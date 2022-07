Nytt vaccin mot omikron väntas till hösten – expert svarar på 4 frågor om BA.5-varianten

Ett nyt vaccin mot coronavirusvarianten BA.5 håller på att utvecklas, men också de äldre versionerna förhindrar allvarligt insjuknande i covid-19. Det berättar vaccinforskare vid Karolinska Institutet.

Under början av sommaren ökade incidensen av covid-19 i de flesta EU-länder. Enligt WHO och EU:s smittskyddsmyndighet verkar det främst vara omikrons undervarianter BA.4 och BA.5 som sprider sig.

Matti Sällberg, vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet i Sverige, svarar på vad vi vet om varianten BA.5, och när vi kan förvänta oss ett vaccin.

1) Vad vet vi om BA.5-varianten?

– BA.5 är en variant av omikron som uppstått under våren och sommaren 2022. Den har lite mutationer, framför allt i den del där viruset binder antikroppar, och det gör att viruset kan slinka förbi vårt antikroppsförsvar lite bättre än tidigare varianter.

Det här innebär att varianten smittas lättare från person till person, och det är också den variant som för tillfället förekommer mest världen över. Men även om smittspridningen är stor, är inte sjukdomssymptomen fullt lika allvarliga som med tidigare varianter.

– Det som är klart är att hela omikronfamiljen verkar ge lindrigare infektion än de tidigare variationerna alfa-, delta- och wuhanvarianterna. De satte sig på lungorna, medan omikronvarianter sätter sig på de övre luftvägarna i halsen, säger Sällberg.

Ifall BA.5 är lindrigare eller grövre än andra omikronvarianter är svårt att säga, menar Sällberg, men samtliga omikronvarianter är lindrigare än de varianter som spreds för ett och två år sedan. Virus som hoppar från djurriket till människan utvecklas ofta på det sättet. Hur symtomen för BA.5 upplevs skiljer sig också från tidigare varianter.

Bildtext Matti Sällberg är vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet i Sverige. Bild: Peter Andréasson porträtt,Matti Sällberg,karolinska institutet

2) Hur bra skyddar vaccinen mot de nya varianterna?

De vaccin som nu finns till hands skyddar från allvarligt insjuknande och död från de olika varianterna av viruset covid-sars-2, men biter inte på smittspridningen. Vaccin anpassade för BA.5 håller som bäst på att utvecklas, och kan i bästa fall nå marknaden redan på hösten.

– En del av vaccinen kan vara dels baserade på omikron, oftare varianterna BA.1 och BA.2. Man vet att BA.5 har en del mutationer som gör att de kan undvika också det vaccinet, men de verkar ändå fungera ganska bra. Sedan finns det även vaccin som innehåller lite andra kombinationer och de kanske kan vara ännu bättre på att skydda mot BA.5, säger Sällberg.

Han påpekar att vaccin som vaccin erbjuder skydd mot allvarlig sjukdom, och att man som mottagare inte ska vara kräsen. Också i Finland uppmanar Social- och hälsovårdsministeriet att alla ska ta sina rekommenderade doser.

– I dagsläget är det ju så att blir man erbjuden vaccination så ska man ta det man får, oavsett om det är ett uppdaterat vaccin eller ett befintligt, för det gör att vi får ett lite starkare immunförsvar och vi minskar risken att bli allvarligt sjuka. Det spelar ingen roll vilket vaccin det är, det kommer skydda mot allvarlig sjukdom, säger Sällberg.

3) Kommer vi få ett vaccin som får bukt med själva smittspridningen?

– Vi kan hoppas att det blir så. När vi väl hade upptäckt omikron BA.1 och BA.2, då började vi producera vaccin mot dem, men under tiden som man utvecklade det vaccinet så kom BA.3, 4 och 5. När vaccinet mot BA.5 kommer godkännas för bruk, låt oss säga under hösten, då kanske någon ytterligare variant som kommer spridas. Så det visar ju hur snabbt det går att utveckla ett vaccin, men tyvärr är det så att virus alltid ligger lite före oss, säger Sällberg.

Situationen kanske utvecklas till hösten, när vädret blir kallare och fler vistas inomhus samtidigt, men Sällberg menar att vaccin - oavsett version - kombinerat med hybridskydd innebär en bra grundimmunitet i befolkningen. Det här kan innebära att de framtida vågorna inte kommer bli så allvarliga.

– Det gäller att vara vaksam över hur smittspridningen utvecklas, säger han.

Bildtext Coronavirusets omikronvariant sätter sig på övre luftvägarna. Bild: Naeblys/Alamy/All Over Press coronavirus

4) Hur kommer smittspridningen se ut i höst?

Antalet smittfall orsakade av undervarianterna BA.4 och BA.5 har ökat även i Finland. Enligt de uppföljningsuppgifter som THL samlat in har varianterna nästan helt och hållet trängt undan undervarianterna BA.1 och BA.2, som var de dominerade varianterna under vintern och våren. Antalet covid-19-fall legat på en stabil nivå sedan början av juni, med 10 000–11 000 fall per vecka.

Belastningen på sjukhusen har minskat i jämn takt under våren och början av sommaren, men ökat något i juli. Till stor del förklaras ökningen av bifynd, det vill säga covid-19 har inte varit orsaken till intagning på sjukhus. Belastningen på intensivvården har tills vidare varit liten. Antalet dödsfall med anknytning till covid-19 har fortsatt att minska och är nu mindre än det varit under hela detta år.

Världshälsorganisationen WHO har klassificerat omikron och dess undervarianter som VOC-varianter, varient of concern alltså varianter av särskild betydelse. Matti Sällberg påpekar att det inte är fullt lika oroväckande som det låter.

– Det är helt enkelt en variant som har potential att ställa till besvär, det vill säga är den väldigt smittsam även om den är lindrigare och många är vaccinerade. Det finns alltså en risk att det blir en belastning på sjukvården ändå. Därför är det en variant man måste hålla uppsikt på, säger han.

Sällberg säger att vi med varsam optimism kan vi närma oss de hot och möjligheter som följer med BA.5.

– Den stora mängden vaccinerade gör att de flesta har ett bra grundskydd även om man blir infekterad, säger Sällberg.

EU rekommenderar en fjärde vaccindos för alla individer över 60, och THL kommer rekommendera en utvidgning av de fjärde doserna av vaccin i slutet av sommaren.