Åbo stad skär ner på intervallvården i sommar, vilket drabbar närståendevårdare: "Nyheten har skapat stor ångest och oro”

Många närståendevårdare i Åbo är mycket oroliga över stadens besked att skära ner på antalet platser inom intervallvården över sommaren. En del närståendevårdare vet inte längre hur de ska orka, säger intresseorganisation i Åbo.

I praktiken betyder stadens beslut att många närståendevårdare inte kan garanteras en lika stor avlastning som de brukar få.

– Jag blev mycket chockad, då jag hörde nyheten. Mina tankar gick genast till våra äldre närståendevårdare och hur de kommer att orka. Det säger Katja Havula, som är verksamhetsledare för det regionala intresseförbundet för närståendevårdare i Åbo (Turun seudun omaishoitajat).

"Folk har ångest och känner sig uppgivna"

Enligt Havula har förbundet kontaktats av oroliga närståendevårdare. De här personerna har exempelvis haft planer för sommaren utgående från vilka tider deras anhöriga får intervallvård.

Nu är en del närståendevårdare oroliga för hur de ska orka över sommarmånaderna, säger Havula.

– De som kontaktar oss känner ångest och är uppgivna.

Bildtext Verksamhetsledare Katja Havula är bekymrad över hur de äldre närståendevårdarna ska orka över sommaren. Bild: Minna Rosvall / Yle närståendevård,äldre,åldringar,minnessjuka,Åbo,Egentliga Finland

Åbo stad: Stor vikariebrist orsaken till beslutet

En närståendevårdare sköter om sin anhöriga i hemmet. Det kan exempelvis vara frågan om ett äldre par, varav den ena har kognitiva störningar eller problem med minnet och behöver hjälp i vardagen och som vårdas av sin partner.

Meningen med intervallvården, eller växelvård som det också kallas är att avlasta närståendevårdaren, och då bor den anhöriga med vårdbehov på ett servicehem några dagar i månaden.

Enligt Åbo stad finns det inte tillräckligt med vikarier för sommarmånaderna inom äldreomsorgen och därför måste staden skära ner på intervallvården. Personalen flyttas till andra enheter, för att garantera att det finns tillräckligt med personal på stadens äldreboenden.

Åbo stad har ungefär 100 platser för intervallvård, varav upp till 75 platser dras in från slutet av maj till början av september.

"Det finns helt enkelt inte tillräckligt med vårdpersonal"

Social- och hälsovårdsnämnden behandlade frågan på sitt möte i torsdags. Nämndens ordförande Elina Rantanen (Gröna) säger att hon förstår oron, men hon påpekar också att personalbristen inom vårdbranschen är stor. Det här är den sista utvägen och det finns inga alternativ, säger hon.

– Vårdpersonalen måste också få ta ut sin semester i sommar. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med vårdpersonal och vi måste trygga servicen, säger Rantanen.

Närståendevårdarna kommer att erbjudas de lagstadgade lediga dagarna, alltså tre dagar per kalendermånad, också under sommaren. En del har beviljats en intervallplats under en längre tid, exempelvis för en vecka, och det här kan staden alltså inte garantera i sommar.

Bildtext Enligt stadens biträdande borgmästare Elina Rantanen fanns det inget annat alternativ, då bristen på vikarier är så stor. Bild: Minna Rosvall / Yle Elina Rantanen,Åbo,viceborgmästare

Åbo: Privata sektorn inte en lösning på problemet

Nämnden kräver att staden gör sitt yttersta för att rekrytera ny personal. Dessutom ska staden kolla om det är möjligt att anlita aktörer från den privata eller tredje sektorn, säger Elina Rantanen.

I praktiken är det ändå svårt att hitta personal, då bristen på vårdpersonal är nationell. Det säger Sari Ahonen, som är chef för äldreomsorgen i Åbo. Personalbristen är ett problem också inom den privata sektorn, säger hon. Ahonen beklagar situationen, men säger att staden inte har någon annan utväg.

– Vi har en hel del ledigförklarade tjänster och få som söker jobben. Ibland har vi inte en enda sökande. Bristen på vårdpersonal är stor både i Åbo och i resten av Finland, säger Ahonen.

I mars var ungefär 400 tjänster ledigförklarade inom boendetjänsterna för äldre.

Vad kommer staden att göra för att åtgärda problemet?

– Vi gör vårt bästa för att förbättra läget. Vi kommer exempelvis att köpa tjänster inom hemvården och vi har också fått tillstånd av nämnden att anlita hyrd arbetskraft. Men troligen kommer det här inte att underlätta vår situation i någon större grad, då bristen på vårdare är så stor, säger Sari Ahonen.

"Många närståendevårdare sover ut under veckan för intervallvård"

Enligt Katja Havula kan endast en närståendevårdare förstå hur viktig avlastningen är. Tre månader är en lång tid för en närståendevårdare, säger hon.

– Många närståendevårdare berättar att den lediga veckan går åt till att sova, säger Katja Havula.

Eftersom många närståendevårdare är äldre, så kan stadens beslut i värsta fall leda till att en del inte längre orkar ta hand om sin anhöriga i hemmet, säger Havula.

– Vi förstår att det är brist på vårdpersonal. Men vi vill ändå lyfta fram den ångest och oro, som den här nyheten har medfört för närståendevårdare, säger Havula.