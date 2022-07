Svenska Yle jämför: El- och gasbilister minst drabbade av stigande energipriser – pendlare får hjälp av höjt reseavdrag

Öppna

Elbil

Vi räknade med en medelstor elbil med 77 kWh:s batteri och en inbyggd 11 kW:s laddare. Batteriet kan snabbladdas med upp till 135 kW:s effekt. Enligt tillverkarens uppgifter är elåtgången vid blandad körning 17,2 kWh / 100 km.

Elpriset per kWh beräknades utgående från en fast överföringsavgift på 6,2 cent + punktskatt på 2,79 cent + genomsnittliga börspriset på el under den aktuella månaden inkl. moms. I juni 2022 var börspriset 14 cent per kWh. Månadsavgifter är inte medräknade eftersom vi utgår från att varje hushåll har ett elavtal oberoende av om de har elbil.

I praktiken förekommer stora skillnader i priserna på hushållsel. Med vissa elkontrakt kan det vara förmånligare att ladda bilen nattetid.

Gasbil

Exempelbilen (automatväxlad) förbrukar 4,1 kg gas /100 km.

Biogas

Om biogasen kostar 2,09 €/kg blir kostnaden per 100 km 8,57 euro. Prisnoteringen gäller för södra Finland.

Naturgas

För tillfället är fossil naturgas dyrare än förnybar biogas. Med kilopriset 2,80 €/kg kostar det ca 11,50 euro att köra 100 km.

Dieselbil

Exempelbilen drar 4,3 liter / 100 km och vi uppskattar dieselbränsle efter prissänkningarna i början av juli kostar 2,30 euro litern. Bränslekostnaden på 100 km är då 9,90 euro.

Bensinbil

Exempelbilen med manuell växellåda drar 5,5 liter bensin på 100 kilometer. Med ett uppskattat medelpris på 2,40 euro/liter för 95-oktanig E10-bensin kostar bränslet 13,20 euro på 100 kilometer

Datakällor: volkswagen.fi, Statistikcentralen, Energimyndigheten, Gasum, Nordpool. De uppskattade medelpriserna på bensin och diesel bygger på uppgifter från pristjänsterna polttoaine.net och tankille.fi