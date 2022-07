Var lägger jag sedeln, om jag vill ge dricks åt en feministisk strippa – på en feministisk strippklubb är det tillåtet att bli upphetsad och ha roligt

Rosaliina Ahvenjärvi och Irina Soinranta är professionella strippare som grundade en egen queer-feministisk strippklubb i Åbo. På scen önskar de också se män och ickebinära personer.

Var lägger jag sedeln, om jag vill ge dricks åt en feministisk strippa?

– Det bör du fråga den som uppträder, säger Rosaliina Ahvenjärvi och skrattar.

Ahvenjärvi driver den queer-feministiska strippklubben Club Hävytön i Åbo tillsammans med kompisen Irina Soinranta. Både Ahvenjärvi och Soinranta arbetar som strippare.

De grundade klubben vid sidan av sitt vanliga arbete eftersom de kände att det i Finland saknas en mer mångfasetterad klubbscen än den traditionella strippklubben. En scen där man också ser män, ickebinära personer samt människor i olika storlekar och med olika utseenden uppträda.

– På en traditionell strippklubb har man ett ganska tråkigt tankesätt om att den genomsnittliga kunden vill se en viss typ av människor, säger Ahvenjärvi.

Bilden av hur en strippa ser ut är ganska etablerad: en ung och smal ciskvinna, som börjar föreställningen i en tajt klänning.

Även strippklubbar i Finland kan ha en åldersgräns på sina anställda – på vissa klubbar får inte personer över 30 år dansa, berättar Soinranta. Utomlands är det här vanligt och där kan det också finnas andra detaljkrav på den som uppträder, exempelvis att hon ska använda lösnaglar som gelé- eller akrylnaglar som en del av sin arbetsuniform.

På Club Hävytön är det inte så här. Här får man börja sin föreställning fast i reflexväst och cykelhjälm. Också människor vars kroppar inte vanligtvis sexualiseras är välkomna att uppträda på Club Hävytön, exempelvis dansare med en funktionsnedsättning.

– Tanken med Club Hävytön är att erbjuda både publiken och dem som uppträder en möjlighet att njuta av strippandet, ett ställe där man fritt kan uttrycka sitt kön och sin sexuella identitet, säger Soinranta.

Irina Soinranta och Rosaliina Ahvenjärvi.

Stripparen har makten över sin kropp

Feministiskt strippande är så nytt i Finland, att konceptet kan förvirra publiken.

Har vi inte nyligen lärt oss att inte objektifiera kvinnor? Är det ok att på en strippklubb titta på och se på en annan människa med lust i blicken?

– Då man stiger ut på scen och vet att man är där för att strippa, så har man kontroll över situationen och sin kropp. Det är en överenskommelse, att åskådaren får objektifiera en, förklarar Ahvenjärvi.

Hon tillägger att det är helt ok och till och med önskvärt att publiken blir upphetsad under föreställningarna.

Det viktiga är att publiken har dansarens samtycke. Om man vill lägga en sedel i kanten på stripparens trosor, så kan man be om lov att få göra det. På samma sätt går dansaren innan en “lap dance” igenom med kunden vad som är ok och inte ok att göra och röra.

– Man bör inte bli skrämd av ordet “queer-feministisk”. Till vår klubb kommer man för att njuta av livet. Om man undrar över något är det bara att fråga, säger Ahvenjärvi.

Kunderna gråter och lättar på sitt hjärta

Soinranta och Ahvenjärvi började strippa under 2019 och 2020. De båda besöker strippklubbar också som kunder. Både Soinranta och Ahvenjärvi vill minska på folks fördomar om sexarbete.

– I vårt samhälle tänker man ofta att sexuell lust är något obekvämt och pinsamt, säger Soinranta.

Soinranta har ofta varit i situationer där en kund börjar gråta. Hon tror att det kan ha många olika orsaker, till exempel stress som får ett utbrott eller den egna sexualiteten som gör en nervös. Det kan finnas många orsaker till känslorna, säger Soinranta.

– På de finska strippklubbarna pratas det mycket. Kunderna öppnar sig om ärenden som de inte ens berättar för sina närmaste, säger Ahvenjärvi.

På Club Hävytön vill duon erbjuda en chans att frigöra sig, också för sådana människor som inte trivs på en traditionell strippklubb.

– Vi försöker sprida glädjebudskapet att det är ok att komma för att titta på och bli upphetsad av allt möjligt, säger Soinranta.

Artikeln är en översättning av Yle Turkus artikel “Meidän keikalla saa kiihottua, se on toivottavaa”, sanoo Rosaliina Ahvenjärvi, 29, joka on ammatiltaan feministinen strippari", skriven av Sofia Tawast.