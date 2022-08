Åbo Akademi försöker balansera när- och distansstudier – studenter efterlyser helhetstänk

Augusti betyder att det snart är dags för studiestart vid Åbo Akademi. Nu då inga restriktioner längre gäller är många studenter ivriga på att återvända till campus för närstudier, medan en del vill fortsätta på distans.

Det är svårt att göra alla nöjda då det kommer till undervisningsformer. Distansundervisning ger flexibilitet, men kan orsaka ensamhet eller trubbel med boende.

Erik Malmström inleder sitt andra år av studier vid Åbo Akademi. Förra året studerade han datavetenskap men nu ska han studera datateknik. Han skulle gärna vara på campus.

– Jag är nog en sådan som helst är på plats, men jag tycker att man ska ha möjligheten att delta på distans om man exempelvis är sjuk, säger Malmström.

Bildtext I höst inleder Erik Malmström sitt andra studieår vid ÅA. Bild: Privat studerande

Under sitt första studieår studerade han till största del på distans, men hade under en period två föreläsningar per vecka som ordnades på campus.

– Det var rätt jobbigt, jag kunde inte vara på hemorten då jag behövde vara i Åbo vissa dagar. Antingen borde man vara på distans eller på campus, inte både och.

Därför önskar Erik Malmström att universitetet skulle se på helhetsbilden.

– Då är det också lättare för en själv att veta vart man själv ska till näst, kan man gå hem eller ska man till en annan universitetsbyggnad.

Lärarna bestämmer

Heidi Backman, som är direktör för universitetsservice vid ÅA, berättar att det är lärarna som bestämmer hur de ordnar sina undervisningstillfällen.

Kan studenter kräva att få delta på distans?

– Nej, inte egentligen. Det är universitetet och lärarna som bestämmer om undervisningsformer. Vi vill samtidigt att våra studier ska vara attraktiva och kunna genomföras på ett sätt så att folk mår bra. Därför är det nog något vi beaktar, vi vill skapa studier som är sådana som studenterna vill ha.

Det nya rektoratet vid ÅA ska under hösten göra upp en strategi för hur undervisningen ska se ut i framtiden.

– Vi har Gunilla Widén som prorektor och ett nytt utbildningsstrategiskt råd, som inte hunnit sammanträda ännu. De ska under hösten ta beslut kring framtida undervisningsformer.

Backman betonar att det är viktigt att man inom universitetet ska kunna föra en diskussion om vad som är ett bra sätt att undervisa och hur studenter lär sig bäst.

– Mycket kan ordnas på distans och fungerar bra på distans, eftersom det ökar flexibiliteten. Samtidigt är studenter väldigt olika, vissa mår dåligt och presterar sämre på distans medan det inte är något problem för andra.

Det är inte bara studier och prestationer som är viktiga, utan studenterna måste få en social samvaro.

– En tanke som finns är att de nya studenterna skulle vara första året på campus, medan de äldre studenterna skulle vara mera på distans.