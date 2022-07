Många Sibbobor vill vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation – Simsalöbon Clara Lindqvist insjuknade i fjol: "Det var nog en pärs"

Några sjöfåglar guppar i det glittrande havet och hettan är inte lika tryckande som på fastlandet. Simsalö känns som en idyllisk plats, men i Sibbo skärgård finns också otäcka kryp i gräset.

Fästingburen hjärninflammation, TBE, är en ovanlig men otäck virussjukdom som sprids av fästingar. I fjol togs Sibbo skärgård, närmare bestämt postnummerområdet 01120 Västerskog, med i det nationella vaccinationsprogrammet.

Det innebär att fast bosatta och fritidsboende i skärgården får tre doser TBE-vaccin gratis eftersom risken för att insjukna anses så hög. Intresset för att ta vaccinet har exploderat, också bland fastlänningarna.

Enligt Institutet för hälsa- och välfärds (THL:s) register över smittsamma sjukdomar insjuknade en person i Sibbo i TBE i fjol. Hon heter Clara Lindqvist och bor på Simsalö. Lindqvist hade så pass dålig tur att hon fick TBE och borrelios samtidigt.

– Jag trodde till en början att det var en förkylning eller coronavirus. Jag gjorde säkert sju coronatest i samband med det här, berättar Lindqvist där vi sitter i familjens båtskjul som sommartid fungerar som en uteplats med bord och stolar.

Symtomen började vid midsommar med en hemsk huvudvärk. Efter en tid gick huvudvärken över och symtomen försvann för ungefär två veckor.

– Sedan slog det till igen. Då kom det med feber, huvudvärk, illamående, ja allt möjligt, säger Lindqvist.

Det är typiskt för TBE att sjukdomen har två skeden. Först får man lite mildare symtom som försvinner, men efter en tid kommer de tillbaks i värre format. Det är då de flesta söker hjälp, så också Lindqvist.

– Det var jättesvårt att få vård, säger hon.

Lindqvist var noga med att berätta att hon hade haft fästingbett. Det hade hon fått inpräntat i minnet av en väninnas mamma som själv insjuknade i TBE för 25-30 år sedan. Det hade dröjt innan väninnans mamma hade fått en diagnos och hon hade blivit så sjuk att hon satt i rullstol.

– Hon sa alltid 'kom ihåg att du har haft de där fästingbetten. Om du kommer in någonstans och de inte hittar vad det handlar om, så säg att du har haft fästingbett.'

TBE, vad är det? Öppna Fästingburen hjärninflammation eller TBE (tick borne encephalitis) (kallas också Kumlingesjukan eller fästingburen encefalit) är en virussjukdom som smittar via fästingbett. TBE-virus som hör till gruppen flavivirus kan i värsta fall orsaka encefalit, det vill säga hjärninflammation.

I Finland förekommer sjukdomen särskilt i kustområdena men också i gränskommunerna i Sydöstra Finland. I riskområdena i Finland förekommer TBE-viruset hos 1–2 procent av fästingarna. Fästingar sprider också borrelios som är en annan sjukdom än fästingburen hjärninflammation.

Mellan 10 och 30 procent av dem som har smittats får symtom. Tiden mellan bettet och de första symtomen kan variera mellan 4 och 29 dygn.

Sjukdomen har två typiska skeden: Cirka en vecka efter bettet uppstår det första skedet med feber, diffust illamående och sjukdomskänsla. Det här skedet varar i högst en vecka (oftast 4–7 dagar). Majoriteten av symtomen upphör sedan. Cirka 20–30 procent av de smittade utvecklar efter cirka en vecka (3–21 dygn) ett andra skede av sjukdomen, en egentlig hjärninflammation. Symtom på hjärninflammation är feber, huvudvärk, nackstelhet, ljuskänslighet och illamående. Man kan också ha neurologiska symtom som nedsatt medvetandegrad, kramper eller förlamningssymtom.

Det är ovanligt att någon dör av TBE, men en stor del av dem som insjuknar drabbas av långvariga symtom i det centrala nervsystemet. Hos mellan 2 och 10 procent av personerna som insjuknat förblir symtomen bestående. Vanliga följdsymtom är irritabilitet, minnes- och koncentrationssvårigheter, hörselskador, förlamning i armar eller ben samt muskelsvaghet.

Det finns ett vaccin mot fästingburen hjärninflammation. Observera att vaccinet endast skyddar mot fästingburen hjärninflammation. Det skyddar inte mot borrelios och hindrar inte fästingen från att fästa sig på huden.

Man kan bara drabbas av fästingburen hjärninflammation en gång under sitt liv, eftersom den som insjuknat har livslång immunitet. Källa och mer information: Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Lindqvist besökte Nickby hälsocentral. Därifrån blev hon skickad till Borgå sjukhus.

