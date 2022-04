Blir det Merseysidederbyn nästa säsong? Everton illa till efter smällen på Anfield: "Man får vad man förtjänar"

Anrika derbyn i Liverpool är en given höjdpunkt under en Premier League-säsong. Nu lever de farligt – Everton är under strecket och på väg ur högsta serien.

Titelstriden i Premier League är oförändrad efter helgens matcher. Serieledaren Manchester City körde över Watford i går, jagande Liverpool följde upp med att slå Everton i dag.

Med fem ligamatcher kvar att spela är det fortfarande en poäng mellan de två topplagen.

Det tog en timme innan Liverpool lyckades spräcka nollan i derbyt. Mohamed Salah spelade fram och Andy Robertson vräkte in 1–0. I slutminuterna tryckte Divock Origi in 2–0.

– Vi har inte råd att tappa poäng, det är vårt läge. Totalt återstår det åtta eller möjligen nio matcher att spela, och man måste vinna när man inte är på topp, säger Liverpools tränare Jürgen Klopp till Sky Sports.

Hade problem före paus

I en halvlek hade Liverpool problem med ett Everton som försökte spela tid, var obekväma och gjorde sitt allra bästa för att ta en livsviktig poäng i bottenstriden.

– Tack gode gud att fotbollsmatcher har två halvlekar, säger Klopp.

– Det är inte enkelt att ha bollen hela tiden och ha kontringshotet mot sig hela tiden. Det här handlar inte om att flyga fram varje vecka. Det handlar om att få med sig poängen. Vi fick slita ont.

Öppna Programmet för tätlagen Manchester City:

26 april: Real Madrid (h, Champions League)

30 april: Leeds (b, Premier League)

4 maj: Real Madrid (b, Champions League)

8 maj: Newcastle (h, Premier League)

15 maj: West Ham (b, Premier League)

22 maj: Aston Villa (h, Premier League)

Datum för ligamatchen mot Wolverhampton inte fastslagen. Liverpool:

27 april: Villarreal (h, Champions League)

30 april: Newcastle (b, Premier League)

3 maj: Villarreal (b, Champions League)

7 maj: Tottenham (h, Premier League)

10 maj: Aston Villa (b, Premier League)

14 maj: Chelsea (FA-cupfinal)

22 maj: Wolverhampton (h, Premier League)

Datum för ligamatchen mot Southampton inte fastslagen.

Klopps lagkapten Virgil van Dijk var inte förvånad över hur Everton uppträdde.

– Det var frustrerande, men det kunde man förvänta sig med deras läge i tabellen. Nu är nyckeln att bara fortsätta göra samma saker, säger han till Viaplay.

Åker Everton ur?

Läget i tabellen är prekärt för Everton.

Bottenkollegan Burnley vann i dag och det betyder att Everton ligger under strecket. I praktiken är det klart att Leeds, Burnley eller Everton följer med Watford och Norwich till Championship.

– Folk kommer att prata om vår tabellposition. Vi ska ge allt hela vägen, säger tränaren Frank Lampard,

En degradering för Everton skulle vara en enorm missräkning med tanke på vilka summor som har satsats på laget. Och till och med derbyhjälten Robertson medger att det skulle uppstå ett tomrum utan Everton.

– Fansen ser alltid fram emot de här matcherna. De skulle sakna derbyna. Över en lång säsong får man vad man förtjänar och de är i streckstriden. De får lov att börja vinna matcher.