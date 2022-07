Ändring i elskatten träder i kraft i dag – nu kan vindkraft användas för att producera värme

Tidigare var det inte lönsamt att använda vindkraft till fjärrvärmeproduktionen. I och med den nya skattesänkningen ska det bli möjligt, säger Vasa Elektriskas vd Stefan Damlin.

I dag träder en förändring i elbeskattningen i kraft. Förändringen innebär att skatten sänks för bland annat värmepumpar och elpannor som producerar värme för fjärrvärmenäten.

– Vi har varit med och lobbat för det här i ungefär två års tid, säger Stefan Damlin, vd på Vasa Elektriska.

I praktiken kommer det här att ha en effekt på produktionen av fjärrvärme.

Under de dagar och under de timmar på dygnet som det blåser mycket blir elpriserna låga. Enligt Damlin var det inte lönsamt att ta in överskottselen som värme med den beskattning som var tidigare.

– Med den här förändringen ser vi möjligheter att kunna använda vindkraft som källa för fjärrvärmeproduktionen.

En som har arbetat för att få igenom lagändringen är riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

– Den skattesänkning som idag träder i kraft stärker betydligt de ekonomiska incitamenten kring dessa miljövänliga lösningar där tidpunkten för värmeproduktion och -konsumtion kopplas från varandra, säger Strand i ett pressmeddelande.

Bildtext Vasa Elektriskas vd Stefan Damlin säger att man har lobbat länge för den här förändringen. Bild: Yle/Filip Stén porträtt,man,stefan damlin

Värme lagras på Vasklot

Damlin tror att det här också kommer att påskynda utbyggnaden av vindkraften i Finland, i och med att lönsamheten ökar.

– Det blir färre av timmarna som är väldigt lågt eller negativt prissatta.

Enligt Damlin medför ändringen i beskattningen en stor möjlighet i Vasa, i och med det stora värmelagret på Vasklot.

– Vi kan göra värmen då det blåser, och sedan lagrar vi den och använder den då kunderna behöver den.

För den vanliga konsumentens del tror Damlin inte att förändringen kommer att göra någon märkbar praktisk skillnad.

– Det som är fint är att en större del av värmeproduktionen blir koldioxidneutral, vilket är något vi alla eftersträvar. Dessutom hjälper det oss att hålla kostnaderna i styr på fjärrvärmesidan då vi får tillgång till en utsläppsfri värmekälla till.

Damlin bedömer att skattesänkningen kommer att leda till en minskad användning av fossila bränslen.

– De fossila bränslepriserna har stigit något enormt det senaste året. Det här är ett gyllene läge att balansera fjärrvärmeprisets utveckling.

Artikeln är uppdaterad 1.7.2022 klockan 16.11 med ett citat av Joakim Strand (SFP).