Ramnummer hjälpte spåra stulen cykel i Svenska Yles cykelgranskning – stölder kopplade till droghandel

En av cyklarna som stals i Svenska Yles granskning i fjol dök plötsligt upp i polisens register. Den upphittade cykeln kunde identifieras med hjälp av ramnumret, det avgörande serienummer som ofta glöms bort. I juni inleds högsäsongen för cykelstölder.

En mörk augustikväll i fjol slog cykeltjuven till.

En knapp vecka tidigare hade Svenska Yle placerat ut en låst herrcykel i Dallapéparken i Helsingfors. Tjuven bröt upp det stabila vajerlåset, som var fäst runt en gatlykta, och åkte iväg med den begagnade cykeln, värd 170 euro.

Med hjälp av en gömd sändare följde vi cykelns rörelser via ett boende för missbrukare, runt omkring i Hagnäs och Berghäll och till slut till Lappvikens badstrand. Där tystnade plötsligt sändaren.

Vi polisanmälde stölden med ramnumret som vi tagit ett foto av.

Flera månader senare meddelade polisen att cykeln hade hittats.

Cykeln ingick i ett experiment där vi placerade ut fyra låsta cyklar i parker i Helsingfors. Alla cyklar stals, en efter en, under några veckor. Granskningen visade att stulna cyklar fungerar som betalmedel i knarkhandeln.

– När medborgare gör oss uppmärksamma på övergivna cyklar, så kollar vi alltid om ramnumret finns i vår databas, konstaterar kriminalkommissarie Janne Veirto, som behandlat vår brottsanmälan.

Det var precis så det gick i fallet med vår experimentcykel.

En förbipasserande kontaktade polisen om en övergiven cykel i ett buskage i närheten av Lappvikens badstrand. En polispatrull plockade upp den. Polisens sökning på serienumret gav genast en träff, och vi kunde senare lösa ut vår stulna cykel.

Be om kvitto eller garantibevis, speciellt om cykeln är ny.

Be försäljaren berätta om cykeln och hur länge hen haft den – är berättelsen trovärdig?

Förutom att låsa cykeln ordentligt är polisens främsta råd till cykelägare att anteckna ramnumret, alltså den nummerserie som är ingjuten i metallen under cykeln. Då ökar chanserna att polisen kan identifiera en stulen cykel, till exempel i samband med en husrannsakan.

– Det är väldigt viktigt att ange ramnummer när man anmäler stölden. Om vi hittar numret bland brottsanmälningarna så lyckas vi åtminstone hitta dess ägare, och kanske i bästa fall gripa gärningspersonen, betonar Veirto.

– Om vi bara har uppgifter om cykelns modell, färg eller andra fysiska kännetecken så är det mycket svårt att identifiera cykeln.

I vårt fall fanns kunde ändå ingen tjuv identifieras, eftersom cykeln hittades på gatan.

Däremot kunde vi i experimentet i fjol, där flera cyklar ingick, spåra upp en av de misstänkta cykeltjuvarna. Se intervjun med honom i videon nedan.

Spotlights granskning visade också hur vanligt det är att stulna cyklar byts mot tunga droger på gatan och på darknet, den gömda delen av internet där en stor del av drogförsäljningen sker.

Högsäsongen för cykelstölder inleds i juni och sträcker sig vanligtvis en bit in på hösten. Den uppenbara orsaken är att många använder sin cykel just på sommaren, och att cyklarna syns i gatubilden.

Försäkringsbolaget LähiTapiolas statistik från de senaste åren visar att juli och augusti är den period då risken att råka ut för cykelstölder är speciellt stor.