– I Nickby hade de nog skrivit 'ta TBE-prov', men av någon anledning gjorde de inte det i Borgå. Jag åkte in första gången en söndag. Sedan var jag också där tisdag, onsdag och torsdag för att det inte blev bättre. Till slut hade jag 40 graders feber och svårt att gå, svårt med balansen. Dessutom kastade jag upp en gång i timmen. Jag tänkte själv att det är lite konstig magsjuka när det kommer ungefär på klockslaget, säger Lindqvist.

Trots att hon mådde så dåligt skickades Lindqvist hem.

– På torsdagen när de skickade hem mig blev jag så arg att jag sade 'okej då, då går jag inte dit mer utan jag ligger här hemma'. Det var min familj som på söndagen sade att 'det här går bara inte, så här sjuk kan man inte vara'. Jag åkte till sjukhuset igen och då var det sedan en läkare som tog TBE-testet och så visade det sig att det var båda två, TBE och borrelios. Det var nog en pärs.

En sak hon tänkt på efteråt är att man inte ska åka till sjukhuset ensam om man kan få någon med sig. Man kan behöva en närstående som stöd.

– Fast jag själv tyckte att jag nog kan föra min talan och inte behöver någon, men inte orkade jag.

Båtresan ut till Simsalö.

Lindqvist tycker att allt fungerade bra inom vården efter att hon fick sin diagnos. Nu när det har gått ett år sedan hon insjuknade märker hon att den svåra tiden oftare är i tankarna.

– Det har tagit så här lång tid för mig att inse att jag faktiskt var jättesjuk. Jag hade fyra-fem sorters antibiotika, en massa intravenösa. Det var det jag fick på Borgå sjukhus och så småningom blev det bättre.

Det finns inte något egentligt botemedel mot TBE, men man kan vårda symtomen.

– Någonting gav de för den men vad det var vet jag inte riktigt. Men borreliosen är ju lättare att vårda med antibiotika. Så småningom blev det bättre, men det tog jättelänge, säger Lindqvist.

I övrigt är hon frisk nu, men emellanåt känner hon ett sorts tryck i huvudet. Det gör inte ont och är inte farligt, men Lindqvist känner igen det som ett av symtomen hon hade förra sommaren.

TBE är överlag en ganska ovanlig sjukdom, och det är sällsynt att någon avlider i den. Däremot är det ganska vanligt att man får långvariga symtom. För vissa kan de hänga med livet ut.

Lindqvist tog sin första dos TBE-vaccin i april men hann förmodligen bli smittad innan hon fick sin andra dos lite senare. Den tredje dosen behöver hon inte eftersom en som insjuknat är immun mot TBE för resten av livet. Borrelios kan man däremot insjukna i flera gånger.

– Jag var med i en undersökning som THL gjorde på hösten och då sa åtminstone den forskaren att jag klarat mig ovanligt bra, vilket de tror har att göra med att jag hade fått en vaccindos. Där fanns en liten spärr som gjorde att jag inte drabbades så hårt. Då tänkte jag att 'hjälp, det här var det sjukaste jag kan tänka mig och då har jag ändå klarat mig bra.'

Många vill vaccinera sig

I hela Finland anmäldes 150 fall av TBE 2021, vilket är betydligt fler än under tidigare år. Hittills under 2022 har THL fått in under 20 anmälningar om TBE-fall, vilket är ungefär samma siffra som i fjol den här tiden. Det berättar Tarja Kuutamo, sakkunnig vid THL, per e-post.

Eftersom bara en liten del av dem som smittats faktiskt får symtom och söker vård så vet man heller inte exakt hur många som utsatts för sjukdomen.

I det här skedet vet Kuutamo inte var i Finland de hittills anmälda fallen varit. THL ringer upp de insjuknade under sommaren och hösten för att försöka ta reda på var personen fått smittan.

Diagnosen för TBE görs inom specialsjukvården, alltså för Sibboborna inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. I Sibbo har Stefanie Hägg-Holmberg, tf. överläkare inom öppna vården, ingen information om ifall några TBE-fall har konstaterats i Sibbo i år.

Infektionsläkare Peter Klemets vid Borgå sjukhus hittar ingen statistik på TBE-fall från i år och säger att han inte tror att man har vårdat någon för TBE på Borgå sjukhus 2022. Det verkar alltså som om Sibboborna har klarat sig undan sjukdomen åtminstone så här långt i år.

Det är social- och hälsovårdsministeriet som bestämmer om de avgiftsfria vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet, men det är Institutet för hälsa och välfärd (THL) som avgör vilka områden som är riskområden.

Smittorisken avgörs genom att titta på incidensen, alltså hur många fall som har konstaterats i förhållande till befolkningen. Ett område kan tas med i vaccinationsprogrammet om genomsnittet för en femårsperiod är fem fall per 100 000 invånare eller mer.

År 2020 var incidensen i Sibbo 6,5/100 000 invånare och i fjol var den 4,9/100 000 invånare. 2020 konstaterades fyra fall av TBE i Sibbo skärgård, i fjol ett.

På THL:s karta (på finska) går det att se inom vilka kommuner sjukdomen förekommer.

