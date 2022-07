Trots det oroliga världsläget börjar turismen återvända till Finland - idag kommer de flesta turisterna från Europa och USA

Turismen utomlands ifrån börjar återvända till Finland efter ett par väldigt tysta år under pandemin, då den finska turismen främst var beroende av finländarnas egna inrikesresor.

Före pandemin, år 2019, stod de utländska turisterna för 7,1 miljoner övernattningar i Finland. Totalt drog den finländska turismen in ca 16 miljarder euro samma år.

Visit Finland ser positivt på framtidsutsikterna

Ur den finska turismens synvinkel ser den här sommaren mycket bättre ut än de två senaste, som främst var beroende av det finska folkets egna inrikesresor.

- Det är svårt att exakt veta hur turismen i sommar jämför sig med sommaren före pandemin, eftersom vi ännu saknar övernattningsstatistik från i sommar, förklarar Kristiina Hietasaari.

Hietasaari arbetar för Visit Finland, vars syfte är att främja turismen i Finland, både inom landet och utomlands.

Det är viktigt att komma ihåg att turismen sällan är jämnt fördelad i hela landet, utan att vi ofta ser regionala skillnader. Genom att studera gatubilden och tala med företagare kan vi nog ändå konstatera att läget idag ser bättre ut på många håll i landet. ― Kristiina Hietasaari, VD för Visit Finland

Världsläget fortsätter påverka turismen i Finland

Trots att utvecklingen i år ser positiv ut är det inte alla länder vars turister ännu kunnat börja återuppta sina resor till Finland. Bland annat turisterna från Kina och Japan har haft det svårt att resa på grund av covid-19 restriktioner.

Bildtext För många turister från Asien skulle en resa till Finland i dagsläget komma med en lång karantänperiod. Bild: Kirsi Crowley / Yle Kina,karantän,COVID-19 pandemic lockdown,koronaviruspandemi,hotell,Shanghai,korridorer

Redan före pandemin var över hälften av de utländska turisterna i Finland från Europa, men i och med pandemin har andelen européer ökat ännu mer.

– Tyskland, Sverige och Frankrike är idag några av de europeiska ursprungsländerna med mest turister som kommer till Finland. Det varierar lite från månad till månad i varifrån vi får mest turister, berättar Hietasaari.

Den amerikanska dollarns styrka jämfört med euron gör idag Finland till ett attraktivt turistmål också för amerikaner.

Bildtext Det engelska kryssningsfartyget Spirit of Discovery förde med sig sommarens första kryssningsturister till Kotka redan i maj. Bild: Kiira Ikävalko / Yle Kotka,kryssningsfartyg

Enligt Hietasaari har kriget i Ukraina också påverkat Finlands turism, i alla fall lokalt. Det beror bland annat på att kryssningsfartyg som vanligtvis skulle besöka St Petersburg nu ändrat på sina rutter, och istället tar i land i mindre finska städer som t.ex. Åbo och Kotka.

– I det här fallet skulle jag tro att vissa mindre hamnstäder som Åbo och Kotka idag får in mer kryssningsgäster än tidigare. Huvudstadsregionen mister däremot en del kryssningsfartyg som tidigare skulle ha tagit i land i Helsingfors på vägen till St Petersburg, menar Hietasaari.

Vinterturismen har sett stark tillväxt under senaste åren - nu skall det satsas mer på sommargästerna

Hietasaari förklarar att man på Visit Finland idag satsar på att öka turismen till Finland under sommaren. Under de senaste 10-15 åren har turismen under vintern ökat mycket, medan nivåerna under resten av året förblivit ungefär på samma nivå.

Bildtext Vintern i Lappland är för många turister en magisk värld med norrsken och vackra landskap. Bild: Tomi Hänninen alpint,Levi,norrsken,Lappland,naturen,miljö och natur,vinter

– Under de senaste 10-15 åren har nästan all tillväxt kommit från vinterturismen. Nu har vi ett stort projekt framför oss för att främja och marknadsföra Finland som turistmål också under sommarmånaderna, berättar Hietasaari.

Den genomsnittliga turisten stannar i Finland under tre dygn

I genomsnitt stannar en utländsk turist i Finland i tre dygn eller mindre, förklarar Hietasaari.

– De ryska turisterna kom före pandemin ofta bara på dagsresor till Finland, vilket självklart förvränger statistiken en aning. Som tumregel brukar man ju tala om att ju längre bort ifrån man kommer, desto längre stannar man. Verkligheten är sällan så svartvit. Till exempel har det varit vanligt för asiatiska och amerikanska turister att göra charterresor i Norden. Då kanske de bara stannar en natt i Finland, och sedan åker vidare till våra grannländer, förklarar Hietasaari.

Hietasaari berättar att en viktig del av hennes arbete är att fundera på hur man i Finland kan få de utländska turisterna att stanna kvar längre, och således föra in mer pengar i den finska turismbranchen.

“Helsingfors skall bli ett av världens mest hållbara turistmål”

Turister kommer till Helsingfors för en myriad av orsaker. Kulturen, arkitekturen, och den finska bastukulturen lockar många till huvudstaden. Det berättar Nina Vesterinen, Helsingfors stads turistchef.

– Vi har många intressanta utställningar o museer, och havet och den närliggande naturen erbjuder möjligheter för utflykter. Många utlänningar är intresserade av våra bastur också, och tills vidare har vi ett högt kvalitativt utbud av restauranger. Gamla attraktioner som Sveaborg, Högholmen och Borgbacken intresserar många, liksom även nyare byggnader som t.ex. centrumbiblioteket Oode.

Bildtext Liksom många turister trivs Nina Vesterinen i den finska naturen. Bild: Timo Metsäjoki / Yle Muonio

Helsingfors stad har stora visioner för turismens framtid i huvudstaden. Till dessa hör att utveckla Helsingfors till ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart turistmål, där alla kan känna sig välkomna och inkluderade

Vårt mål är att utveckla Helsingfors till ett av de mest hållbara och intelligenta turistmålen i världen. Vi vill se till att vi förespråkar ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet, och gör staden till ett turistmål där alla kan känna sig inkluderade. ― Nina Vesterinen, Helsingfors stads turistchef

Den finska naturen fortsätter att vara attraktiv för internationella gäster

Hietasaari berättar att den finska naturen för många utländska turister utgör en viktig del av en resa till Finland.

– Den finska naturen är nog ännu den största dragningsfaktorn för turister från utlandet. Östra Finlands sjölandskap lockar mycket utländska gäster, liksom även Lappland som är Finlands kändaste område efter huvudstadsregionen. Också längs västkusten och i skärgården ser vi mycket turister, framförallt från Sverige, berättar Hietasaari.

Bildtext Den finska naturens skönhet forstätter att locka turister från utlandet. Bild: Visit Finland / Eeva Mäkinen Saunapäivä

Det är inte bara på sommaren som den finska naturen lockar turister till Finland. Under vintern och vårvintern är turismen till Lappland på sin topp, berättar Sanna Tarssanen, VD för turistbyrån House of Lapland.

– Vintersäsongen är klart populärast bland internationella turister som vill besöka Lappland. På somrarna har vi däremot mer inhemska turister. Före pandemin hade vi allt som allt ca 3 miljoner registrerade övernattningar på år, varav en halv miljon registrerades under december månad, berättar Tarssanen.

I och med klimatkrisen blir Lapplands snöklädda landskap ett mer och mer exotiskt turistmål för de som vill uppleva en äkta finsk vinter. Också norrskenen är kända världen över, och tillsammans med bastun fortsätter de vara ett av de mest populära sökorden bland utlänningar som på internet söker information om Finland som turistmål.