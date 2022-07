Medvind för österbottnisk uppstickare – Atlantsegling ska ge prisvinnande prototyp synlighet

Ett av få finskägda segelbåtsvarv firar sitt 42-årsjubileum med en 42 fots prototyp. Familjeföretaget Scandi Yachts tog fram en annorlunda segelbåt som nu ska korsa Atlanten med hopp om internationell uppmärksamhet.

Solen glittar över Monäshamnen i Nykarleby, där Scandi Yachts 42-fotare ligger förtöjd i väntan på avfärd på lördag. Blue dream ligger förtöjd mellan en Swan-båt och den segelbåt Östen Karlsson vuxit upp seglandes. Segling har legat familjen varmt om hjärtat länge, även om det funnits tider de rört sig med motorbåt.

Nu blir det långseglats. Den längsta Östen Karlsson gjort. Han som äger båtvarvet med sin familj, har förberett sig ett bra tag och varje del av båten är bekant, då Östen varit djupt involverad i bygget på Nykarlebyvarvet.

På första etappen, ner längs svenska kusten och till holländska Rotterdam, följer fru och barn med. Men resan slutar inte där.

Lanseringen av den nya modellen föll olägligt, då pandemin satta stopp för alla marknadsföringsevenemang och mässor. För att få uppmärksamhet för prototypen i jakt på köpare, bestämde sig Östen för att ge sig av på en PR-turné. Resan får samtidigt bli ett nästan ettårigt äventyr.

– Vi söker oss så småningom ner mot Kanarieöarna och besöker olika hamnar längs vägen för att marknadsföra båten, säger Östen Karlsson.

Bildtext Mycket ska ställas i ordning inför seglatsen. Men båten har redan seglats 4000 sjömil, så det mesta borde vara inkört. Bild: Mårten Wallendahl / Yle segelbåtar,segling,Seglingstävlingar,båtbyggnad,båtbyggare,båtbyggare,Båtbyggnad

Att sälja en ny båttyp, baserad på ett enda exemplar från ett relativt litet varv är ändå inte lätt. Även om Scandi Yachts byggt 70-80 segelbåtar under de gångna 40 åren, är konkurrensen hård. Samtidigt har Scandi Yachts några fjädrar i hatten, inte minst har man varit hovleverantör till norska prinsen.

– Vi har insett att det inte är så lätt sälja en båt som bara är gjord som prototyp. Coronan gjorde att alla mässor ställdes in så vi började nästan tappa hoppet. Men vi är positiva till att så småninom hitta en köpare, säger Östen Karlsson.

Tävling ger synlighet

Under hösten seglar Karlsson sedan söderut med lite varierande manskap. Nästa milstolpe blir Kanarieöarna. Där går startskottet för seglingstävlingen Atlantic Rally for Cruisers. I början av november inleds tävlingen som i år lockat över hundra deltagare. Rutten går via Kap Verde till Grenada i Västindiska övärlden.

Coronan gjorde det besvärligt att visa upp båten, då alla mässor ställdes in ― Östen Karlsson

För Karlsson blir det första resan över Atlanten, men han liksom manskapet är vana seglare. Båten har också provseglats 4000 sjömil i Östersjön för att få allt i trim. Nu är båten också utrustad med satelittelefon för att kontakten ska fungera ute på de stora haven. En ny båtmodell kräver en del justeringar, men allt har fungerat väl.

– Jag har nästan varit förvånad över hur väl den seglar, men klart att det finns småsaker man måste optimera då man ser hur det fungerar i praktiken. Men om den här båten börjar serieproduceras, så görs den nog i princip sådan här, säger Karlsson.

Bildtext Båten har ett däckshus, vilket gör det möjligt att sitta inne och segla, med full uppsikt runt båten. Bild: Mårten Wallendahl / Yle segelbåtar,segling,Seglingstävlingar,båtbyggnad,båtbyggare,båtbyggare,Båtbyggnad

Under seglingarna i Östersjön, har Karlsson märkt att båten väcker intresse. Vid ett besök i Danmark fick de begränsa besökarantalet då den speciella, höga överbyggnaden med däckshus har överraskat segelfolket. Vissa har trott att det handlar om en motorseglare. Att båten upplevs som intressant, tyder också fjolårets utmärkelse på.

– Vi vann priset årets segelbåt 2021 på båtmässan i Helsingfors, men det var en virtuell mässa, och vi hade hoppats på att få visa på båten på mässan 2022, men den blev ju också inställd, säger Karlsson.

Ung besättning

Två av matroserna som kastar loss på lördag är sina unga år till trots vana seglare. Dottern Sara Karlsson och hennes kompis Sara Granholm, 12 och 13 år gamla, åker med på den första etappen. De räknar med att nå Nederländerna lagom till skolstarten då de sen reser hem till Oravais lagom till skolstart.

– Det ska bli spännande att se nya platser längs svenska kusten, så jag ser mycket fram emot resan, säger Sara Granholm.

