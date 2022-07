I Vasa gästhamn kan gästerna sova tryggt: “Hamnen bevakas 22 timmar om dygnet”

Vid Vasa gästhamn spricker molntäcket upp och solen lyser upp den stilla hamnen när Jaana Wessman-Blusi avslutar sin sista nattvaktstur för den här sommaren.

Vid bryggorna gungar båtarna fram och tillbaka i takt med den svaga morgonvinden. Jaana Wessman-Blusi berättar att hon har övervakat hamnen mellan klockan 18 föregående dag till 06 denna morgon.

– Man tar emot nya båtförare som kommer hit, så tar man emot betalning och visar dem runt.

De gäster som kommer till hamnen har möjlighet att använda hamnens dusch, tvätta kläder eller laga mat i köket. Allt detta är tillgängligt för sjöfararna så gott som dygnet runt tack vare nattvakterna.

– En orsak varför vi har nattvakter är ju för säkerheten, den andra orsaken är för att upprätthålla servicen för våra gäster, säger kommodor för Wasa segelförening, Mikael Still.

Bildtext Kommodor Mikael Still och sekreterare Jaana Wessman-Blusi framför gästbryggan i hamnen. Bild: Inez Kjellman / Yle Vasa hamn,turism

Hamnen är bevakad 22 timmar om dygnet. Dagtid sköter sommararbetarna som är anställda av Visit Vasa vaktturerna och nattetid är det båtägarna som har plats i hamnen som turas om med övervakningen.

– Enligt våra hamnregler är varje båtägare skyldig att ha en nattvaktstur per säsong per båtplats. Lyckligtvis finns det ganska många båtar här i hamnen så det räcker till helt bra, säger Still.

Hamnen har ändå varit mycket förskonad när det kommer till vandalism och brott.

– Ibland kan det vara oroligt men för det mesta är det nog väldigt lugnt här i hamnen, säger Still.

Också natten innan Yle Österbotten besöker gästhamnen har varit en mycket lugn natt.

– Inga nya båtar kom hit under natten men de kom nog igår under dagen, säger Wessman-Blusi.

Bevakas under hela högsäsongen

I flaggstängerna flaggar man med den finska, tyska och svenska flaggan. Mikael Still säger att de alltid flaggar med de flaggor varifrån båtarna i hamnen kommer i från.

– Båthamnen är just nu ganska full med båtar, en del av våra föreningsmedlemmar är ute på långfärd för tillfället så deras platser står tomma, men det är ändå rätt livligt här.

Officiellt har gästhamnen 15 lediga platser, men Still säger att de alltid kan ta emot extra båtar eftersom vissa av föreningens platser står tomma.

Hamnen bevakas under högsäsongen, från början av juni till slutet av augusti.