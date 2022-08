Starkt kvartal från restaurangkoncern efter slopade coronabegränsningar

När coronabegränsningarna lyftes vände kurvan brant uppåt för restaurangbranschen. Det visar restaurangkoncernen Noho Partners delårsresultat som publicerades i dag. Tillväxtsiffrorna skrivs i hundratals procent.

Restaurangjätten Noho Partners rapporterar ett rörelseresultat på 19,4 miljoner euro före avskrivningar under årets första sex månader. Det är en ökning på närmare 423 procent jämfört med januari–juni 2021. Rörelsevinsten ökade med 228 procent.

Det är under det andra kvartalet – efter att coronarestriktionerna började luckras upp i mitten av februari – som resultatet har svängt.

Under årets första kvartal var omsättningen 20,2 miljoner euro, men under årets andra kvartal hade den stigit mångfaldigt till hela 90,2 miljoner euro, rapporterar Noho Partners. Ett år tidigare, under andra kvartalet 2021, var omsättningen 34,5 miljoner.

Coronastöd medräknat

Årets delårsresultat kan jämföras med att restaurangjätten gick 23,9 miljoner euro på minus under coronaåret 2020. År 2019, före coronan, rapporterade Noho Partners en vinst på 18 miljoner euro.

Rörelseresultatet före räntor, skatter och avskrivningar för april–juni var 18,3 miljoner. I den summan ingår ett statligt coronastöd på 4,3 miljoner euro för årets första kvartal, då koncernens driftsnetto var nere i 0,7 miljoner euro.

Den relativa lönsamheten under kvartalet var hela 17,9 procent och även utan coronastödet för perioden januari–mars var rörelsevinstprocent under årets andra kvartal den högsta någonsin i Nohos historia.

Inne med underhållning

Förutom den kraftigt ökade efterfrågan efter coronan uppger bolaget i sin delårsrapport att det goda resultatet förklaras med att man bland annat har stängt mindre lönsamma enheter.

Man har också satsat framgångsrikt på nya koncept, uppger koncernens vd Aku Vikström. Snabbmatsrestauranger på Nokia Arena i Tammerfors fick ett lyft av VM i ishockey och koncernens underhållningsrestauranger, alltså restauranger där man också till exempel kan bowla, har varit populära.

Börsbolaget Noho Partners har ungefär 250 barer, nattklubbar och restauranger i Finland, Danmark och Norge. Största delen av sina restauranger och restaurangkedjor har koncernen i Finland, bland dem Elite, Savoy, Hanko Sushi och Friends & Brgrs.