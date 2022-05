Beredskapen för hybridpåverkan god i Österbotten – bankdirektör: "Man behöver inte vara orolig men ska heller inte vara naiv"

Österbotten förbereder man sig på hybridhot inom samhällets olika sektorer. Vi har talat med kommundirektörer, banksektorn och nödcentralen om hur beredskapen i regionen ser ut.

Inom kort väntas statsledningen besluta om att lämna in Finlands Natoansökan. I och med det väntas rysk hybridpåverkan öka.

Olika former av hybridpåverkan väntas öka då Finlands Natoansökan sannolikt snart lämnas in. Hybridpåverkan kan bland annat innebära olika slags cyberattacker, desinformationskampanjer och andra mer diffusa former av hybridpåverkan.

Också i Österbotten förbereder man sig på hybridhot inom samhällets olika sektorer.

Krisberedskapen i kommunerna varierar

Varje kommun ska ha en beredskapsplan för vad man ska göra i ett krisläge. Enligt Tom Holtti, tf kommundirektör i Vörå, varierar det hur mycket olika kommuner förberett sig på just hybridpåverkan.

– Det varierar väldigt mycket mellan olika kommuner. I en medelstor kommun på landsbygden som Vörå har det kanske inte diskuterats så väldigt mycket. Vi har inte höjt beredskapen i det här skedet.

Kommunerna har en beredskapsplan men det kan vara skäl att uppdatera planerna, säger Tom Holtti, tf kommundirektör i Vörå.

Hur ser då beredskapen ut i dagsläget?

– Vi är ganska väl förberedda på risken för dataintrång eftersom det är frågor vi jobbat med mycket tidigare. Vi har en bra beredskap, men hur väl den fungerar i praktiken vet vi förstås inte förrän vi blir attackerade, säger Holtti.

Är det skäl att uppdatera beredskapsplanen med tanke på det rådande läget?

– Med jämna mellanrum görs regionala övningar men där har fokus inte varit hybridattacker, även om det ingår också då man övar vad som händer då elen slås ut. Men fokus har varit olyckor, stormar och strömavbrott. Så det kan vara skäl att göra en uppdatering.

Viktigt att kommuninvånarna får information

I Karleby säger stadsdirektör Stina Mattila att det är en del av vardagen att se till att vara förberedd på hybridpåverkan.

– Men det är ju en bra fråga om vi är tillräckligt förberedda? Det som händer i Ukraina har nog väckt oss ytterligare, att se till att beredskapsplanerna är i skick, säger Mattila.

Då det gäller sin egen roll som stadsdirektör säger Mattila att det handlar om att leda staden och det är viktigt att vara förberedd på olika saker.

Det är nu kanske mer viktigt än någonsin att den information som når medborgarna är korrekt. Medierna har givetvis sin roll i det här, men det har också städer och kommuner.

Stina Mattila tar till exempel upp skolornas roll.

– De gör ett väldigt bra jobb. Det finns i läroplanen att det ska läras ut hur man tar till sig rätt information. Sen har staden också andra möjligheter. Vi kan vara i kontakt med medierna, vi har egna webbsidor och vi finns på sociala medier.

– Kommuner och städer har en central roll vad gäller att få ut rätt och sann information. Okej, vi har inte reportrar i Ukraina, det är inte det det är frågan om. Utan hur du kan förbereda dig och vilken service kommunerna kan ge.

Hur ser du på din roll som stadsdirektör i dessa tider?

– Man kan säga att det i princip är normalt arbete. Det handlar om att leda staden och det är viktigt att vara förberedd på olika saker, säger Mattila.

Hot om cyberattacker får finländare att lyfta kontanter

Hotet om cyberattacker från Ryssland har fått finländarna att lyfta mycket kontanter.

Nästan hälften av finländarna tror att kristider stärker kontanternas betydelse i Finland, och över en tredjedel av finländarna har lyft eller tänker lyfta extra kontanter på grund av läget i Ukraina. Det här kommer fram i en färsk undersökning som den norska Nokas-koncernen lät göra i Finland i april.

