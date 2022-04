I hockeyligan NHL börjar slutspelet på måndag. Resultaten gick vägen för två lag med stark blåvit prägel. Nashville är klart för slutspel och får med all sannolikhet sällskap av Dallas, vilket skulle innebära att Vegas missar playoff.

Säsongens tyngsta poäng stod på spel i matchen mellan slutspelsjagande Dallas och Vegas. Matchen var lagens tredje sista i grundserien och inför drabbningen hade Dallas 93 poäng mot 90 för Vegas under strecket.

Dallas tog ett stort kliv mot slutspelet genom att säkra en poäng efter ordinarie matchtid. Matchens sista mål kom efter 43.13 då Jason Robertson i Dallas, med sitt andra mål för kvällen, kvitterade till 2–2.

Förlängningen blev mållös och i straffläggningen var Miro Heiskanen den enda av 14 straffskyttar som nätade.

Dallas vann alltså med 3–2 och Vegas uppförsbacke är nu brant. För att gå till slutspel måste Vegas på 91 poäng besegra Chicago och St. Louis, samtidigt som Dallas på 95 poäng kammar noll mot Arizona och Anaheim.

Bildtext Så här glada var Roope Hintz och Jason Robertson efter 1–1-målet. Bild: Jerome Miron-USA TODAY Sports/All Over Press Roope Hintz,Jason Robertson

Dallas tränare Rick Bowness var belåten.

– Vi mötte ett riktigt bra lag och vilken match vi bjöd fansen på, säger Bowness på NHL:s webbplats.

Vegas lots Pete DeBoer är trots det jobbiga läget optimistisk.

– Vi har fortfarande puls. Vi är inte ute. Vi gjorde en bra match men lyckades inte med avsluten.

Saros skadad

Nashville har varit involverat i slutspelsstriden tillsammans med Dallas och Vegas. Inför matchen mot Calgary stod det klart att Nashville behövde ta lika många poäng som Vegas för att säkra sin slutspelsbiljett.

Nashville ledde med 4–3 i slutsekunderna men Calgarys Matthew Tkachuk kvitterade till 4–4 med 0,1 sekunder kvar och tog matchen till förlängning.

Då förlängningen blivit två minuter gammal avgjorde Elias Lindholm och Calgary vann med 5–4. Den ena poängen innebär ändå att Nashville nu är slutspelsklart för åttonde året i rad.

– Med tanke på hur vi har spelat och slitit under hela året förtjänar vi verkligen vår plats, säger Nashvilles tränare John Hynes på NHL:s webbplats.

Mikael Granlund utmärkte sig i poängprotokollet genom att spela fram till tre mål. Eeli Tolvanen fick inte plats i Nashvilles anfallsbesättning.

Bildtext Matthews Tkachuks sena kvitteringsmål godkändes efter videogranskning. Bild: Christopher Hanewinckel-USA TODAY/All Over Press Matthew Tkachuk

Nashville åkte på ett tungt bakslag då Juuse Saros skadades och blev utbytt i slutet av matchen. David Rittich, som ersatte Saros, räddade endast tre av fem puckar.

Saros, som spelat hela 67 matcher den här säsongen, verkade ha uppenbara problem med sitt vänstra ben.

På onsdagen lovade tränaren Hynes informera om Saros skada. Lagkaptenen Roman Josi kunde inte säga någonting om sin målvakt.

– Vi vet inte vad som hände, men hoppas på att han är okej.

Carolina vann divisionen, Aho och Teräväinen målskyttar

I matchen New York Rangers–Carolina hade gästerna möjlighet att säkra segern i Metropolitandivisionen.

Det började bra för Carolina som tidigt gick upp i en 2–0-ledning. Sent i den första perioden kontrade Teuvo Teräväinen in 3–1-målet och tidigt i den andra perioden hamrade Sebastian Aho in 4–1-pucken från nära håll.

Bildtext Sebastian Ahos saldo: 37+43=80 poäng på 78 matcher. Bild: Tom Horak-USA TODAY Sports/All Over Press Sebastian Aho

Teräväinen kom upp i 100 mål i Carolinas tröja och Aho har nu gjort 400 poäng i NHL.

New York Rangers jobbade sig tillbaka men kom inte närmare än Alexis Lafrenieres 3–4-reducering med en minut kvar på klockan. Carolina vann matchen med 4–3 och tog hand om divisionssegern för andra året i rad.

Carolina har nu 114 poäng, medan divisionstvåan Rangers ligger kvar på 108. Tränaren Rod Brind'Amour analyserade bedriften på NHL:s webbplats.

– Även om vi i 82 matcher har siktat på förstaplatsen är det svårt att vara för exalterad eftersom ingen egentligen kommer att bry sig om detta. Allt handlar om slutspelet, men i kväll ska njuta av det här, säger Brind'Amour.

