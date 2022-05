Förlikningsnämnden ger medlingsbud i tvisten om de kommunalt anställda

Förlikningsnämndens ordförande Elina Pylkkänen håller pressträff klockan 12 för att informera om medlingsbudet.

Förlikningsnämnden har gett ett medlingsbud i tvisten om de kommunalt anställda i dag klockan 12 och håller en pressträff för att informera om läget.

Nämndens ordförande Elina Pylkkänen meddelade redan i fredags att medlingsbudet ges i dag.

Tvisten gäller 425 000 kommunalt anställda, alltså omkring 15 procent av alla landets arbetstagare.

– Vi har hört parterna många gånger och försökt medla och locka dem till en överenskommelse. Vi har hört experter, både inom ekonomi och från andra branscher, säger Elina Pylkkänen när hon inleder pressträffen.

– Medlingsbudet ges i dag och vi förväntar oss ett svar till i morgon.

Artikeln uppdateras, pressträffen pågår som bäst.

Den största tvisten gäller lönerna

Samtidigt har omkring 80 000 kommunalt anställda återvänt till jobbet i dag, efter att ha strejkat i en vecka.

Också vårdarfacken Tehy och Super är beroende av dagens förslag, trots att de inte berördes av strejken. Facken har hotat med massuppsägningar ifall förlikningsförslaget idag inte går att acceptera.

Den svåraste tvisten gäller just vårdarfacken där det är lönefrågan som visat sig vara svår. Vårdarna vill ha ett eget löneprogram som skulle ge en extra löneförhöjning på 3,6 procent per år under en femårsperiod, utöver den allmänna linjen på omkring två procent.