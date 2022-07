22-årig man och 15-årig pojke häktade för separata våldsdåd i Åbo centrum

En 22-årig man och en 15-årig pojke har häktats, misstänkta för separata dråpförsök i Åbo. Tidsfristen för att väcka åtal i fallen går ut i september.

Egentliga Finlands tingsrätt fattade på fredagen beslut om häktningar i två separata fall av misstänkt dråpförsök.

En 22-årig man häktades på sannolika skäl misstänkt för dråpförsök i Åbo centrum förra veckan. Våldsdådet skedde vid Aurabron, natten till fredagen den 8 juli. Offret skadades allvarligt.

Polisen bad tidigare om tips gällande brottet för att hitta gärningsmannen. Tack vare tipsen och polisens utredningar kunde polisen gripa mannen som misstänks för dråpförsöket.

Polisen tackar för tipsen och ber fortsättningsvis om fler tips per e-post på vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi eller per sms eller via Whatsapp på numret 050-411 7655.

Tidsfristen för att väcka åtal mot den 22-åriga mannen går ut den 22 september.

Den andra häktningen gäller ett våldsdåd som ägde rum på Västra Strandgatan vid Aura ås strand den 11 juli. En 15-årig pojke är på sannolika skäl misstänkt för dråpförsök. Offret, en 17-årig pojke, skadades allvarligt.

Tidsfristen för att väcka åtal mot 15-åringen går ut den 15 september.

Artikeln uppdaterad den 15.7.2022 klockan 14.03 med information om häktningen av 15-åringen och med datum för när åtal senast ska väckas i fallen.