Fredrik Björk, vd för Kvevlax sparbank försäkrar att bankerna är väl förberedda då det gäller cyberattacker.

– Bankerna är förberedda och har tränat på det här redan i många år. Cyberattacker är inte ett nytt fenomen utan har förekommit under lång tid. Men situationen har blivit tuffare och det gäller att vara på tårna, säger Björk.

Enligt Fredrik Björk har många kunder tagit kontakt och varit oroliga för att de ska kunna komma åt sina besparingar.

- Det finns absolut en oro över att pengarna är kvar på kontot. Överlag är säkerheten i Europa bra och man behöver inte vara orolig. Samtidigt ska man inte vara naiv. Man ska vara noga med var man loggar in och vilka länkar man klickar på. Det finns bedragare överallt. Så även om man inte behöver vara orolig så ska man vara försiktig, säger Björk.

Gör man klokt i att ta ut pengar och hur mycket kontanter ska man ha hemma?

– Då kriget drog i gång såg man tydligt att kunderna ville ta ut pengar för att vara på den säkra sidan. Bankautomaterna var tomma och det var panik i luften. Mitt råd är att man kan sitta lugnt i båten men att en del kontanter kan vara bra att ha. Nu talar jag inte om att man ska ta ut 20 000 euro. Att ha så mycket pengar hemma är en säkerhetsrisk. En mer rimlig mängd att ha hemma i kontanter är 400-500 euro.

Vasa nödcentral har uppdaterat sin beredskap

På Vasa nödcentral berättar biträdande chef Kai Paldanius att man uppdaterat sina beredskapsplaner.

– Vi har också övat på olika scenarion, säger Paldanius.

Han kan av förståeliga skäl inte gå in på detaljer. Men det kan till exempel handla om överbelastningsattacker.

– Absolut. Det har vi också övat på. Viktigt här är att nödcentralerna inte längre jobbar ensamma. Alla sex nödcentraler kan jobba tillsammans och hjälpa varandra, säger Paldanius.

På Vasa nödcentral berättar biträdande chef Kai Paldanius att man uppdaterat sina beredskapsplaner.

Ska det då garantera att det alltid ska gå att nå fram?

– Det är strävan. Det kan bli fördröjningar någon gång, men vi jobbar hårt för att 112 inte ska belastas så mycket att man inte når fram.

Då det gäller GPS-systemen och att räddningsfordonen ska hitta fram till rätt ställe, säger Paldanius att även om det skulle förekomma störningar så har man en bra beredskap att klara sig, eftersom vi har ett väldigt bra väg- och adressregister.

– Anmälaren är viktig, att man vet från vilken adress man ringer. Lokala myndigheter har oftast bra koll på det egna området.

Hur mycket tränar ni på olika scenarion?

– Vi är en speciell organisation på det sättet att vi hela tiden jobbar som om det vore undantagsförhållanden. Vi är förberedda på allt och vi övar ständigt på olika saker.

För den enskilda medborgaren är det bra att i dessa tider vara extra skeptisk gentemot information på sociala medier.

– Var försiktig och granska informationen före du delar den vidare. En annan viktig sak är att uppdatera sina lösenord och sina program, säger Paldanius.

Det är också bra att ha beredskap för några dagar, om till exempel elen bryts.

– Har jag vatten? Hur förberedd är jag här hemma? Det är viktigt, säger Paldanius.

Se sändning om beredskapen i Österbotten

Yle Österbotten sände direkt om hur man i Österbotten förbereder sig på en eventuell ökad hybridpåverkan. I sändningen medverkade Tom Holtti, tf kommundirektör i Vörå, Stina Mattila, stadsdirektör i Karleby, Fredrik Björk, vd för Kvevlax sparbank och Kai Paldanius, biträdande chef för Vasa nödcentral. Programledare är Kati Enkvist. Du kan se hela sändningen på arenan.