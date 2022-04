Renoveringen av Lydmanska huset i Ekenäs på god väg: ”Det börjar vara dags att boka frivilliga brandkårens orkester, för det är väl det som man behöver för en sådan här invigning”

Köken, badrummen och värmesystemet är moderna, allt annat restaureras för att motsvara de ursprungliga ritningarna från slutet av 1800-talet. Det stora stenhuset vid Rådhustorget i Ekenäs är på god väg att återfå sin forna glans.

När Yle Västnyland senast bekantade sig med det Lydmanska huset i oktober 2018 var det meningen att restaureringen skulle vara klar 2020, men som Ekenäsborna och andra som besöker Rådhustorget kan konstatera så har byggarbetena dragit ut på tiden.

– Huset var i sämre skick än vad vi trodde. Dessutom har det skett förändringar i ägoförhållanden, säger Arthur Aminoff som numera är ensam ägare till det Lydmanska huset.

Bildtext Arthur Aminoff har ett hus på Smedsgatan i Gamla stan i Ekenäs. Från det huset har han haft utsikt över stenhuset vid torget. Aminoff berättar att han led av att se förfallet och småningom ledde det till att han (och till en början också hans bror Philip Aminoff) köpte det Lydmanska huset.

Stenhuset vid Rådhustorget i Ekenäs har fått sitt namn efter konsul Carl-Gustaf Lydman och ska alltså återfå sin forna glans.

Bildtext På taket finns en lanternin, ett litet torn som är till för att ge bättre ljusinsläpp inne i ett hus.

Huset ska vara färdigrestaurerat, både utvändigt och invändigt, i juli 2023.

– Det börjar väl vara dags att boka frivilliga brandkårens orkester, för det är väl det som man behöver för en sådan här invigning, skämtar Arthur Aminoff när vi står mitt bland byggställningar och byggdamm i den del av huset som ska inrymma en affär.

Vad det blir för affär vill Aminoff ännu inte avslöja.

– Jag pantar på informationen ännu, men det blir inte någon pop up-affär.

Bildtext Det Lydmanska huset är helt inpaketerat för att skydda mot fukt och regn.

Redan i september i år kommer fasaden att avtäckas, dock utan några högtidliga ceremonier, men till glädje för alla som besöker torget i hjärtat av Ekenäs.

Då kommer stenhuset att ha betydligt flera fönster och också ytterdörrar på sina ursprungliga platser.

Bildtext De flesta fönster tillverkas på nytt enligt gammal modell, men några gamla fönster finns kvar.

Under årens lopp har många fönster nämligen täckts in och dörrar har murats in.

Allt det här har öppnats, men mycket mer har skett innanför det stora plasttältet.

Bildtext En balkong har i tiderna rivits och balkongmuren murades fast i samma veva. Byggarbetarna har hittat en lapp som berättar när det jobbet gjordes.

Bildtext Lappen fanns på den här dörren, det vill säga den igenmurade balkongdörren. Balkongen ska byggas upp på nytt.

– Nu är vi i det läget att vi håller på att färdigställa fasaden. Den ska vara vattentät och färdig i höst. Det betyder att taket förnyas, fasadens rappning förnyas och alla fönster och dörrhål återställs i sina ursprungliga storlekar. Vi förnyar också piporna, det vill säga ventilationskanalerna. Huset kommer att ha självdrag, alltså ingen mekanisk ventilation, räknar byggansvarig Benjamin Fröberg upp.

Det betyder att hela 15 skorstenar kommer att återställas enligt ursprungliga ritningar.

Alla fönster är måttbeställda och byggda enligt gamla, traditionella ritningar.

Fasaden återfår sin ursprungliga färg och blir ljus.

– Det är inte vitt, där finns två olika schatteringar. Den ena mera i grönt, den andra mera i grått, säger Arthur Aminoff.

När fasaden är klar fortsätter jobben på insidan av det gamla stenhuset.

– Vi börjar mura väggar och huset ska få ett golv mellan första och andra våningen, berättar Benjamin Fröberg.

Bildtext Benjamin Fröberg är glad över att Arthur Aminoff räddar det Lydmanska huset.

Fröberg tillägger att huset är otroligt stort och krävande eftersom det renoveras enligt traditionella metoder. Han ser ändå nöjd ut.

– Nog är det en kulturgärning och ett lyft för torget. Huset har sett otroligt sjabbigt ut, säger Benjamin Fröberg.

Nöjd ser också Arthur Aminoff ut.

– Vi har ett jättebra gäng som vet att när man renoverar med traditionella metoder så ger man huset hundra år till igen.

När allting är klart ska det förutom en affär finnas tre bostäder inne i det Lydmanska huset.

Bildtext Här kan man ännu se spåren av den affär som senast verkade i affärslokalen i det Lydmanska huset.

Bostäderna blir ändå lite modernare än årsmodell 1881, då stenhuset stod klart. Det betyder nutida kök, större badrum och fjärrvärme vid sidan av vedeldning från fem kakelugnar.

Bildtext Alla bjälkar är friska, vilket är bra. Det här är från vindsvåningen. Hittills har det använts cirka 35 000 tegelstenar till renoveringen. Mera blir det när mellanväggarna byggs upp.

Det blir inte heller någon restaurang i källarvåningen, vilket fallet var under konsul Lydmans tid och även senare.

På tal om vedeldning, stenhuset har haft 28 eldstäder, av dem finns en kvar och den är inte ursprunglig. Den kommer att rivas. Som kuriosa kan nämnas att någon tidigare invånare har använt just den spisen som askkopp. När Arthur Aminoff öppnade spisluckorna rann det det ut hundratals, kanske tusentals cigarettfimpar. Yles utsända reporter såg det med egna ögon, men valde att inte ta bild på eländet.

Bildtext Bilden ger inte den fina takkupolen i en trappa någon rättvisa. Det Lydmanska huset har ursprungligen haft många fönster som gjort att det naturliga ljuset kommit fint in i alla rum. Så ska det bli igen, konstaterar Arthur Aminoff.

Vid sidan av restaureringen av det Lydmanska huset planerar Arthur Aminoff också helt nya bostäder mot Smedsgatan, där det tidigare fanns en mataffär. De byggplanerna har däremot stött på patrull.

Här vill Aminoff bygga bostäder på en totalyta på 650 kvadratmeter. Planen har lett till besvär och Arthur Aminoff säger därför att det lär dröja innan det byggandet kommer i gång.

– Ni får nog titta på marketen ett bra tag till.