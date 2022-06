Stor utmärkelse för Riikka Sallinen: Väljs in i ishockeyns Hall of Fame

Jari Kurri och Teemu Selänne har blivit invalda tidigare – och nu tar även Riikka Sallinen plats i ishockeyns Hall of Fame. Sallinen var en av sex personer som valdes in under måndagen.

Riikka Sallinen gjorde en landslagskarriär som saknar motstycke och under flera årtionden var hon synonymt med Damlejonen.

Hon tog sin första mästerskapsmedalj redan 1989 och avslutade med silvret på hemmaplan 2019. Där emellan var hon med och vann mängder med medaljer och blev första kvinna från Europa att väljas in i IIHF:s Hall of Fame.

Nu får hon en ny tung hedersbetydelse och blir för evigt en del av ishockeyns historia. Sallinen väljs som tredje finländska spelare in i ishockeyns Hall of Fame.

Sallinens namn lästes upp på måndagskvällen tillsammans med fem andra. Tre av de nyinvalda kommer från Sverige. Det handlar om Daniel Alfredsson samt Henrik och Daniel Sedin.

Målvakten Roberto Luongo valdes också in samt även Herb Carnegie i form av bakgrundskraft.

Sallinen och de andra invalda kommer att hyllas under en ceremoni i Toronto i höst.