Vattenskador i hemmet blir allt vanligare – kan bli dyr affär om man själv slarvat

Brukar du lämna tvättmaskinen på när du lämnar hemmet? Eller är kranen till diskmaskinen öppen när maskinen inte används? Risken är att du själv måste betala om det blir en vattenskada.

Varje dag inträffar nästan hundra vattenskador i Finland och antalet ökade i fjol. De flesta skadorna sker i flervåningshus.

– Vi får flest ersättningsansökningar om vattenskador som orsakats av diskmaskiner, säger Jacob Nyblom, teknisk inspektör på försäkringsföretaget Fennia.

Andra vanliga vattenskador i hemmet handlar om problem med avloppsslangar i tvättmaskiner och läckande eller felaktiga avloppsrör. Under varma dagar kan också kylen och frysens avdunstningsvatten orsaka vattenskador. Därför är det viktigt att regelbundet städa bakom kyl och frys.

Störtregn orsakade vattenskada

Henrik Palin blev bekant med vattenskador för några år sedan, när han och hans familj råkade ut för inte bara en, utan två vattenskador.

– Vi kom hem och märkte en konstig lukt. Sedan gick vi ner till källaren och märkte att den var täckt av svart slam, säger han.

Regnvatten kom in genom golvbrunnar under ett störtregn, som ledde till att familjen hade avloppsvatten i hela källaren. Det var fel i konstruktionerna, och ett backslag lades in för att förhindra att situationen upprepas.

Men två år senare hände det igen.

– Vi befann oss bara ett kvarter hemifrån och det regnade ordentligt. Så tänkte vi "tur att vi la i det där backslaget under förra reparationen". Sedan kom vi hem och gick ner för att kolla och tänkte nej, inte igen. Det var en absurd känsla.

Familjen Palins källare var fylld med tio centimeter avloppsvatten.

Vad ersätter försäkringen?

Vad försäkringen ersätter beror på flera olika saker. Först och främst hur bred hemförsäkring man har, men också hur skadan har uppstått, vems egendom blivit skadad, och vilka åtgärder som krävs.

– Förutsättningen för ersättning är att det handlar om en plötslig och oförutsägbar skada, säger Nyblom.

Om man själv slarvar med att stänga av kranen eller installerar en maskin fel, så anses inte skadan vara oförutsägbar. Det betyder med andra ord att ersättningen blir mindre.

Vad är på ens eget ansvar och vad är på husbolagets ansvar om en vattenskada sker?

– Standardnivåer är på husbolagets ansvar. I en lägenhet kan standardnivån vara laminatgolv. Men om lägenhetens ägare vill göra en förbättring och byta ut golvet till parkettgolv, så står husbolaget för standardnivån och hemförsäkringen för förbättringen, alltså parkettgolvet.

Vattenskador kan ibland vara oundvikliga, men Jacob Nyblom tipsar hur man kan minska på riskerna för en vattenskada: