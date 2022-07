Vart försvann all personal – är du en av dem som sadlat om under pandemin? Berätta om ditt branschbyte!

Svenska Yle samlar in berättelser av personer som bytt bransch under coronapandemin. Har just du sadlat om? Skriv i formuläret längst ner i artikeln och berätta din historia för oss. En del av historierna publiceras senare.

Det råder brist på personal inom vården, restaurang- och andra serviceyrken. En delorsak sägs vara att många har sadlat om under coronapandemin på grund av branschernas osäkerhet. Men exakt hur många personer det handlar om och vad de här personerna nu arbetar med vet ingen ännu i det här skedet.

Redan i maj gick turism- och restaurangförbundet MaRa ut med att så många som 10 000 - 20 000 kan ha bytt bransch.

MaRa:s vd Timo Lappi säger att det här är uppskattningar som baserar sig på en enkät bland förbundet medlemsföretag.

– De slutliga siffrorna blir klara först i höst när vi ser om en del av personalen kommer tillbaka till branschen eller om alla stannar på sina nya jobb.

Inte heller servicefacket PAM har siffror på hur många som helt sadlat om från servicebranschen under pandemin.

Men enligt PAM:s medlemsenkät från slutet av 2021 hade 31 procent av dem som bytt jobb bytt bort från turism-, restaurang- och fritidstjänsternas bransch.

Också från vårdpersonalen hörs många alarmerande röster om att många sagt upp sig och att fler planerar göra det.

Till exempel så meddelar tillstånds- och tillsynsverket Valvira att mängden vårdpersonal som ansöker om att få sina yrkesrättigheter borttagna har ökat under våren jämfört med året innan.

Arbets- och näringsbyråerna för ingen statistik över branschbytarna

Exakt hur många som bytt bransch vet man inte och vid arbets- och näringsbyråerna har man inte heller någon exaktare bild av läget.

Enligt Juha Nummela, servicedirektör vid Österbottens arbets- och näringsbyrå, för man inte någon statistik på hur många som bytt bransch under pandemin.

– Då personer anmäler sig som arbetssökande hos oss har de ingen skyldighet att berätta varför de väljer att byta bransch. De kan såklart göra det, men vi för ingen statistik över varför de inte vill arbeta kvar inom sin bransch.

Enligt Nummela är det också många personer som aldrig anmäler sig som arbetssökande hos TE-byråerna.

– Många byter jobb eller bransch utan att vara anmälda som arbetslösa däremellan.

Servicedirektör Juha Nummela vid Österbottens arbets- och näringsbyrå säger att man inte vet hur många som bytt bransch under pandemin.

Vilka branscher lockar?

Klart är ändå att pandemin tvingat eller fått många att byta jobb eller bransch.

Enligt PAM:s medlemsenkät från slutet av 2021 hade 30 procent av all dem som bytt jobb gjort det på grund av pandemin.

Men vilken bransch som dragit till sig alla branschbytare är oklart.

PAM:s enkät att visar att bland dem som bytt jobb inom servicebranschen så har många bytt från just restaurangbranschen till handeln.

Också Mara:s vd Timo Lappi har samma uppfattning.

– Vi har inga exakt svar, men speciellt handeln och byggbranschen har lockat till sig människor.