Mika Salminen: Coronaläget är bättre än på länge – ett bakslag är att vänta så småningom, men vaccinerna skyddar väl

Det har uppdagats allt färre nya coronafall under de senaste veckorna. Antalet coronapatienter på sjukhus har också varit på nedgång, och det ser lovande ut inför sommaren, enligt hälsomyndigheten.

– Vi har ju haft en nedgång i smittotalen och i sjukhusbelastningen, i nästan två månader. Dödligheten har gått ned lite senare. Men det går hela tiden mot det bättre nog, säger Mika Salminen som är hälsosäkerhetschef på Institutet för hälsa och välfärd.

Han betonar också att jämfört med andra länder så har det skett relativt få dödsfall i Finland, även om det är troligt att fler äldre än normalt har dött nu under våren. Data om den här eventuella överdödligheten saknas tills vidare.

– Det är antagligen så att vi under våren har haft lite högre dödlighet än normalt bland de äldre om man jämför med medeltalet många år bakåt. Å andra sidan har vi haft lägre dödlighet än normalt under de första två pandemiåren.

– Tyvärr är det så att eftersom vaccinerna inte ger ett fullständigt skydd mot covid-19, så innebär det också dödsfall. Vi har haft många coronafall i vårt land – det är cirka 800 000 smittfall vi känner till, och sannolikt är det verkliga antalet åtminstone dubbelt så stort.

I Finland har det under pandemin skett 81 dödsfall per 100 000 personer, jämfört med till exempel 183 dödsfall per 100 000 personer i Sverige, och 263 dödsfall per 100 000 personer i Storbritannien.

– I Europa så är det egentligen bara Norge och Island som har haft färre dödsfall i förhållande till befolkningsmängden, så man kan inte säga att det skulle ha gått hemskt dåligt just i Finland, kommenterar Salminen.

En nyare omikron-undervariant kan ta fart

Samtidigt verkar också antalet coronafall öka igen till exempel i huvudstadsregionen. Det finns en mer smittsam undervariant av omikron (BA.5) som har spridit sig kraftigt i Portugal och södra Spanien och som kan ha börjat sprida sig i Finland. Vad ska man tro om det här?

– Vi vet att det här är ett virus som producerar varianter med jämna mellanrum och det kommer alldeles säkert att fortsätta också i framtiden. Det är egentligen ingen nyhet överhuvudtaget.

– Det är möjligt att det kommer bakslag, hur stort det blir vet vi inte. Men befolkningen är bra vaccinerad, de flesta har ett väldigt gott skydd, det är väldigt få som behöver bli sjuka mera. Det händer tyvärr, men det är på en helt annan nivå än tidigare, tillägger Salminen.

"Fira sommaren i lugn och ro"

Ett bakslag kan komma redan på sommaren, eller så sker det först till hösten. Salminen säger att det är svårt att veta i det här skedet, men de allra flesta har nu ett gott skydd mot covid-19 – via vacciner eller genom att ha insjuknat tidigare, eller både och.

– Jag skulle säga som så att för tillfället är läget så pass bra att man kan fira sommaren i lugn och ro och göra det som man vanligtvis gör, utan att fundera desto mer på coronan under sommarlovet.

Ett undantag är ändå till exempel om man hälsar på äldre släktingar som har ökad risk för allvarlig covid-19. Då ska man iaktta försiktighet.

– Och så ska man förstås om man blir sjuk eller får symtom, inte gå på jobb eller gå till skolan, utan stanna hemma tills man blir frisk. På det sättet måste man handskas med det i fortsättningen, kommenterar Salminen.

Fjärde vaccindos för 70–79-åringar i riskgrupp

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar från och med den här veckan också att 70–79-åringar ska få en fjärde dos coronavaccin om de hör till en riskgrupp – det minskar avsevärt deras risk för att råka ut för allvarlig covid-19.

– Vi följer kontinuerligt med den verkan som vaccinet har när det gäller skyddet. Vår uppgift är att bedöma det här och det görs på basis av uppsamlat data. Nu har man då sett att de som är 70-80 år och har flera riskfaktorer skulle ha nytta av en fjärde dos.

För yngre, friska personer verkar det åtminstone ännu inte vara nödvändigt med ytterligare vaccindoser mot covid-19, enligt hälsomyndigheten.

Hög tröskel för kraftiga coronarestriktioner

Hur förbereder man sig i Finland för att coronaläget igen försämras i något skede?

– Det handlar om att man ska anpassa systemet till det faktum att man har fått en ny sjukdom som kommer att vara med oss i all framtid, så att systemet klarar av epidemivågor. Om det är så att hälsovårdens resurser inte räcker till och man blir tvungen att stänga av samhället så är det inte en situation som kan fortsätta i evighet.

Så att det skulle komma kraftiga coronarestriktioner i framtiden är därmed inte så troligt, eller?

– Tröskeln är nog jättehög. Och egentligen är det ingen lösning på problemet, utan lösningen måste vara att man klarar av att vårda de som är sjuka, så att de får den bästa möjliga vården, oberoende av hur många de är.

– Det är klart att det finns vissa gränser för vad som är möjligt, men med tanke på att vi har så hög vaccinationstäckning och att många har haft sjukdomen, vilket allt stärker immunförsvaret och breddar det, så är risken kanske ändå ganska liten att sjukvården överbelastas av covid-19 i framtiden. Men man ska förstås aldrig säga aldrig. Vi får se hur det går.

Uppdaterade vacciner så småningom

Vad vet man om hurdana vacciner som är att vänta till hösten? Kommer det uppdaterade vacciner och vad kan det i så fall ha för betydelse?

– Det finns flera tillverkare som jobbar på omikronspecifika vacciner. Man tänker att de skulle kunna ge ett bättre skydd mot smittan och också ett mer långvarigt skydd. Resultatet från de studierna är ännu inte färdiga och helt vid höstens rand är de knappast heller färdiga. Så det kan nog hända att eventuella uppdaterade vacciner kommer först senare på vintern, säger hälsosäkerhetschefen Mika Salminen.