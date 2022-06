Första alkoholfria Alko öppnar – kiosk på hjul besöker flera städer under sommaren

Alko firar sitt 90-årsjubileum med att öppna en kiosk som säljer endast alkoholfria drycker. Alkokiosken, som är som en liten husvagn, öppnar i Åbo den 10 juni. Efter helgen åker den vidare i Finland.

Alko vill genom kiosken uppmuntra finländarna till ansvarsfull dryckeskultur. Samtidigt svarar man på förändrade dryckesvanor – allt fler dricker alkoholfritt och det syntes i statistiken år 2021.

Under fjolåret såldes nämligen fler alkoholfria drycker än cider i Alko.

Alkos alkoholfria utbud har förändrats enormt under de senaste åren. Då de öppnade var den enda alkoholfria produkten en papperspåse. I dagens läge finns närmare 300 alkoholfria alternativ.

"Kunderna önskar mer och mer alkoholfria drycker. Försäljningen av alkoholfria drycker i Alko har fyrdubblats sedan år 2012 och i fjol sålde vi närmare 17 procent mer alkoholfria produkter än år 2020", säger service- och produktutbildare Anri Lindström i ett pressmeddelande.

Kiosken kommer till Helsingfors, Tammerfors och flera andra städer

Alkokiosken som nu öppnar är också den första som åker runt i Finland. De övriga över 300 Alkobutikerna går inte att flytta på.

"Turnén är en indikation på att vi vill hitta nya och överraskande sätt att utveckla en mer ansvarsfull dryckeskultur i Finland", säger Lindström.

Kiosken hittas på åtta ställen runtom i Finland under välbesökta sommarevenemang. Kiosken håller öppet bland annat i Helsingfors under Pride och i Björneborg under Pori Jazz.

Drygt tio produkter finns till salu i kiosken – bland dem vatten.

"Vi är inte med i själva evenemangen, utan kiosken står parkerad på en central plats där det är lätt att göra affärer", säger Lindström.