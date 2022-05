Spannmålsombudsman: "Någon snabb lösning på den globala matkrisen finns inte" – också i Finland har vi ätit av våra lager

Många länder har varit beroende av den spannmålsexport som kommer från Svarta havet. Nu är åtminstone Ukrainas export via hamnarna helt avskuren och det finns ingen snabb lösning i sikte gällande exporten, säger Max Schulman från MTK.

Det blir snabbt ett problem när två stora exportörer såsom Ryssland och Ukraina inte kan exportera. Det här eftersom produktionen av livsmedel, i första hand spannmål, har legat under konsumtionen redan några år. Det här säger Max Schulman, spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter, MTK.

– Det känns direkt, Ukraina och Ryssland står för ungefär för en fjärdedel av världens veteexport, och det är ganska mycket.

Just nu är exporten från Ukraina liten, jämfört med tidigare.

– Nu kan man som bäst föra ut en miljon ton spannmål per månad, möjligen kommer man upp till 1,5 miljoner ton per månad i sommar, men det är ingenting mot 6 miljoner ton per månad som exporterades via hamnarna före kriget.

– För tillfället exporterar man mestadels via järnvägen, men också landsvägen och via polska och rumänska hamnar. Nu försöker man bygga upp lagerutrymmen på EU:s sida av gränsen, där man ska kunna lasta om de här vagnarna från den ukrainska rälsvidden till den ukrainska. Samtidigt ska man göra alla provtagningar och dokumentation, och det går långsamt.

Ny skörd kräver lagerutrymme

Ett annat problem är utrymmesbrist för att lagra skörden som är på gång. Ukrainas nya skörd börjar skördas i slutet av juni eller början av juli.

– Därför måste exporten fortsätta. IGC, International Grains Council, hade räknat ut att för att man ska få in oljeskörden i sina lager i Ukraina under skördeperioden, borde man exportera 17 miljoner ton vete och majs före det. Det är en fullständig omöjlighet som bäst via landtransporterna.

Det tar månader, minst ett halvår, innan hamnarnas kapacitet är densamma som före kriget ― Max Schulman

Också om hamnarna plötsligt började fungera igen, tar det tid innan exporten är igång.

– Infrastrukturen är förstörd, områden är minerade och pråmar har sänkts i hamnbassänger. Det tar månader, minst ett halvår, innan hamnarnas kapacitet är densamma som före kriget. Det finns ingen snabb lösning. Därför kommer det här att kännas också nästa skördeår, det ser vi redan nu.

Tidigare exporterades 6 miljoner ton spannmål; vete och oljeväxter, såsom solrosfrön, rybs och rapsfrö, via hamnarna varje månad.

– Och också majs, man glömmer att majs är en jättestor råvara från Ukraina, säger Schulman.

Också om Ryssland inte är i krig och hamnarna är öppna, vill rederierna inte skicka in fartyg på Svarta havet för att lasta.

– Det här har lett till att det blir mycket mycket långsammare att få ut spannmål på världsmarknaden.

Också i Finland har vi ätit av våra lager

Också om vi i Finland själva producerar spannmål och oljeväxter, påverkas vi ändå av läget.

– Också energi- och gödselpriserna har stigit, och priserna på spannmål påverkas av det globala läget.

I Finland har det under de senaste fem åren dessutom varit två dåliga skördeår.



– Ifjol var ett mycket dåligt år. Fjolårets skörd var mindre än vad vi konsumerade, det betyder att vi också har ätit av våra egna lager. De har minskat i snabbare takt än man hade kunnat förvänta sig.

– Nu när vi har haft två dåliga år av fem har lagren minskat i snabbare takt än man hade kunnat förvänta sig. Därför är det viktigt att vi i år får en bra skörd, men det beror ju på väder och vind, säger Max Schulman.