Slutspelsträdet Väst Colorado–Dallas/Nashville/Vegas

Minnesota–St. Louis (bekräftad) Calgary–Nashville/Dallas

Edmonton–Los Angeles (bekräftad) Öst Florida–Pittsburgh/Washington

Toronto–Tampa Bay/Boston Carolina–Boston/Tampa Bay

NY Rangers–Washington/Pittsburgh



Carolina har problem med skador på målvaktssidan. Frederik Andersen stod över för femte matchen i rad, medan Antti Raanta var i tillräckligt gott skick för att agera reserv.

Den 22-årige Pjotr Kotjetkov räddade 31 av 34 skott och knep sin tredje seger i sin tredje NHL-match.

– Vi är positivt överraskade eftersom vi inte hade någon aning. Det har varit en bra historia hittills, säger Brind'Amour.

Bildtext Piotr Kotjetkov har spelat i KHL, AHL och NHL den här säsongen. Bild: Lehtikuva / Getty Images / AFP Bruce Bennett Pjotr Kotjetkov

Även New York Rangers har skadeproblem på anfallssidan då stjärnan Artemi Panarin och Andrew Copp tvingades utgå.

– Hade det handlat om slutspel hade båda återvänt till isen, säger tränaren Gerard Gallant.

Det mesta pekar på att Carolina ställs mot Boston i slutspelets första omgång. Då lagen för två år sedan drabbade samman i slutspelets första omgång gick Boston vidare med 4–1 i matcher.

Om Boston (105 poäng) lyckas passera Tampa Bay (108 poäng) under de två sista omgångarna ställs Carolina mot Tampa Bay.

Fördel McDavid och Matthews

Fler noteringar från omgången som bestod av hela 13 matcher:

Artturi Lehkonen gjorde ett mål då Colorado besegrade St. Louis med 5–3. Mikko Rantanen, som är sjuk, stod över för fjärde gången på raken.

Erik Haula gjorde Bostons första mål då laget slog Florida med 4–2. Floridas Aleksander Barkov kammade noll i poängprotokollet för andra matchen i rad.

Auston Matthews utökade ledningen i skytteligan. Kanadensaren gjorde mål nummer 59 och 60 då Toronto slog Detroit med 3–0. Edmontons Leon Draisaitl är skytteligatvåa med 55 mål.

Connor McDavid i Edmonton är på väg mot poängligasegern. McDavid noterades för 1+3 då Edmonton slog Pittsburgh med 5–1. McDavid har 122 poäng, Jonathan Huberdeau i Florida 115.

Tampa Bays stjärna Steven Stamkos kom upp i 100 poäng för första gången i karriären. Stamkos stod för 2+2 då Tampa Bay slog Columbus med 4–1 och kanadensaren är nu uppe i 39+62=101 poäng.

Resultat:

Toronto–Detroit 3–0

DET: Olli Juolevi 0+0, +/- 0, 8.19

Boston–Florida 4–2

BOS: Erik Haula 1+0, +1, 17.44

Tampa Bay–Columbus 4–1

NY Rangers–Carolina 3–4

CAR: Sebastian Aho 1+0, +/- 0, 17.46

CAR: Teuvo Teräväinen 1+0, +1, 14.49

Washington–NY Islanders 1–4

NYI: Robin Salo 0+0, -1, 12.40

Ottawa–New Jersey 5–4 (efter straffar)

NJD: Janne Kuokkanen 0+0, +/- 0, 16.13

Pittsburgh–Edmonton 1–5

PIT: Kasperi Kapanen 0+1, +/- 0, 13.04

Minnesota–Arizona 3–5

Nashville–Calgary 4–5 (efter förlängning)

NSH: Mikael Granlund 0+3, +/- 0, 22.21

NSH: Juuse Saros 30/33 räddningar

Dallas–Vegas 3–2 (efter straffar)

DAL: Jani Hakanpää 0+0, +/- 0, 15.21

DAL: Miro Heiskanen 0+0, +/- 0, 27.46

DAL: Roope Hintz 0+1, +1, 18.00

DAL: Joel Kiviranta 0+0, +/- 0, 7.34

DAL: Esa Lindell 0+0, -1, 20.43

Colorado–St. Louis 5–3

COL: Artturi Lehkonen 1+0, +2, 14.56

STL: Niko Mikkola 0+0, +/- 0, 8.31

Vancouver–Seattle 5–2

VAN: Juho Lammikko 0+0, +/- 0, 9.58

SEA: Joonas Donskoi 0+0, -1, 12.42

San Jose–Anaheim 2–5

SJS: Kaapo Kähkönen 26/30 räddningar

ANA: Urho Vaakanainen 0+0, +2, 21.30

