Att ha tre barn eller fler kan ha en negativ effekt på tankeförmågan som äldre

De kognitiva förmågorna hos föräldrar som har minst tre barn kan försvagas 6,2 år snabbare än de som har två barn. Barnantalets inverkan på tankeförmågan är störst i norra Europa, visar en ny studie.

Om du har minst tre barn kan din hjärna åldras över sex år snabbare än om du bara hade två barn. Det här kommer fram i en forskning som har gjorts vid Columbia University Mailman School of Public Health, Robert Butler Columbia Aging Center och Université Paris-Dauphine–PSL

I undersökningen jämförde man antalet barn till föräldrar bosatta i olika länder i Europa, med deras kognitiva förmågor som över 65-åringar. Effekten var starkast i norra Europa, där högre fertilitet minskar de ekonomiska resurserna, samtidigt som de sociala resurserna inte ökar.

Med kognitiv förmåga menar man bland annat förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem och använda siffror och språk.

Viktigt att förstå vad som påverkar den kognitiva förmågan som äldre

Det här är den första studien som undersöker hur hög fertilitet påverkar kognitionen sent i livet. Hittills har fertilitet inte uppmärksammats i så hög grad som en potentiell oberoende variabel för kognitiv hälsa senare i livet, så som utbildning eller yrke. Resultaten publiceras i tidskriften Demography.

På individnivå är den kognitiva hälsan grundläggande för att förbli självständig, socialt aktiv och produktiv som äldre ― Ekonomiprofessor Eric Bonsang

– Det är viktigt att förstå faktorerna som bidrar till en optimal kognitiv förmåga sent i livet för att säkerställa ett gott åldrande på individuell och social nivå, speciellt i Europa, där storleken på familjerna har sjunkit och där befolkningen åldras snabbt, säger Vegard Skirbekk, professor vid Columbia Aging Center och äldre forskare vid Folkehelseinstituttet i Norge.

– På individnivå är den kognitiva hälsan grundläggande för att förbli självständig, socialt aktiv och produktiv som äldre. För samhället är den viktig för att de äldre ska stanna längre i arbetslivet, och för att minska kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg, säger Eric Bonsang, ekonomiprofessor på Université Paris-Dauphine–PSL.

Forskarna analyserade data från studien Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE) för att undersöka i vilken utsträckning den kognitiva hälsan som äldre påverkas om man har två barn eller över tre barn.

I SHARE-studien undersöks representativa urval av den äldre befolkningen i 19 länder i Europa, bland annat Sverige och Danmark, samt Israel. Deltagarna var 65 år eller äldre och hade minst två barn.

Resultaten som togs fram genom avancerade ekonometriska metoder visar att tre eller fler barn är relaterat till sämre kognition som äldre. Effekten är liknande för både män och kvinnor.

Stress, sämre sömn och sämre ekonomi

Fertiliteten kan påverka tankeförmågan som äldre på flera sätt. För det första innebär ytterligare ett barn ökade kostnader, minskar familjens inkomster och ökar sannolikheten att falla under fattigdomsgränsen. Det här sänker levnadsstandarden för alla familjemedlemmar och kan orsaka ekonomisk oro och osäkerhet, något som kan bidra till kognitiv försämring.

För det andra kan ett barn till vara en orsak till att kvinnor deltar i arbetslivet i lägre utsträckning. Det kan innebära färre arbetstimmar och sämre inkomst. Att delta i arbetslivet påverkar däremot, jämfört med pensionering, den kognitiva förmågan positivt bland män och kvinnor.

Att få barn kan vara stressigt, och påverka hälsan och den kognitiva utvecklingen hos vuxna. Föräldrar med fler barn kan uppleva mer stress, ha mindre tid att vila och mindre tid att syssla med fritidsaktiviteter som stimulerar tankeförmågan. Det här kan påverka föräldrarnas sömn negativt.

– Med tanke på omfattningen av effekten borde framtida studier på äldres kognitiva förmåga också fokusera på fertilitet, vid sidan av vanliga faktorer så som fysisk aktivitet, utbildning, sysselsättning, och psykisk och fysisk hälsa, säger Vegard Skirbekk.

– Dessutom bör framtida studier ta upp de potentiella effekterna på tankeförmågan som äldre om man inte har barn eller bara har ett barn. Vi behöver också mer information om vilken typ av interaktion, stöd och konflikter som uppstår mellan barn och föräldrar, som påverkar tankeförmågan.