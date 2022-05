President Niinistö och Magdalena Andersson bekräftar: "Natoansökan lämnas in gemensamt i morgon"

President Sauli Niinistö och Magdalena Andersson diskuterade Nato, Turkiet och den gemensamma USA-resan på presskonferensen på tisdag.

President Sauli Niinistös statsbesök i Sverige fortsatte med en gemensam presskonferens med statsminister Magdalena Andersson på tisdag eftermiddag.

Precis inför presskonferensen meddelades det att Andersson och Niinistö ska resa till USA för att träffa president Biden på torsdag (19.5).

– USA:s roll är mycket viktig, det är en modell för de andra länderna. Om man har en snabb process där hjälper det också hela processen och dess tidtabell, säger Niinistö.

Magdalena Andersson säger att man kommer att diskutera Turkiets motstånd mot Finlands och Sveriges medlemskap i mötet med Biden.

– Många länder är angelägna om att processen ska gå snabbt, säger hon

Ansökan lämnas in på onsdag

Finland har under våren varit före Sverige i sin Natoprocess, men under de senaste veckorna har Sverige hunnit i kapp. Planen är nu att lämna in en ansökan tillsammans i morgon.

– Vi är överens om att gå hand i hand igenom den här processen och i morgon lämnar vi in ansökan tillsammans, säger Magdalena Andersson.

Niinistö säger att det inte är så viktigt vid vilket klockslag ansökan lämnas in.

– Den här frågan är större än så. Men vi strävar efter att lämna in ansökningarna tillsammans, säger Niinistö.

En allvarsam Sauli Niinistö berättade under presskonferensen varför Finland och Sverige nu går mot ett Natomedlemskap.

– Tidigare ansåg både vi och Ryssland att vår alliansfrihet bidrar till stabilitet, men då Ryssland sade att vi inte får ansöka om Natomedlemskap förändrades det, säger Niinistö och fortsätter:

– Det betydde att vi måste göra något, och efter den 24 februari stod det klart vad vi måste göra, säger Niinistö.

Finland och Sverige söker kontakt med president Erdoğan

Under de senaste dagarna har Turkiets president Erdoğan kommit med flera uttalanden om att landet inte ser positivt på Finlands och Sveriges Natoansökningar.

Enligt Niinistö försöker båda han och statsminister Andersson få tag på president Erdoğan.

– I ett telefonsamtal med president Erdoğan i början av april stod det klart att han stöder oss. Nu verkar det finnas olika åsikter. Men vi har båda bett om telefonsamtal med Erdoğan. Jag är optimistisk, säger Sauli Niinistö.