Bildtext Sara Karlsson och Sara Granholm är bägge rutinerade matroser. De har fått prova på nästan allt man ska göra ombord på en segelbåt. Bild: Mårten Wallendahl / Yle segelbåtar,segling,Seglingstävlingar,båtbyggnad,båtbyggare,båtbyggare,Båtbyggnad

Under resan har de bestämda uppgifter och säger sig ha fått prova på det mesta av göromålen ombord. Det behövs en hel del assiststans på en stor segelbåt.

Jag har planer på att segla runt hela världen - men det får bli senare ― Sara Granholm, matros

När vi åker ut på en kort tur på Monäsfjärden, kilar flickorna vant omkring och vet exakt var allt finns och vilket tåg som har olika funktioner.

– Vi hjälper till vid förtöjning och då vi kastar loss, och så får vi hissa segel, säger Sara Karlsson.

Bägge kan tänka sig att börja segla själva då de blir stora. För turerna ner till södra Finland har gett mersmak.

– Jag skulle jättegärna ha en egen segelbåt då jag blir stor. Jag vill åka på långseglats, gärna runt jorden. Det vore min grej, säger Sara Granholm.

Bildtext Att hissa segel hör till de saker tjejerna fått lära sig att hjälpa till med ombord. Bild: Mårten Wallendahl / Yle segelbåtar,segling,Seglingstävlingar,båtbyggnad,båtbyggare,båtbyggare,Båtbyggnad

Ingendera av dem avskräcks av dåligt väder, eller höga vågor.

– Det ska ju blåsa, men det får gärna vara soligt. Men jag är nog förberedd på att det kan vara kallt också, så det gäller att ha rätt kläder, säger Sara Granholm.

Båten bli kontor

När flickorna mönstrar av och återvänder till skolterminen, avlöses de av annat manskap. Östen Karlsson räknar med att seglingssällskapet byts ut flera gånger under de månader han ska segla. Några rutinerade seglare från byn har redan anmält intresse. Men eftersom Karlsson planerar att tillbringa vintern i Västindiska övärlden, kan det bli aktuellt med flera byten.

– Det är bäst att segla tillbaka över Atlanten i maj-juni, så tills dess har jag tänkt segla runt där, säger Karlsson.

Han ska försöka sköta en del av sina arbetsuppgifter som produktionschef vid båttillverkaren EKA Composite på distans under tiden. Kontoret blir flytande under de månaderna.

Så för Karlsson blir seglatsen en kombination av nöje och jobb. Inne i kabinen ligger flygbladen redo för att marknadsföra båten.

– Vi hoppas ju att de internationella båttidningarna ska följa med ARC-tävlingen, vilket kunde ge mer synlighet, säger Östen Karlsson.

Bildtext Östen Karlsson räknar med att återvända till hemmahamnen nästa sommar. Frun Anne följer med första etappen, till Rotterdam. Bild: Mårten Wallendahl / Yle segelbåtar,segling,Seglingstävlingar,båtbyggnad,båtbyggare,båtbyggare,Båtbyggnad

Av all finländsk båtproduktionen går cirka 60 procent på export. Av segelbåtarna säljs praktiskt taget rubbet utomlands. I fjol såldes endast elva nya segelbåtar i Finland totalt. Men det var ändå en ökning från året före då endast åtta nya segelbåtar köptes i Finland. Så Scandi Yachts tror inte heller att deras nya modell har en speciellt stor hemmamarknad.

– Marknaden finns nog nere i Europa. Tyskland, Danmark och kanske resten av Norden och England. Mera de här kallare platserna, där man kanske föredrar möjligheten att kunna segla och styra inne i hytten, säger Östen Karlsson.

Stor prislapp på långa båtar

42-fotaren är speciell i den bemärkelsen att den har en överbyggnad med panoramautsikt, så att man kan sitta inne i kajutan med full uppsikt runt båten. Enligt Karlsson är den svåraste utmaningen att få segelfolket att inse att det är så här en segelbåt borde se ut. Men han understryker också att det är viktigt att sticka ut lite då man kommer med något nytt.

– Vi brukar kalla de andra segelbåtarna för källarbåtar, då man sitter nere i källaren och därifrån kan man ju inte manövrera en båt, säger Karlsson och skrattar.

Bildtext Vid vackert väder styr man ute, och blir det kallt och ruggigt kan man flytta in. Bild: Mårten Wallendahl / Yle segelbåtar,segling,Seglingstävlingar,båtbyggnad,båtbyggare,båtbyggare,Båtbyggnad

Scandi Yachts 42-fotare kostar närmare en halv miljon i grundutförande, om och då den serietillverkas. Produktionstiden beräknas till drygt åtta månader. Men hur tjock orderboken blir, vågar Karlsson inte sia om.

– Jag vågar inte gissa hur många vi kommer att bygga, men jag hoppas ju förstås att den ska hitta köpare och att vi ska få båten i serieproduktion.