Estlands statsminister om Natoförhoppningar på Finland: "Framförallt vill vi att ni skyddar er egen gräns"

Den estniska statsministern Kaja Kallas har tidigare lovat att Natolandet Estland kommer att godkänna Finlands ansökan med ljusets hastighet.

I en intervju för Yle preciserar Kallas nu sitt uttalande från början av mars.

Det handlar i praktiken om månader.

– Vi har vår parlamentariska process, konstaterar Kallas, och det handlar alltså om månader.

"Finländska jaktplanen behövs inte i Estland eftersom Nato är på plats"

I Finland har det förekommit spekulationer om att Estland behöver de finländska jaktplanen för att skydda sitt luftrum. Det här är tankar som Kaja Kallas avvisar.

– Natos förhoppningar på Finland är framförallt att ni skyddar er egen gräns, säger Kaja Kallas.

De finländska jaktplanen behövs inte i Estland eftersom Nato redan är på plats, anser Kallas.

"Ukrainakrisen har lett till är att alla ser över sina egna försvar"

Men hon konstaterar också att försvaret av luftrummet kostar mycket.

– Det som Ukrainakrisen har lett till är att alla ser över sina egna försvar, säger Kaja Kallas. Vi måste se över vad vi kan göra för varandra.

Estlands ansökningsprocess räckte fem år. Den estniska statsministern konstaterar att den finländska regeringen jobbar snabbt och målmedvetet.

– Det finns ingen tid att förlora, konstaterar Kaja Kallas. Nato-dörren är öppen just nu. Omständigheterna är vad de är.

"Iskander-missilerna finns redan vid EU:s gräns – det enda som vi måste vara rädda för är rädslan själv"

Reaktionerna från Ryssland är förväntade, konstaterar Kallas som säger att Estland har levt länge med ryska provokationer.

– Iskander-missilerna finns redan vid EU:s gräns, konstaterar Kallas. Det enda som vi måste vara rädda för är rädslan själv.

We have nothing to fear but fear itself, säger Kaja Kallas och citerar bland annat den amerikanska presidenten Franklin D. Roosevelt och det kanadensiska rockbandet Rush.