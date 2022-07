Brist på bärplockare i Egentliga Finland – Åboländska jordgubbsodlare har inte upplevt samma problem

I sommar har det varit stor brist på bärplockare i regionen. Läget på odlingarna i Pargas och Kimito, som Yle Åboland har talat med, har däremot varit bättre än på andra odlingar.

I en rundringning av Yle Turku, visade sig att det råder brist på bärplockare på jordgubbsodlingarna i regionen.

Paula Achrén, distriktordförande i Egentliga finland och Nyland vid Frukt- och bärodlarnas förbund, bekräftar att det varit svårt att rekrytera tillräckligt med arbetskraft på odlingarna i sommar.

– De odlingar som tidigare anställt bärplockare från Ukraina har haft svårt att rekrytera ny arbetskraft då de tidigare anställda inte kunnat komma till Finland på grund av situationen i Ukraina, säger Achrén.

Bildtext Snart är säsongen för jordgubbar över, just nu är de som sötast. Bild: Isabel Nordberg / Yle jordgubbe

Situationen försvårades i samband med värmeböljan i slutet av juni och i början av juli. Värmen ledde till att en stor del av huvudskörden mognade samtidigt, och det fanns inte tillräckligt med plockare på odlingarna för att plocka de mogna bären.

– På midsommaren mognade alla bär samtidigt och det var svårt att skörda allt, men som tur var det flera kunder som kom hit på självplock och de räddade situationen, säger Tanja Vennelä, bärodlare vid Bjursäng i Pargas.

Bärodlare i Åboland: "Vi har inte haft problem med att hitta arbetare"

Vennelä har däremot inte haft problem med att rekrytera arbetare i sommar. Läget med bärplockare är också bra vid Kieloniemi gård i Kimito, säger odlare Lea Räisänen.

– Vi har faktiskt haft samma personer från Ukraina som arbetade här i fjol. Det har egentligen varit lättare att få dem hit i år än tidigare år, säger Tanja Vennelä.

I samband med att Ukrainarna kan söka tillfälligt skydd i Finland så är anställningsförfarandet lättare än systemet för att anställa säsongsarbetare, menar Vennelä.

Bildtext På odlingen i Bjursäng har Tanja Vennelä anställt samma arbetstagare som tidigare år. Bild: Isabel Nordberg / Yle jordgubbsodling

Både Tanja Vennelä och Lea Räisänen har samma ukrainska arbetstagare på odlingarna.

– De har varit här sedan våren. Då kriget bröt ut hörde jag av mig till dem och sa att de kunde komma till mig och bo, berättar Räisänen.

Bildtext Lea Räisänen, bär- och grönsaksodlare på Kieloniemi gård. Bild: Isabel Nordberg /Yle jordgubbsodling,lea räisänen

Flera bakomliggande faktorer till bristen på arbetskraft på en del odlingar

Liksom Lea Räisänen och Tanja Vennelä är det många odlare och jordbrukare som inkvarterat Ukrainska mammor och barn på sina gårdar under våren.

Paula Achrén säger att hon lyfter på hatten för hur jordbrukare och odlare har ställt upp för Ukrainarna.

– Samtidigt så innebär förstås att flera av bostäderna där de tidigare inkvarterat säsongsarbetare är upptagna av familjer med barn under skördetid. Och barn är ju förstås inte arbetskraft, säger Achrén.

Bildtext Flera jordgubbsodlingar har löst problemet med brist på arbetskraft genom att marknadsföra självplock. Bild: Isabel Nordberg / Yle jordgubbsodling

Paula Achrén säger också att de mammor som kommit till Finland tillsammans med sina barn kan ha svårt att både arbeta och ta hand om sina barn.

Många av de ukrainska flyktingar som kommit till Finland är högt utbildade och har sökt sig till annat jobb än bärplockare, förklarar Achrén.

Enligt henne är det rätt få av de arbetssökande Ukrainarna som kommit till Finland som flyktingar som sökt jobb på bärodlingar.

– Det finns mycket läkare, lärare och så vidare bland de som är på flykt, och då de söker jobb kanske de är redo att arbeta på fabrik eller dylikt, men arbetet som bärplockare med ackordslön kanske är var de drar gränsen.

Varför är det svårt att hitta finländsk arbetskraft?

– Säsongen är rätt kort och det är ett väldigt tungt arbete med långa dagar. När man jämför med finländarnas lönenivå så är lönen inte så hög, säger Tanja Vennelä.

Paula Achrén nämner också att det överlag är svårt att hitta finländsk arbetskraft till odlingarna, men säger att det nog finns odlare som lyckats hitta finländska arbetstagare som stannat kvar flera år.

Bildtext Just nu är det högsäsong för jordgubbar, men redan om en vecka lider högsäsongen mot sitt slut. Bild: Isabel Nordberg / Yle jordgubbe,jordgubbsodling

– Det är ett tungt jobb rent fysiskt. Det är tungt för ryggen och särskilt tungt är det att arbeta under en värmebölja då det är 30 grader utomhus, säger Achrén och hänvisar till värmeböljan som drog in över Finland under midsommarhelgen.

Paula Achrén anser ändå att man nog kan tjäna ihop en okej sommarlön med ackordslön om man är kvick med att plocka.

Årets jordgubbssäsong når sin kulmen just nu. Jordgubbarna är i år som bäst under de första veckorna i juli, men sedan börjar högsäsongen nå sitt slut.

– Om man vill äta jordgubbar då de är som bäst ska man passa på den här veckan, för sedan är högsäsongen över, säger Tanja Vennelä.