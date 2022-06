Finland har donerat tre miljoner doser med coronavaccin – men just ingen vill längre ta emot vaccin

Många länder har så mycket coronavaccin på lager att de kunde skänka bort en del. Men just nu är det inte särkilt många länder som vill ta emot gratis vacciner.

Finland har donerat cirka tre miljoner doser med coronavaccin via det internationella distribueringssystemet. För närvarande håller man febrilt på att fundera ut nya doneringsmål eftersom efterfrågan har dalat runt om i världen.

– Bland andra Afrikanska unionen tar inte längre emot vacciner av EU, säger medicinalrådet Sari Ekholm vid Social- och hälsvårdsministeriet till Yle Uutiset.

Europa började i november 2021 skänka stora mängder med Astra Zenecas vaccin i och med att Finland och flera andra europeiska länder då slutade använda det.

Men i år har länder i Afrika inte längre velat ta emot Astra Zenecas eller läkemedelsjätten Johnson & Johnsons vaccin. Det samma gäller några andra allmänna vacciner – länder kan vara selektiva nu när utbudet är större.

– I månget afrikanskt land litar man inte på Astra Zeneca, dessvärre litar man inte heller på västvärlden i frågan om vad som skickas till Afrika, säger ambassadrådet Eija Limnell vid Utrikesministeriet.

Tre miljoner doser till flera världsdelar för Finlands räkning

Finland har donerat omkring tre miljoner doser med coronavaccin som skickats till olika världsdelar. Vacciner har skänkts till Afrika, Asien och Mellanöstern.

Det första donerade partiet gick till Elfenbenskusten i oktober–november 2021. Därefter har vaccin donerats till bland annat Egypten, Indonesien, Laos, Vietnam, Etiopien, Nigeria samt ett litet parti till Syrien.

Donationerna har samlats in av det internationella vaccinsamarbetsorganet Covax, vars uppdrag är att påskynda utveckling, omfattande anskaffning och jämlik global distribution.

– Finland har i sin politik utgått ifrån att donationerna i första hand går till fattiga och sköra stater, säger Limnell.

Vacciner som ska doneras kommer inte ett varv via Finland utan de registreras och sänds direkt från fabrikslagren till mottagarländerna.

Det finns tillräckligt med vaccin, extra donationer dryftas

I Finland gavs cirka 195 000 doser med coronavaccin i april. Institutet för hälsa och välfärd THL distribuerar vacciner till sjukvårdsdistrikten som sedan levererar dem vidare till kommunerna.

I exempelvis Lapplands sjukvårdsdistrikt gavs det tusentals vaccindoser per vecka under vinterns intensivaste tider, men just nu går det åt endast några hundra doser per vecka.

– Antalet vaccinationer har minskat rejält. Det är för att pandemin har lättat och på grund av THL:s vaccinrekommendationer, säger sjukhusapotekare Leena Laine vid Lapplands sjukvårdsdistrikt.

I sjukvårdsdistriktets coronavaccinlager finns för närvarande cirka 60 000 vaccindoser och i hela Finland cirka tre miljoner i lager. Enligt THL finns det tillräckligt med vaccin för de nationella vaccineringsbehoven.

– I Finland finns för närvarande vaccin för alla invånares fjärde och över 5-åringars tredje vaccindoser, säger medicinalrådet Sari Ekholm.

Nya samarbetsmönster utreds

Under sommaren kommer det mindre vaccinpartier till Finland, större försändelser med nya vacciner anländer under hösten. Merparten av de vacciner som finns i landet blir föråldrade i november.

– Några mindre vaccinpartier finns vars datum närmar sig, men till största delen finns det ännu bra med tid kvar, säger expertläkaren Anniina Virkku vid THL.

Vid Utrikesministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet funderar man på möjligheten att donera vacciner direkt till enskilda länder och man håller på att skapa samarbete med de andra nordiska länderna kring det här.

Artikeln är en översättning av Pekka Viinikka artikel Suomi on lahjoittanut miljoonia koronarokotteita ulkomaille, mutta nyt vastaanottajia on vaikea löytää för Yle Uutiset. Översättningen är gjord av Ann-Lis Fredriksson.