Flyktinganläggning har öppnat på hotell i Salo – Ukrainare: "Jag är oändligt tacksam för all hjälp vi fått"

I april öppnade en flyktingförläggning för ukrainska flyktingar på ett hotell i Salo. Många av de som anländer till flyktingförläggningen från Ukraina är sorgsna och väldigt trötta.

I de allmänna rummen i hotellbyggnaden sitter barn i olika åldrar som spelar mobilspel och leker tillsammans. I samma rym sitter också flera ukrainska kvinnor vid ett bord och diskuterar och spelar kort i samma rum.

Olga Narozhnaya från Charkiv i Östra Ukraina kom till Finland för ungefär en månad sedan tillsammans med sin 4-åriga dotter Alina. Efter att ha tillbringat en vecka i skyddsrum valde de att lämna sin hemstad för att ta sig till säkerhet.

– Valet att komma till Finland var egentligen rätt spontant, men det grundar sig i att vi har en bekant från Ukraina som har bott i Finland i 10 år, som hörde av sig då kriget bröt ut.

Bildtext Flyktingförläggningen ligger i ett hotell. Bild: Isabel Nordberg / Yle hotell,inkvartering,mottagningscentraler

Narozhnaya berättar att ingen ville tro att situationen var sann då den fullskaliga invasionen inleddes. I början tänkte många att det endast skulle vara i ett par dagar.

De höll sig i källaren så gott som dygnet runt då de hörde flyglarm och återvände till sin lägenhet endast då de var tvungna att hämta mat. Då de hade tillbringat en vecka oavbrutet i källaren, beslöt de sig för att de måste ge sig av från Charkiv mot västra Ukraina.

Resan var väldigt tung, berättar Narozhnaya.

Bildtext På hotellet finns mycket leksaker och barnen sitter tillsammans och spelar spel. Bild: Isabel Nordberg / Yle mottagningscentraler

Föräldrarna och mannen kvar i Charkiv

Olga Narozhnayas man var tvungen att stanna kvar i Charkiv för att försvara Ukraina. Män i åldern 18-60 kan inte lämna landet på grund av kriget.

Hennes man arbetar med räddningshjälp under kriget vilket betyder att han räddar människor och tar också hand om döda.

Jag kan inte förstå hur människor kan göra något så här hemskt och varför de gör det. ― Olga Narozhnaya om den ryska invasionen

Även hennes föräldrar är kvar i Charkiv.

– Jag kan hålla kontakt med dem via internet och mobilen då de har tid, de försöker hela tiden skydda sig själva från bombningar.

Hur känns det att familjen är kvar i Ukraina?

– Det är hemskt. Trots att jag är i säkerhet i Finland tillsammans med min dotter, stannade en del av mitt hjärta och min själ kvar därhemma. Jag tänker hela tiden på min dotter, mig själv, min man och mina föräldrar.

– Det är svårt att förklara, jag lever verkligen två liv just nu. Ett här i Finland och ett tillsammans med dem i Ukraina, konstaterar hon.

Även fast det är tungt att prata om det som pågår i Ukraina, och hon stundvis brister ut i tårar, säger Narozhnaya att hon gärna svarar på frågor för att hon vill att folk ska veta om de hemskheter som pågår i hennes hemland.

"Det viktigaste är att vi gör allt för att rädda alla ukrainska barn"

Hon säger att hon vill att kriget tar slut genast, men säger att hon vet att det inte kommer att göra det.

– Jag tror att det kan pågå mycket längre än vi trott, men hur länge det varar vet ingen. Det är otroligt svårt. Det allra viktigaste just nu är att alla ukrainska barn kommer i säkerhet och att vi gör allt för att rädda dem.

Den här meningen upprepar hon flera gånger under intervjuns gång.

Bildtext I de allmänna utrymmena leker barnen tillsammans. Bild: Isabel Nordberg / Yle mottagningscentraler

Hon berättar att dottern Alina till en början var väldigt rädd då hon hörde ljudet av flygplan åka över byggnaden de bor i och andra höga ljud.

– Nu blir hon inte längre så rädd och det har stor betydelse. Barnen är det viktigaste som vi har.

"Putin måste stoppas, på vilket sätt som helst och ju snabbare desto bättre"

Då jag frågar Olga Narozhnaya om vad hon önskar av omvärlden svarar hon att hon önskar Putins död.

– Han måste stoppas, på vilket sätt som helst och ju snabbare desto bättre. Ryssland orsakar oss så mycket smärta just nu. Jag kan inte förstå hur människor kan göra något sådant här, säger hon om invasionen.

Hon vill också tacka för all den hjälp människor erbjudit dem och hur de mottagits i Finland.

– Vi kom hit med endast en väska. Jag är oändligt tacksam för all hjälp vi fått, både i form av kläder och stöd. Jag vet inte var vi skulle vara just nu utan all hjälp, säger hon.

"En del av flyktingarna försöker dölja sin rädsla med ett leende"

Bland de ukrainska flyktingarna kan många må väldigt dåligt på grund av traumatiska upplevelser och känslor som kriget medför.

Piia Pyykönen, ansvarig handledare, säger att många av de som anländer till flyktingförläggningen i Salo är sorgsna och trötta.

– En del av flyktingarna försöker dölja sin rädsla med ett leende, men generellt är många ångestfyllda och känner panik, säger Pyykönen.

Bildtext Ansvarig handledare Piia Pyykönen och förmånshandläggaare Maija-Leena Siuvatti berättar att personalen följer med flyktingarnas välmående. Bild: Isabel Nordberg / Yle flyktinghjälp

Förmånshandläggare Maija-Leena Siuvatti, tillägger att de flesta ändå känner en stor lättnad över att vara i trygghet tillsammans med barn.

Anläggningens sjuksköterska kartlägger tillsammans med hälsovårdaren varje enskild persons mående. Personalen vid flyktinganläggningen erbjuder också möjligheten att diskutera och prata om hur de mår, och försöker skapa en uppfattning om vilka som behöver hjälp.

Pyykönen ger en eloge till Salo stad och säger att det varit häpnadsväckande att se hur samarbetsvillig staden varit när det gäller flyktingförläggningen.

– Vi har fått allt det vi behöver i form av donationer, det är otroligt att se hur vi alla gör det här tillsammans.