Finansminister Saarikko om dagens budgetförhandlingar: "Situationen är allvarlig – vi återkommer på eftermiddagen"

Finansministeriets tjänstemän under ledning av finansminister Annika Saarikko (C) sitter just nu på kustbevakningens representationsstuga Moisioniemi i Esbo och filar på budgetförslaget för nästa år. På plats är också kommunminister Sirpa Paatero (SDP).

Budgeten påverkas av stigande inflation, höjda räntor, ökande statsskuld, risk för recession och hot om energibrist i vinter.

– Situationen är allvarlig, säger Annika Saarikko. Därför är den viktigaste uppgiften för dagens förhandlingar att få en klar situationsbild.

"Regeringen tar ställning till inflationen om ett par veckor"

Ukrainakriget syns i vår egen verklighet som höjda mat- och energipriser.

– Hela regeringen tar ställning till inflationen om ett par veckor, säger Saarikko. Vi återkommer på eftermiddagen till vad som kan göras.

Flera partier har föreslagit skattelättnader för att tackla de problem som uppstår i och med inflationen.

"Alla skattelättnader måste övervägas noggrant"

Finansministeriets budgetchef Mika Niemelä säger ändå till nyhetsbyrån STT att vi borde vänta på tydligare tecken på recession innan vi börjar ta till alltför mycket skattelättnader.

– Alla skattelättnader måste övervägas noggrant. Löneåterhållsamheten är nu viktig, säger Saarikko.

Regeringen samlas i slutet av månaden för de egentliga budgetförhandlingarna.