År 2020 tog 175 personer TBE-vaccinet i Sibbo. 2021 var det hela 1 022 personer som lät vaccinera sig.

– Så man ser en klar ökning, och vaccinet ser ut att fortsätta vara populärt. Hittills i år har 826 personer tagit det, säger Stefanie Hägg-Holmberg, tf. överläkare inom öppna vården i Sibbo.

Det totala antalet doser som gavs var fler eftersom man behöver sammanlagt tre stick för fullt skydd. Efter det kan man ta boosterdoser med mellan tre och tio års mellanrum, beroende på olika faktorer.

De tre första vaccindoserna hör till det nationella vaccinationsprogrammet och är alltså gratis för dem som bor i högriskområden så som Sibbo skärgård. Boosterdoserna får man betala själv.

Enligt vad vi vet har det hittills inte konstaterats några TBE-fall på fastlandet i Sibbo. Vaccinet rekommenderas ändå på egen bekostnad för alla invånare och fritidsboende i Sibbo som rör sig i naturen och som är tre år eller äldre.

– Det är egentligen en ganska liten del av Sibbo som man kan bo i och få vaccinet gratis. Det verkar vara ett stort intresse för att ta vaccinet också bland dem som bor på fastlandet även om man måste bekosta det själv. Den slutsatsen kan vi nog dra från vaccinationssiffrorna, man ser att ökningen har fortsatt, säger Hägg-Holmberg.

Det ökade intresset beror förmodligen på att människor har blivit mer medvetna om risken för TBE efter att Sibbo skärgård togs med i vaccinationsprogrammet 2021.

Första dosen hjälpte Clara

Också Clara Lindqvist har hört att många har vaccinerat sig. Hon brukar fråga folk hon träffar om de har tagit vaccinet.

– Jag har blivit en riktig förespråkare för vaccinet. Till skillnad från när mina barn var små, jag har nog gett dem vacciner men jag var lite skeptisk. Den skepsisen har jag helt skippat, jag tar alla vaccin man kan få.

Efter sin otäcka upplevelse satsar Lindqvist extra mycket på att skydda sig mot fästingar.

– TBE:n gjorde så hjärnan inte fungerar. Det är en lite skrämmande upplevelse att inte kunna uttrycka sig och inte hitta orden. Därför var TBE:n mer skrämmande än borreliosen, även om det också är en obehaglig sjukdom.

Så här skyddar du dig Öppna TBE, fästingburen hjärninflammation, kan förebyggas med hudtäckande kläder, insektsmedel och vaccin. Det här är THL:s råd för vad du ska tänka på när du rör dig i områden där fästingburen hjärninflammation förekommer: klä dig i ljusa kläder med långa ärmar och ben så ser du fästingarna lättare om de kryper på dig

lägg byxbenen innanför strumporna

använd stövlar med högt skaft

applicera insektsmedel på bara hudområden Efter att du har rört dig i naturen kontrollera att inga fästingar har fastnat i kläderna

kontrollera pälsen på husdjur eftersom fästingar kan komma in med husdjur Eftersom fästingburen hjärninflammation smittar via fästingens saliv inom några minuter från att den har bitit sig fast så är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid att man skyddar sig på rätt sätt då man rör sig i riskområden. Att göra en traditionell fästingkoll en gång per dygn är alltså inte ett effektivt sätt att förhindra TBE-smitta. Kollen behövs ändå för att förhindra borreliasmitta. Borrelia och TBE förekommer delvis i samma områden så det är alltid bra att göra en fästingkoll efter att man har rört sig i fästingområden. Borrelia smittar inte nödvändigtvis lika snabbt som TBE men det är ändå bäst att ta bort fästingen omedelbart. Ju längre en fästing sitter fast i huden, desto större är risken att borreliasmitta överförs till människan. Risken för smitta ökar betydligt när fästingen har suttit fast i över 24 timmar. Källa och mer information: Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Lindqvist har bott länge i skärgården och hon har märkt att fästingarna klart har ökat i antal. Hon tror det hänger ihop med rådjuren och vitsvanshjortarna som också syns till allt oftare. Hjortdjur fungerar som värddjur och sprider fästingar.

Lindqvist älskar sin trädgård och beskriver den som sitt livs passion. Hon ser till att hålla gräset kort och skyddar sig noggrant mot fästingar innan hon sätter igång med trädgårdsarbetet. Efter tips av bekanta använder Lindqvist olika sprejer för att hålla krypen borta. Dessutom ska gummistövlarna på, och så kollar hon ofta igenom kläderna och kroppen för att se om några fästingar kryper omkring eller har bitit sig fast.

Familjens katter får också fästingmedel för djur i pälsen, så de inte ska bli bitna eller ta med sig krypen in. Trots alla skyddsåtgärder har Lindqvist redan haft fem fästingbett i år, medan resten av familjen har klarat sig undan.

– Jag har någonting som fästingarna tycker väldigt mycket om, tyvärr. Så jag är försiktig, konstaterar Lindqvist.