Yrkesskoleelever om fusk i bilverkstäder: "Det är inte bra jobbat, så ska man inte göra"

Det behövs mer systematisk granskning av bilverkstäderna för att råda bot på fusk, slarv och bedrägerier, säger läraren Stefan Holmqvist på bilmekanikerlinjen vid yrkesinstitutet Prakticum.

Klockan nio en vardagsmorgon är det soliga Arabiastranden fortfarande sömndrucket, men i yrkesinstitutet Prakticums bilverkstad har de aspirerande bilmekanikerna redan kört igång dagen.

16-åringarna Kasper Malm, Alfred Niemi och Kasper Jälkö är förstaårsstuderande på den treåriga linjen. De berättar att de får jobba mycket med däckbyten så här års.

– Det är nu något jag är intresserad av så jag kom hit, och det är en ganska bra skola, säger Kasper Malm.

Studierna känns bra och Malm vill fortsätta dem.

– Det bara passar mig och är något jag tycker om att hålla på med, säger studiekamraten Alfred Niemi.

Han säger att de under första studieåret gör mycket däckarbeten, men att det är roligt.

Kasper Jälkö säger att en bilmekaniker behöver kunna byta olja, vätskor och däcken i en bil.

Mekaniker missade fel

Yle Spotlight granskade nyligen bilverkstäder och kunde genom stickprov vid fyra verkstäder påvisa att det förekommer fusk, slarv och bedrägeri.

Mekaniker hittade inte existerande fel i bilarna som fördes till verkstaden. Man reparerade sådant som var helt och gav bristfälliga fakturor till kunden.

Vad tänker Jälkö om detta?

– Det är inte riktigt bra jobbat då och man ska inte göra så, säger Jälkö.

– Det är nog lite underligt att man håller på så i Finland, men inte tror jag det händer i sådana här verkstäder, men kanske i lite mindre officiella verkstäder, säger för sin del Kasper Malm.

Bildtext 17-åriga Emma Hafrén är en av en handfull flickor på bilmekanikerlinjen. Hon har alltid tyckt om bilar och har ännu ett år kvar av sina studier på Prakticum. Bild: Eva Lamppu / Yle yrkesskolelever

Verkstaden drivs av Prakticum men är samtidigt en del av franchising-kedjan Fixus, berättar läraren Stefan Holmqvist.

Man tar emot kunder normalt, men arbetet görs som elevarbete. Timtaxan är lägre än vid många andra verkstäder. Reparationsarbetet kan ta flera dagar, men arbetet faktureras alltid enligt en på förhand aviserad prislista.

Holmqvist har undervisat yrket i cirka trettio år och mycket går på rutin, säger han.

– Men nu händer det mycket i bilvärlden. Det går hela tiden framåt med hybrid- och elbilarna så det kommer massor med nya saker hela tiden, säger Holmqvist.

Vad är viktigt för de blivande bilmekanikerna här?

– Om man är riktigt intresserad och klarar av att komma i tid så lär man sig nog yrket. Nu går stora mängder gamla montörer i pension så det ser bra ut igen för en bilmekaniker vad gäller arbetsmöjligheter, säger Holmqvist.

Bildtext Läraren Stefan Holmqvist säger att Prakticum är sent ute med att till exempel inkludera hybridbilar och -teknik i undervisningen. Bild: Eva Lamppu / Yle Prakticum

Holmqvist välkomnar Spotlights granskning och är inte särskilt överraskad av resultaten.

– Jag känner nog till det. I vissa verkstäder fuskas det lite men det kan också vara fast vid en montör. De kan ha tjugo montörer och om testbilen servas av en montör som fuskar så får hela verkstaden dåligt betyg. En montör kan förstöra mycket. Men jag vet att de emellanåt ginar lite för mycket, säger Holmqvist.

En orsak till att det "ginas" är verkstäders lönesystem.

– Deras lön baserar sig på hur mycket arbete de får gjort per dag. Hur många bilar, hur mycket tar de in åt verkstaden och därifrån kommer också deras lön. Gör de jobbet tio minuter snabbare så får de in nästa bil, och ginar kanske någonstans, säger Holmqvist.

Efterlyser fler granskningar

Branschen övervakas inte av någon instans. Bara ett fåtal av verkstäderna i Finland har anslutit sig till branschförbundet AKL. Vad det beror på vet inte Holmqvist.

Vissa märkesverkstäder genomför intern granskning och har strängare kontroll. Men också mindre verkstäder kan ha bra service, säger Holmqvist.

Ett sätt att åtgärda bedrägerier och slarv är att införa fler och mer systematisk granskning.

– Det borde göras lite mera granskningar och flera granskningar av samma verkstad så man får en bättre bild av verksamheten, säger Holmqvist.

Yrkesetik är inte något som diskuteras som en del av studierna vid Prakticum i någon hög grad. Men eleverna får lära sig om bilmekanikerns skyldigheter och gällande lagstiftning.

– Problem finns, så det är bara att lära dem rätt, säger Holmqvist.

Från och med augusti i år kommer hybridbilarna att ingå i de obligatoriska studierna.

– Framtiden ser ganska rolig ut. El- och hybridbilar, och kommer det något till får man se. Nu kommer det hela tiden mer av dem. Det måste vi börja lära ut. Vi är egentligen lite sent ute, säger Holmqvist.