Sven Fernandez om sitt nya elavtal: "En omöjlig situation" – ta reda på var din egen smärtgräns går med vår elprisräknare

Om prognoserna blir verklighet kommer det inte att vara ovanligt att betala 700 euro per månad för el i ett egnahemshus. "Det finns ingen som kan betala sådana summor", säger Sven Fernandez.

Språkläraren och teaterregissören Sven Fernandez har fram till nu betalat 5,83 cent per kilowattimme för el.

I augusti förnyas hans avtal, och i samma veva blir elen betydligt dyrare. Elbolaget föreslår ett avtal där elen skulle kosta 29 cent per kilowattimme under vintervardagar.

Fernandez bor i en villa i Kervo och han har tagit reda på att deras elförbrukning är i genomsnitt 16 000 kilowattimmar per år. Hittills har de betalat ungefär 80 euro per månad under sommaren och 280 euro vintertid.

– Enligt det som elbolaget sa till mig skulle vår billigaste elräkning vara omkring 500 euro och den dyraste över 1000. Det är en ökning på 500 procent.

– Jag sa till dem att det kan vi omöjligt betala.

Bildtext Maria Vivas och Sven Fernandez trivs i sitt hem. De har renoverat delar av villan och försökt bevara den ursprungliga känslan. Nu befarar de att de inte kommer att kunna bo kvar. Bild: Sofia Wasastjerna / Yle egnahemshus,byggnader,man

Jag sa till dem att det kan vi omöjligt betala ― Sven Fernandez

För någon månad sedan utförde Fernandez och frun Maria Vivas ett experiment där de använde så lite el som möjligt, för att ta reda på sin minimiförbrukning. De lät till och med bli att använda ugnen.

Räkningen landade på en summa mellan 50 och 100 euro, enligt det gamla avtalet.

– Och då använde vi inte ens el för uppvärmning, eftersom det är sommar. Om vi multiplicerar det här med fem blir det nästan 500 euro utan att göra något alls.

På vintern går det inte att spara in på uppvärmningen av huset, menar Fernandez. De kan inte heller låta bli att värma upp källaren, eftersom den skulle ta skada.

Det som Fernandez är mest rädd för är att de ska behöva sälja huset.

– Redan efter en sådan här elräkning som vi enligt kalkylerna kommer att få är vi panka.

Prognos: Elpriset trefaldigas vid årets slut men faller under våren Futurer är det bästa måttet för elprisernas utveckling.

Se hur din egen elräkning varierar beroende på elpriset

Med hjälp av elpriskalkylatorn kan du se hur din elräkning varierar beroende på vilket pris på el du matar in. Pröva olika värden för att se var din egen smärttröskel går. Vid vilket pris blir kostnaden per månad så hög att du inte längre klarar av den?

Om du inte vet hur mycket el ditt hushåll förbrukar kan du välja mellan tre olika exempelhushåll. Då anges ett genomsnitt för förbrukningen i just den typen av hushåll.

Enligt statistikcentralen förbrukar ett höghushushåll utan bastu i genomsnitt 2000 kilowattimmar per år. Ett hushåll i en villa eller en parhusbostad som värms upp med fjärrvärme, och saknar bastu, förbrukar i genomsnitt 5000 kilowattimmar, medan motsvarande småhus som är eluppvärmt förbrukar mellan 18 000 och 20 000 kilowattimmar.

I kostnaden som kalkylatorn anger ingår inte överförings- eller månadsavgifter som kan variera beroende på plats och leverantör.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Elpriset har ökat i stadig takt sedan april och börsens medelpris rör sig nu kring 20 cent per kilowattimme. För ett år sedan var den genomsnittliga elräkningen för ett eluppvärmt hushåll 90 euro. Nu är den redan mer än dubbelt så hög, omkring 200 euro.

I vanliga fall är priset för en kilowattimme el högre för personer som bor i höghus än sådana som bor i småhus och förbrukar mycket el. Sedan juli är det ändå tvärtom.

Till vintern väntas elpriset stiga ytterligare. Futurerna, som är det bästa måttet på framtidens elpris, visar att priset för en kilowattimme kan passera 45 cent.

Det här innebär att det inte skulle vara helt ovanligt bland dem som värmer upp sitt hus med el att få hem en elräkning på 700 euro per månad.

Graf som visar elens prisutveckling för år 2021 till 2023. Priserna för framtiden är futurer. c/kWh (inkl. skatt) Elens futurpriser Källa: Fingrid/ Yle Faktiska priser Futurer 2021 2022 2023 0 20 40 60

Det är ändå svårt att förutspå hur elpriset kommer att utvecklas, och marknaden präglas av en stor osäkerhet. Det här har lett till att vissa elbolag inte längre vill ingå tidsbundna avtal med en längre tidsfrist.

De som tydligast märker av att marknadspriset på el har stigit är de som har börsel – deras elräkning lever alltid med marknadspriset. Andra märker det främst när ett visstidsavtal eller tillsvidareavtal förnyas.

Fernandez: "En humanitär fråga"

Enligt Fernandez är de stora höjningarna av elpriset alldeles ofattbara. Om prognoserna blir verklighet befarar han att både företags och människors förmåga att överleva blir hotad.

– Coronapandemin försatte många företag i konkurs. Nu undrar jag vilken effekt det här ska få.

Det är synd att det här ska drabba Finland där vi under en lång tid har haft det så bra på många olika plan, säger Fernandez. Han rädd för att fattigdomen ska öka, och han undrar hur till exempel studerande och folk som lever på sin pension ska klara av de stigande elräkningarna.

Coronapandemin försatte många företag i konkurs. Nu undrar jag vilken effekt det här ska få. ― Sven Fernandez

Fernandez efterlyser kraftiga och snabba åtgärder från beslutsfattarna.

– Jag vet att det finns lösningar på det här, men det verkar saknas vilja. Det är ju alltid lättare att låta befolkningen ta notan.

Ett pristak skulle vara en början, tycker Fernandez, och skattelättnader.

Bildtext Sven Fernandez ser inga utvägar ur svårigheterna. "Min fru är konstnär och jag jobbar med teater. Vi behöver vårt utrymme, vi behöver kunna ha stark belysning, min fru behöver kunna använda printern." Bild: Sofia Wasastjerna / Yle Elpris,egnahemshus,byggnader