Energisparande bidrar till att snabbare bli av med beroendet av rysk olja – också privathushåll kan bidra och samtidigt minska elräkningen

Rysslands anfallskrig i Ukraina har fått Europa att gå in för att fasa ut beroendet av rysk energi i snabb takt. Att spara energi är del av den verktygslåda som kan användas för att minska beroendet av rysk olja, kol och naturgas.

Bland de effektivaste sätten är att sänka temperaturen inomhus en aning, sänka hastigheter på motorvägar och att köra bil mer sällan.

– Hur vi bor och rör oss utgör den största delen av finländarnas koldioxidavtryck. Av hemmets energiförbrukning går hälften åt till att värma huset, så att sänka på temperaturen är en kraftfull åtgärd, säger Tuuli Hietaniemi som är expert på hållbarhetsåtgärder på Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Till Sitras uppgifter hör att främja hållbar utveckling och göra upp prognoser för framtiden.

Den internationella energiorganisationen IEA rekommenderar också att samåka, arbeta på distans och välja kollektivtrafik framför privatbilism för att minska energiförbrukningen. För en del finländare är det däremot svårt att minska på bilanvändningen, medan det är betydligt lättare för andra.

– Var och en hittar säkert en kombination av åtgärder som passar just dem. Det lönar sig att göra mindre justeringar och kombinera dem. Det finns många sätt att spara energi på, säger Hietaniemi.

Bildtext Att sänka inomhustemperaturen sparar energi. Bild: Petteri Juuti / Yle husets uppvärmning,värmeanordningar,air source heat pump,värmepumpar

En två graders sänkning sparar tio procent

Ifall man sänker temperaturen två grader i lägenheter och lokaler minskar energiförbrukningen med ungefär tio procent.

– Vardagsrummet är kanske inte det första stället där det känns lätt att sänka temperaturen. I sovrummet kan man däremot sänka temperaturen och finländarna har också ofta onödigt hög temperatur i badrummet, säger Päivi Suur-Uski som är energiexpert på det statliga bolaget för hållbar utveckling Motiva.

Man kan sänka temperaturen i garaget, förrådet och trappuppgången utan att det påverkar en så mycket. Också på arbetsplatser kunde man sänka temperaturen en grad eller två.

– Och så kunde vi till exempel skippa värmelampor på terrasserna och uteserveringar, säger Suur-Uski.

Så här mycket olja, naturgas och andra bränslen importerar Finland från Ryssland i dag Sanna Marin: Finland måste snabbt bli kvitt ryska beroendet.

Svalare luft kan vara bra för hälsan

Svalare inomhusluft kan också vara hälsosammare.

– Inomhusluftens kvalitet blir ofta bättre av att temperaturen sänks. För hög temperatur inomhus ökar problem med inomhusluften och människor känner sig mindre pigga, säger Tuuli Hietaniemi.

För varm inomhusluft är dessutom också ofta för torr. Det kan leda till att vi andas in skadliga utsläpp från till exempel byggnadsmaterial.

Den rekommenderade temperaturen inomhus är omkring 20–22 grader, 19 grader kan också vara lämpligt.

Päivi Suur-Uski lyfter också fram användningen av varmt vatten. Genom att förkorta tiden man står i duschen kan man också minska energiförbrukningen. Dessutom kan det vara bra att kritiskt granska hur man använder sig av elapparater hemma.

– Allt som är på i onödan borde man stänga av.

Bildtext Alla som har möjlighet borde åka mera kollektivt, står det i rekommendationerna. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Västerleden,trafik,personbilar,fortkörning,böter,Overtaking accidents,Omkörningsfil,Finno,bilism,persontrafik,motorvägskorsning,trafikolyckor,kollektivtrafik,matartrafik,Esbo,paketbilar,klimat,klimatförändring,klimatpolitik

Sänk hastigheten och spara bensin

Internationella energiorganisationen IEA har nyligen publicerat två listor med rekommendationer på åtgärder för att snabbt kunna minska oljeanvändningen. Den första av dem är riktad främst till beslutsfattare, den andra till vanliga medborgare.

På listan riktad till beslutsfattare är att sänka hastigheterna med minst tio kilometer i timmen på motorvägarna.

– Ifall sommarhastigheten skulle sänkas från 120 till 110 skulle knappast allt för många märka av det, det påverkar inte restiden särskilt mycket, säger Hietaniemi på Sitra.

Hastigheten påverkar bensinförbrukningen särskilt då farten överstiger 100 kilometer i timmen. Att sänka hastigheten från 120 till 100 skulle minska bensinförbrukningen ett tiotal procent, om inte mer.

Den största delen av alla bilresor görs ändå inte på motorvägarna och de är oftast rätt så korta, påminner Suur-Uski på Motiva.

– Om man kombinerar ekonomisk körning, en sänkning av hastigheterna och att minska på korta bilresor kan man minska bensinförbrukningen med uppemot 10–20 procent, uppskattar Suur-Uski.

Energibolaget Neste uppgav för ett par veckor sedan att man lyckats ersätta ungefär 85 procent av den råolja som tidigare köpts från Ryssland med andra oljeuppköp. Enligt bolaget upphör de kvarstående oljeavtalen med Ryssland i juli.

Samåkning, distansarbete, cykling ...

En stor del av Internationella energiorganisationen IEA:s rekommendationer handlar om trafik: Att samåka, distansarbeta i mån av möjlighet och att promenera, cykla och åka kollektivt.

– Det är klart att man sparar energi genom att distansarbeta ifall man annars skulle ta bilen till jobbet, säger Hietaniemi.

IEA rekommenderar, som tidigare, bilfria söndagar i storstäder, att effektivera frakttransporten, att satsa på elbilar och resa med tåg framför flygplan. IEA uppmanar också företag att sköta affärer över exempelvis videolänk i stället för att ta flyget till möten.

Högst upp på listan riktad till vanliga medborgare finns att sänka temperaturen inomhus under vintern och minska användningen av luftkonditionering på sommaren, samt att kolla inställningarna på varmvattenberedaren.

IEA uppskattade i mitten av mars att man kunde minska på oljeanvändningen med 2,7 miljoner fat per dag under de kommande fyra månaderna i utvecklade länder ifall beslutsfattarna följer de rekommendationer organisationen har listat. Då skulle den dagliga förbrukningen i dessa länder ligga på 44–45 miljoner fat per dag.

Översättning och bearbetning till svenska: Josefin Flemmich