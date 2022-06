Fotbollsspelaren Rasmus Schüller: Jag såg Christian Eriksen kollapsa medan jag gjorde mig klar för inhopp i EM-matchen

EM-premiär. Idrottsarenan Parken i Köpenhamn kokar. Men plötsligt fryser allt till is. En spelare ligger livlös på marken. I sitt sommarprat berättar Rasmus Schüller om hur han uppnådde drömmen – och hamnade mitt i en mardröm.

Rasmus Schüller gör sig redo för inhopp när han i ögonvrån ser en spelare ur motståndarlaget falla till marken.

– Det ser lite konstigt ut. Ser inte ut som att han är inblandad i en duell, men jag tänker att han sträckt baksidan av låret. Sådant som händer i fotboll, berättar Rasmus.

Men han stiger inte upp. Och när motståndarlagets spelare ser allt mer uppgivna ut, ja till och med chockade, förkrossade, inser Rasmus Schüller att situationen är allvarlig.

– Jag frågar den assisterande domaren: vad är det som händer? Han kontaktar huvuddomaren som befinner sig bredvid spelaren ute på planen. Beskedet är svårt att ta in: Christian Eriksen är medvetslös.

I sitt sommarprat tar Rasmus Schüller med lyssnaren bakom kulisserna och berättar om euforin när landslaget säkrat EM-platsen – och chocken när fotboll plötsligt blev på liv och död.

I herrlandslagets mästerskapsdebut fryser vackra idrottsarenan Parken i Köpenhamn till is. Hemmalagets stjärna, Christian Eriksen, ligger livlös på marken. Första hjälppersonal rusar in på planen och påbörjar omedelbart livräddning.

– Jag minns kaoset efter att alla inne på stadion insett allvaret. Att det finns en stor risk att Christian Eriksen dör på fotbollsplanen. Förskräckta stod vi spelare och tittade på de danska spelarna som stod i en skyddande mur runt Eriksen medan han fick första hjälpen.

Tårar och chock i omklädningsrummet

Eriksen bärs ut på bår och förs i ambulans till sjukhus. Matchen avbryts. I omklädningsrummen försöker Rasmus Schüller och de andra spelarna greppa situationen.

– Vi satt alldeles tysta. Vissa spelare grät. Stämningen var tung och konstig. Ingen visste vad som skulle hända.

Så småningom kommer beskedet. Det europeiska fotbollsförbundet erbjuder två alternativ: att spela klart matchen omedelbart, eller spela klart följande dag.

– Spelartruppen var snabbt enig. Vi skulle göra så som Danmark ville göra. Det var deras lagkamrat som kämpade för livet. Det var de som var värst drabbade.

Rapporten från sjukhuset berättade att Eriksens situation var stabil och danskarna fattade beslutet att genast återuppta matchen.

När det danska laget kom in på plan stod de finska spelarna redan på rad och applåderade de danska spelarna.

– Många av dem såg vilsna ut. Jag kände en solidaritet med mitt motståndarlag som man vanligtvis inte gör. Samtidigt tyckte jag synd om dem. Det kändes inte bra att snart gå in med full satsning i dueller och till varje pris kämpa om vinst i matchen.

Landslagskompisen Daniel O´Shaugnessy, Rasmus Schüller och landslagets massör Kai Rissanen mitt i EM-äventyret.

Men matchen skulle spelas och rent sportsligt var den minst sagt betydelsefull. Spelmässigt var det Danmark som dominerade, men plötsligt lyckades Finland skapa ett mönsteranfall och göra mål.

Spelade som i trans

Kort efter ledningsmålet signalerade tränaren Markku Kanerva att Rasmus Schüller skulle göra ett inhopp.

– Jag kände mig som i en ny sorts trans. Med adrenalinet rusande i kroppen försvann tankarna på tragedin med Eriksen. Nu var det bara fotboll som gällde. Jag kom in och tog för mig, duellerade och rensade bollar på mittfältet.

Schuller och de övriga finländarna spelade kompakt och danskarna, tagna av situationen med Eriksen, lyckades inte hitta genom det finska försvaret.

Skrällen var ett faktum: det finska herrlandslaget hade vunnit sin första mästerskapsmatch.

– En märklig känsla infann sig. Jag kände mig inte speciellt glad, fastän jag nog samtidigt var det. Jag hade svårt att uppfatta vad jag egentligen kände.

– Jag gick fram till de danska spelarna som låg på marken för att trösta och tacka för matchen. Det kändes respektlöst att fira samtidigt som deras lagkompis låg på intensiven.

Seger utan glädjetårar

När det finska laget tackar de tillresta finländska supportrarna, får Rasmus syn på sina nära och kära i publiken.

– Då brast det för mig, tårarna började rinna nerför mina kinder. Jag vet inte helt varför, Eriksen hade överlevt, de danska och finska supportrarna sjöng och ropade Eriksens namn tillsammans.

Mittfältaren Rasmus Schüller mästerskapsdebut blev minst sagt dramatisk.

Finland hade vunnit matchen.

– Allt var väl egentligen ganska bra, men ändå rann tårarna. Det var inga glädjetårar. Det var helt enkelt bara skönt att släppa taget och låta känslorna flöda.

I sitt sommarprat berättar Rasmus Schüller också om vägen till EM och om det tuffa proffsäventyret i USA. Och om hur fokus på kärleken och livet vid sidan av fotbollsplanen faktiskt gjort honom till en bättre fotbollsspelare.

