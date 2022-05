Morgonkollen: Boris Johnson besöker Finland och fyra andra nyheter att ha koll på

God morgon! Här får du ett nyhetspaket från Svenska Yle att starta dagen med.

Dokument avslöjar: Tidigare chef för Helsingfors Konsthall gjorde privata inköp för stiftelsepengar

En tidigare chef för Helsingfors Konsthall har gjort privata inköp i bland annat nätbutiken Amazon, i sportaffärer och i elektronikaffärer för stiftelsens pengar.

Svenska Yle har tagit del av stiftelsen Helsingfors Konsthalls årsredovisning för 2021 som har lämnats in till Undervisnings- och kulturministeriet.

Konsthallen meddelade förra veckan att den tidigare chefen har polisanmälts för att ha använt stiftelsens kreditkort för privata inköp. Polisen misstänker grovt betalningsmedelsbedrägeri, grov förskingring och missbruk av förtroendeställning.

Konsthallen har genom åren fått över en miljon euro i bidrag från offentliga medel.

Bildtext Stiftelsens årsredovisning för 2021 visar hurdana privata inköp den tidigare chefen för Konsthallen har gjort. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsingfors konsthall,museer,konstmuseer,konst,arkitektur,Helsingfors,Tölö, Helsingfors stad

42 Elokapinademonstranter greps i Sköldvik

Polisen grep 42 personer under miljörörelsen Elokapinas demonstration, som ordnades vid Nestes raffinaderi på industriområdet i Sköldvik i Borgå igår.

Elokapina uppger att demonstranterna stoppade både väg- och tågtrafiken till Sköldvik, och att demonstranter bland annat låste fast sig vid rälsen på Sköldviks bangård.

Polisen i Östra Nyland säger att personerna inte lydde polisens order om att avlägsna sig, som gavs efter klockan elva på kvällen. Polisen säger att man försökte förhandla om en annan demonstrationsplats, men det gick arrangörerna inte med på.

De gripna misstänks bland annat för störande av trafiken.

Elokapina bekräftar på Twitter att demonstrationen upplöstes av polisen. Polisen uppskattar att knappa hundra demonstranter var på plats.

Elokapina kräver att Neste och andra statsägda bolag slutar använda rysk olja och att oljeanvändningen överlag skärs ner.

Så här såg det ut efter klockan 21. Video: Frida Frankenhaeuser / Yle

Blir det en lösning på konflikten inom kommunerna? Svar på medlingsbud senast klockan 12

Konflikten kring arbetsvillkoren för de kommunalt anställda kan få sin lösning idag.

Förlikningsnämnden lade i går fram ett medlingsbud för vårdare, lärare och andra kommunalt anställda. Budet är delat i en treårig avtalsperiod och ett femårigt löneprogram med löneförhöjningar.

Avtalsperioden skulle följa den allmänna linjen med en lönehöjning på omkring 2 procent, men så att de lägsta lönerna får en höjning på minst 46 euro per månad. Utöver det skulle ett femårigt löneprogram ge höjningar för totalt 5,1 procent, eller omkring en procent per år. Vårdarfacken har önskat ett löneprogram med höjningar på 3,6 procent per år.

Parterna ska svara på medlingsbudet senast klockan 12 idag.

Tvisten gäller 425 000 kommunalt anställda, alltså omkring 15 procent av alla landets arbetstagare.

Boris Johnson besöker Finland idag

Storbritanniens premiärminister Boris Johnson besöker Finland idag.

Johnson ska träffa president Sauli Niinistö. Enligt presidentens kansli kommer diskussionerna att handla om Ukraina och säkerhetsläget i Europa.

Efter mötet håller Johnson och Niinistö en gemensam presskonferens.

På väg till Finland stannar Johnson också i Sverige, där han träffar statsminister Magdalena Andersson.

Bildtext Senast Johnson och Niinistö träffades var i samband med JEF-ländernas möte i London i mars. Tio länder är med i försvarssamarbetet JEF. Bild: Neil Hall / EPA Boris Johnson,Sauli Niinistö,Joint Expeditionary Force,London

Niinistö träffar också Estlands president Alar Karis idag.

Ukraina, Island och Norge till ESC-final

Förhandsfavoriten Ukraina och två av de tre nordiska representanterna tog sig vidare till final från den första semifinalen i årets Eurovision Song Contest.

Schweiz, Armenien, Island, Litauen, Portugal, Norge, Grekland, Ukraina, Moldavien och Nederländerna gick vidare till final, medan bland annat Danmarks ESC tog slut redan i semifinalskedet.

Den andra semifinalen går av stapeln på torsdag. Då tävlar 18 bidrag, däribland Finland med The Rasmus och Jezebel och svenska Cornelia Jacobs, om tio platser i finalen som går av stapeln på lördag kväll.

De fem stora länderna i Eurovisionen är redan finalklara, alltså värdlandet Italien, tillsammans med Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Spanien.

Den andra semifinalen sänds på torsdag 12.5 klockan 22 på Yle Arenan och Yle TV1, och finalen på lördag 14.2 klockan 22. Tävlingen refereras på Svenska av Eva Frantz och Johan Lindroos.

Bildtext Ukraina var förhandsfavorit i tisdagkvällens semifinal, och är också vinsttippade i lördagens final. Bild: EBU / CORINNE CUMMING Eurovision Song Contest 2022,Eurovision Song Contest,Europeiska radio- och TV-unionen (EBU),Ukraina,Kalush

Det är mest mulet och regn eller regnskurar är att vänta på många håll. På eftermiddagen västerifrån klarare och uppehåll, men i natt åter mulnande och regn här och där.

Dagens högsta temperatur är mellan 10 och 15 grader, och i norr mellan 4 och 10 grader. I natt blir det mellan 2 och 6 grader och i norr -1 till +3 grader.

Faran för gräsbränder är stor i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Savolax, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.