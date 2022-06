Inställningen till fylla varierar mycket mellan de nordiska länderna – mest liberala är vi i Finland och Danmark

Finländare är mer liberala än våra nordiska grannar när det kommer till att avnjuta alkohol på vardagar och i samband med arbetet. Svenskarna är de mest återhållsamma när det gäller att dricka under arbetsveckan.

Jämfört med våra grannar i Norden förhåller finländarna sig mer positivt till att dricka sig berusade. Att dricka sig full när man äter middag på restaurang är också mer allmänt accepterat i Finland än i de andra nordiska länderna.

Majoriteten av finländarna, danskarna och normännen har en positiv inställning till att emellanåt dricka sig berusad. I Sverige är folk mer konservativa när det kommer till hur acceptabelt det är att vara på fyllan. Att emellanåt dricka så att man känner sig påverkad Åsikter från Norden, % av svaren | Källa: IQ Rätt Fel Norge Danmark Sverige Finland 0 10 20 30 40 50 60 70 Bildtext Attityden till att dricka sig berusad varierar mellan de nordiska länderna.

I Danmark är det mest accepterat att bjuda alkohol åt undgomar under 18, samt att dricka med barn i sällskapet. Medborgarna i de nordiska grannländerna förhåller sig mer konservativt då det kommer till att bjuda barn på alkohol.

I Danmark förhåller sig majoriteten positivt till att ibland bjuda på alkohol till familjemedlemmar under 18 år. Att vid enstaka tillfällen bjuda familjemedlemmar ​ under 18 år på alkohol Åsikter från Norden, % av svaren | Källa: IQ Rätt Fel Norge Danmark Sverige Finland 0 20 40 60 80 Bildtext Åsikterna om huruvida det är rätt att bjuda familjemedlemmar under 18 år på alkohol varierar mycket mellan de nordiska länderna.

I alla de nordiska länderna har män i genomsnitt en mer tillåtande attityd till alkoholkonsumtion än kvinnor. Enligt statistiken är skillnaden mellan könen störst i Sverige, och minst i Danmark.

Endast 7 av 10 danskar tycker att det är fel att bli berusad med barn i sällskapet. I resten av Norden förhåller man sig mer konservativt till att bli berusad när barn är med.. Att bli berusad när barn är med Åsikter från Norden, % av svaren | Källa: IQ Rätt Fel Norge Danmark Sverige Finland 0 20 40 60 80 100 Bildtext Danskarna är mest liberala när det kommer till att bli berusad med barn i sällskapet.

Detta visar en studie som gjorts av IQ, ett dotterbolag till Systembolaget i Sverige. Studien jämförde de nordiska ländernas dryckeskultur och alkoholvanor. Rapporten som publicerades i våras finns att ladda ner och läsa här.

Marja Pakarinen, verkställande direktör på Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, är lite förvånad över att finländarna var närmast danskarna i det liberala förhållningssättet till alkoholkonsumtion.

Bildtext För Pakarinen är inte alkoholen i huvudrollen under midsommaren. Hon ser fram emot att dricka hemlagad rabarbersaft. Bild: Marja Pakarinen Ehkäisevä päihdetyö EHYT

– Vi vill ju ofta jämföra oss med Sverige, men i den här frågan är det tydligt att vi har mer gemensamt med danskarna än svenskarna som är rätt så konservativa, menar Pakarinen.

Sedan 60-talet har finländarnas alkoholkonsumtion ökat markant. Trenden har ändå börjat gå i motsatt riktning under de senaste åren. Pakarinen är glad över att alkoholkonsumtionen i genomsnitt minskat, men är trots det orolig över att alkoholkonsumtionen bland det finska folket polariserats under pandemin.

Vi kan se en klar polarisering i och med att de som drack mycket före pandemin även druckit mer under de senaste åren, trots att resten av folket minskat på sin konsumtion. ― Marja Pakarinen, verkställande direktör vid EHYT rf

Den som dricker mer ser mindre risker

Janne Härkönen är specialforskare vid Institutet för hälsa och välfärd där han arbetar i ett team som forskar inom alkohol, tobak och beroenden. Han menar att attityderna till alkoholkonsumtion ofta är bundna till den egna konsumtionen.

Bildtext Janne Härkönen påminner oss om att det inte finns någon hälsosam alkoholkonsumtion, och att t.o.m. några portioner kommer med hälsorisker. Bild: Daniel Westö Institutet för hälsa och välfärd

– Ofta är det så att de som dricker mer förhåller sig mer liberalt till alkoholkonsumtion överlag. Detsamma gäller när det handlar om hur man tänker om riskerna. Desto mera man dricker, desto mindre skadlig anser man ofta alkoholen vara. Således går beteende och förhållningssätt ofta hand i hand, förklarar Härkönen.

I Finland varierar alkoholkonsumtionen mellan årstiderna.

– Under somrarna och på julen dricks det mer, medan människor generellt sett är mer återhållsamma under hösten och våren. Under varma somrar ökar framförallt konsumtionen av mildare alkoholdrycker, berättar Härkönen.

Alkoholkonsumtionen bland minderåriga har minskat i Finland under 2000-talet. Marja Pakarinen ser det som en positiv utveckling, och hoppas att trenden håller i sig i framtiden.

– Jag tror att förhållningssätten till alkohol förändrats, och det idag bland unga även finns plats för nya trender som är baserade på nykterhet, berättar Pakarinen.

Vitt och vatten till midsommaren

Midsommarveckoslutet är för många en högtid där snapsen, ölen eller vinet har sin plats på bordet. För Ritva Koivu som njuter av sin pension, blir det vitt vin som serveras på midsommaren. Hon menar att vinet kan vara en del av en öppen social samvaro.

Bildtext För Ritva Koivu är alkoholen inte så viktig, men hon njuter gärna av ett glas vitt vin på midsommaren. Bild: Daniel Westö pensionärer,Helsingfors

– Ett glas vitt vin är som bäst i början av aftonen, och hjälper att skapa en friare stämning, förklarar Koivu.

För Jonatan Berg handlar alkoholkonsumtionen om att festa, och är en del av livet som studerande. Midsommaren är inget undantag.

Bildtext För Jonatan Berg har alkoholen en roll att spela under midsommarens festligheter. Bild: Daniel Westö studerande

– Det är viktigt att komma ihåg att dricka vatten med tanke på vädret. Men nog blir det ett och annat också som innehåller alkohol. Det är ju lite mera festligt när alkoholen kommer in i bilden. Bäst är det att dricka vid speciella tillfällen, menar Berg.