Personalbristen på Vasa nödcentral allt svårare – sex nya operatörer behövs

Situationen vid Vasa nödcentral har inte förbättrats, snarare tvärtom. I december ifjol rapporterade Yle om personalbrist och utmattning bland operatörerna. Sedan dess har personalbristen vuxit.

Det berättar Kari Pastuhov, chef för Vasa nödcentral. Nödcentralen ansvarar för landskapen Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland.

Enligt Pastuhov ligger personalstyrkan nu på omkring 90 procent av vad den borde vara, då man i december låg på 95 procent.

– För tillfället saknar vi sex operatörer, vilket motsvarar ungefär 10 procent av hela personalstyrkan, säger Pastuhov.

Inte heller har man lyckats minska det höga antalet frånvarotimmar bland de anställda.

– Det vore viktigt att få en personalstyrka som motsvarar behovet. När de här sakerna inte möts leder det såklart lättare till utmattning.

Sommaren är den mest bråda tiden på nödcentralen och samtidigt är omkring en fjärdedel av personalen på semester. Under sommaren kommer det in över 10 000 samtal per dygn till landets nödcentraler, då siffran för resten av året är omkring 7 000.

Nyutexaminerade söker sig inte till Vasa på jobb

Nya nödcentralsoperatörer utexamineras regelbundet, men problemet har länge varit att de inte söker sig till Vasa på jobb.

Senast i början av sommaren utexaminerades 20 nya operatörer, men inte en enda av dem har visat intresse för att arbeta i Vasa.

Kari Pastuhov riktar istället sina förhoppningar mot slutet av året då totalt 48 studerande utexamineras från två utbildningar.

– För oss i Vasa är det en ödesfråga hur många av de här som kunde tänka sig att jobba hos oss.

Enligt Kari Pastuhov, som är chef för Vasa nödcentral, vore det viktigt att personalstyrkan motsvarar behovet, och så ser inte läget ut för tillfället.

Ännu år 2020, då utbildningen delvis ordnades i Vasa, stannade tolv av de nyutexaminerade kvar för att arbeta inom orten. Från de tre senaste utbildningarna har det å andra sidan inte alls blivit några nyanställningar i Vasa.

– Det är inte många studeranden från Österbotten som söker sig till Kuopio där utbildningen idag erbjuds, säger Pastuhov.

Tvåspråkig utbildning planeras

I hela landet råder det brist på tvåspråkiga nödcentralsoperatörer. Därför planerar nu inrikesministeriet tillsammans med räddningsinstitutet en tvåspråkig utbildning. Målet är att undervisningen ska starta hösten 2023, men inget har ännu fastslagits.

Enligt Pastuhov finns det ett behov av utbildningen eftersom det skulle vara en fördel för Vasa nödcentral att personalen också i övriga delar av landet behärskar det andra inhemska språket.

– I praktiken går det till så att om en nödcentralsoperatör i en annan del av Finland inte kan ta ett svenskspråkigt nödsamtal, så hänvisas det vidare till en person som kan svenska bra.

Pastuhov säger att det för tillfället helt klart finns mest svensktalande personal vid nödcentralen i Vasa.

Texten är en översättning av Yle Pohjanmaas artikel Vaasan hätäkeskuksen ongelmia ei ole saatu ratkaistua – nyt tarve jo kuudelle uudelle päivystäjälle skriven av Emma Halla-aho, översatt till svenska av Moa Mattfolk och Lina Nystrand.