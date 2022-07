Ny trend på sociala medier uppmuntrar till att romantisera sitt liv: "Se dig själv som huvudpersonen i din vardag"

Det talas mycket om de negativa effekterna av att försköna sitt liv på sociala medier. Det finns ändå en trend som faktiskt uppmuntrar oss att försköna och romantisera våra liv – trenden liknar enligt psykologiprofessorn Per Carlbring mindfulness.

Tanken bakom trenden är att man ska så att säga “romantisera sitt liv” genom att skapa bra vanor, njuta av simpla saker och lägga märke till skönheten i världen runtomkring. Det här ska ske både genom att man förändrar hur man ser på världen och genom att man ändrar vissa vanor.

En av dem som fastnat för den här trenden är Ingrid Enckell. Hon lägger upp bilder på instagram och videon på tiktok med innehåll som handlar om att romantisera sitt liv. Hon säger att trenden har blivit mycket populär, speciellt bland yngre.

– Såklart kan man romantisera allt möjligt roligt: resor, festivaler, förhållanden. Men för mig handlar det också om allt det lilla jag gör varje dag. Det kan påriktigt vara att gå på promenad eller diska. Det gör mitt liv fruktansvärt mycket roligare om jag tänker att också det är en fin stund i mitt liv, säger Enckell.

Här kan du höra Ingrid Enckell och Platin Carlson berätta om hur de romantiserar sitt liv:

11 min Ingrid Enckell lägger upp innehåll på Tiktok och Instagram om att romantisera sitt liv. - Spela upp på Arenan

“Jag hittade trenden under pandemin”

Platin Carlson har också hoppat på trenden. Hon håller på med YouTube och har bland annat lagt upp en video där hon berättar om romantiseringen. Carlson hittade trenden i början av pandemin.

– Jag började förändras under tiden då jag flyttade hemifrån och under pandemin. Sedan hittade jag olika utländska klipp som hette “romanticize your life”, alltså romantisera ditt liv på engelska. Då förstod jag att det var det jag gjorde och bestämde mig för att göra en egen video om det, säger Carlsson.

Bildtext Platin Carlsson är en svensk youtuber som romantiserar sitt liv. Bild: Platin Carlsson sociala medier,Youtube

Carlson betonar tanken om att stanna upp och leva mera i nuet. Hon säger också att det för henne handlar mycket om att sätta sig själv först och se sig som huvudpersonen i sitt eget liv.

“Man ska inte försköna allt”

På sociala medier är det just nu också populärt att vara autentisk och äkta. Till exempel i den nya appen BeReal uppmuntras användare att lägga upp ofiltrerade bilder som de inte haft tid att förbereda. Tanken är att motverka att allt ser så perfekt ut på sociala medier.

Trenden med att romantisera sitt liv handlar ändå på sätt och vis just om att försköna. Enckell säger ändå att det är viktigt att inte försköna allt, eftersom det kan leda till en uppfattning om att alla andra har betydligt bättre eller finare liv än en själv.

– Man ska lägga ljus på det fina men inte ta bort det jobbiga och fula eller sluta tala om det på sociala medier, säger Enckell.

Bildtext Att romantisera sitt liv handlar både om att ändra sin attityd och sina vanor. Bild: Ingrid Enckell sociala medier,Tiktok

“Handlar inte om att lyxa till det med saker eller prylar”

Trenden har kritiserats för att de som syns mest som förespråkare för trenden ofta är välbärgade. En del menar att det är en livsstil som alla inte kan förverkliga, till exempel om man jobbar mycket eller har det sämre ställt ekonomiskt.

Carlsson säger att hon förstår kritiken men själv inte tycker att man behöver vara rik för att ta del av trenden.

– För mig handlar det inte om pengar eller att lyxa till det med saker och prylar utan för mig är det mera att stå på en klippa vid havet och njuta av en solnedgång, säger Carlsson.

“Kan precis som mindfulness vara ett sätt att leva mera i nuet”

Per Carlbring som är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet ser paralleller mellan trenden att romantisera sitt liv och mindfulness, som varit populärt redan ett tag. Tanken bakom båda är att leva mera i nuet. Att sätta sig själv först och se sig som huvudpersonen i sitt eget liv menar Carlbring att kan vara både positivt och negativt.

– Det är positivt att man inte viker sig för mycket. Då handlar det om sund självhävdelse och att låta sina behov ta plats. Men det finns en risk för egoism. Här är det alltså viktigt att man ser till sina egna behov utan att det går ut över andra, säger Carlberg.

Trenden med att romantisera sitt liv är överlägset mest populär bland unga kvinnor. Carlbring säger att det här inte är något utmärkande för just den här trenden, utan snarare en del av ett större fenomen.

Bildtext Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, säger att trenden säkert fungerar för en del. Bild: Foto: Anna-Karin Landin/Stockholms universitet psykologer,fobi,Per Carlbring

Carlbring menar att man ska pröva på att romantisera sitt liv om man vill. Men han säger att man sedan ska man utvärdera om det är något som passar en själv.

– Jag tänker att det precis som mindfulness har goda effekter på en del individer. Men det fungerar inte för alla. En del kan tycka att det verkar lite förljuget, säger Carlbring.