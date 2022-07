Hur du riktar solpanelerna spelar roll – forskare: Redan när man ritar huset ska man ha solenergin i åtanke

De stigande energipriserna har med ens gjort det lönsamt att sälja solenergi. Investeringen i solcellerna betalar sig nämligen snabbt tillbaka, visar en undersökning av Villmanstrand-Lahtis tekniska universitetet LUT.

Ifall man säljer överskottsenergi till elbolagen enligt spotpriset lönar det sig att rikta solpanelerna mot söder. Spotpriset varierar timme för timme och är elbörsen Nord Pools börspris för Finlands prisområde.

Lönsamheten kan lida med 15 procent om du placerar solpanelerna så att de vetter mot fel håll, det vill säga mot norr, väst eller öst.

Om man istället vill maxa självförsörjningen lönar det sig att placera panelerna i två olika väderstreck – sydost och sydväst.

Det här visar en undersökning av LUT där de utrett den ekonomiska lönsamheten för solenergi i olika typs fastigheter i Finland.

Bildtext Försäljningen av solenergi har blivit lönsam i och med att de nuvarande energipriserna är så höga. Bild: Janne Toivonen / Yle solcell,solcellspanel,solenergi,solkraftverk

Ekonomiskt smart att sälja solenergi

Redan mellan åren 2016 och 2020 har prisnivån varit sådan att man tjänat på att använda solenergi i sina egna fastigheter. På grund av att elpriset nu stigit har det också blivit lönsamt att sälja solenergi.

– Att producera solenergi kostar ungefär 5–8 cent per kilowattimme, medan priset på el har stigit till nästan 20 cent per kilowattimme. Man tjänar snabbt in det man lagt ut på solenergisystemen, säger Antti Kosonen, forskare vid LUT, i ett pressmeddelande.

I tidigare undersökningar har LUT utrett hur man ska beräkna behovet av solceller för att det ska vara så lönsamt som möjligt. I egnahemshus kan man med fördel överskatta behovet – det är billigare att installera ett par paneler extra än att köpa börsel.

– I stora fastigheter är det mest lönsamt när all el går till det egna huset. Och ekonomin tar inte skada även om man överskattar hur mycket som behövs, berättar Kosonen.

Arkitekturen viktig för hur mycket solenergi man kan utvinna

Europeiska kommissionen har föreslagit att solenergi inom det här årtiondet skulle bli obligatoriskt för offentliga och kommersiella byggnader.

Helst borde möjligheten att utvinna solenergi tas i beaktande redan när byggnaden ritas, eftersom det är då man kan fatta de avgörande besluten.

– Hus med sadeltak lönar det sig att bygga så att takets ena sida riktas mot söder. Element som skuggande skorstenar ska man placera på takets norrsida, säger Altti Meriläinen, forskarassistent i elteknik vid LUT.

Bildtext Enligt LUT-universitetets undersökning är solenergi det lättaste och förmånligaste sättet att producera lokal el. Bild: Jouko Tapper, YLE kuningaskuluttaja,aurinkoenergia,aurinkosähkö

Solceller är det lättaste och förmånligaste sättet att producera lokal el och i Finland blir solenergi en allt vanligare energiform. I början av år 2022 fanns det i Finland ungefär 40 000 solenergisystem och mängden växer hela tiden.

Under år 2022 ökade solenergins kapacitet i Finland med över 100 megawatt. Dess andel av energiproduktionen var ungefär 0,4 procent – det finns alltså mycket utrymme för ytterligare satsningar.

Artikeln är en översättning av Aurinkopaneelin suunnalla on väliä – tutkijat: aurinkosähkö kannattaa ottaa huomioon myös rakennusten arkkitehtuurissa som först publicerades av Yle Uutiset.