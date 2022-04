Morgonkollen: Presidenten tillbringade natten på sjukhus – och fyra andra nyheter att ha koll på

Här är fem nyheter att ha koll på den här morgonen, och dagens väder. God morgon!

Tortyr ökar världen över – med ett nytt verktyg kan offren själv dokumentera sina skador

Tortyr och våld har blivit vanligare i världen, i synnerhet i samband med demonstrationer och protester. Det är framför allt armé och polis som använder våld.

Det här har lett till att krigsbrottsforskarna inte längre räcker till för att dokumentera brotten.

Därför har organisationer som arbetar med att hjälpa tortyroffer nu tagit fram ett verktyg som finns online.

Där kan offret dokumentera sina egna skador av tortyr eller annat våld, som en slags blankett man kan fylla i.

Man behöver inte vara utbildad inom sjukvården för att kunna dokumentera sina egna skador.

Attacker i Transnistrien – ökar oron för utbrett krig

Från den ryskstödda utbrytarrepubliken i östra Moldavien, Transnistrien, rapporteras om en rad attacker. Attackerna ökar oron för att kriget i Ukraina ska sprida sig.

FN och USA har båda varnat för ökade spänningar, och Ukraina anklagar Moskva för att försöka skapa oroligheter i Transnistrien.

President Volodymyr Zelenskyj säger att Ryssland straffar Moldavien för att det stöder Ukraina – och att hans armé är redo för en eventuell upptrappning i Moldavien.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) rapporterar också att Ryssland iscensätter attacker i Transnistrien i ett försök att skapa panik.

IL: President Sauli Niinistö tillbringade natten på sjukhus

Bildtext President Sauli Niinistö har fortsatt att arbeta på distans trots coronasmittan. Bilden är från den 13.4. Bild: Joni Tammela / Yle Sauli Niinistö

President Sauli Niinistö har tillbringat natten på sjukhus. I går kväll mådde han "förhållandevis bra", skriver Iltalehti.

Presidenten lades in på sjukhus i går på grund av utdragna symptom efter att han insjuknat i covid-19.

Presidentens kansli meddelade i går att Niinistö fortsätter att arbeta på distans. Presidentkansliet ger mera information om läget i dag.

Coronavirusinfektion konstaterades hos presidenten tisdagen den 19 april. Han fortsatte att jobba på distans, men sköt upp ett besök i Norge och ett möte med skolelever.

President Niinistö är 73 år gammal och hör därför till riskgruppen då det gäller coronavirussmitta.

Jättevinster för Google och Microsoft

Bildtext Googles gjorde en miljardvinst och omsättningen ökade, men för marknaden var resultatet en besvikelse. Bild: Silja Viitala / Yle, Kollage: Petter West / Yle Google Inc.,Google Trender

Både Googles moderbolag Alphabet och programvarujätten Microsoft rapporterar om stora vinster och ökad omsättning under årets första kvartal.

Microsoft gjorde en vinst på 16,7 miljarder dollar i januari mars, medan ömsättningen ökade med 18 procent till 49,4 miljarder. Det är framför allt bolagets molntjänst Azure som ligger bakom det goda resultatet, rapporterar Financial Times.

Google har precis som Microsoft dragit nytta av att coronapandemin ökat användningen av molntjänster.

Moderbolaget Alphabet gjorde en vinst på 16,5 miljarder dollar under januari-mars. Ömsättningen ökade med 23 procent till 68 miljarder.

Förutom moltjänsterna ökade också affärsverksamheten kring Googles sökmotor under början av året, enligt Alphabets vd.

För marknaden var Googles resultat ändå en besvikelse, och bolagets aktie har tappat i värde.

Målkalas då Manchester City slog Real Madrid i Champions League

Bildtext Karim Benzema gjorde Real Madrids tredje mål med en iskall panenka från straffpunkten. Bild: IMAGO/Sebastian Frej/ All Over Press Karim Benzema,Uefa Champions League

I fotbollens Champions League körde semifinalerna i gång sent på tisdagskvällen.

Manchester City besegrade Real Madrid med 4-3 på hemmaplan. Kevin de Bruyne och Gabriel Jesus gav Manchesterlaget en tidig tvåmålsledning. City ledde också med både 3-1 och 4-2, men Real Madrid lyckades reducera tre gånger om.

Real Madrids veterananfallare Karim Benzema gjorde två av målen, och leder nu skytteligan i årets Champions League med 14 fullträffar.

Den andra delmatchen spelas i Madrid nästa vecka.

I kväll möts Liverpool och Villarreal i den andra semifinalen.

Vädret är soligt idag, men kallt för årstiden.

I landets södra och mellersta delar är det mest klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är +2 till +7 grader. I natt är det som lägst -2...-10 grader.

Vinden är svag eller måttlig och nordlig till nordvästlig.

I norr är det växlande molnighet, och i Lappland lokala snöbyar. I dag är det mellan +2 och -3 grader, i natt mellan -5 och -15 grader.

Vinden blåser svag eller måttlig från mellan nord och väst. På dagen kan det i Lappland bli lokalt friska vindar.

Faran för gräsbränder är stor på Åland, och i Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Birkaland, Södra Österbotten och Österbotten.