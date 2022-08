Analys: Sommaren blev en enda lång militärövning – fram med hörselskydden, det här är bara början!

Sommaren har varit som en enda lång storövning för försvaret. Mer flygmuller och flottbesök är att vänta då Finland blir Nato-medlem, skriver Svenska Yles politikreporter Thomas von Boguslawski.

– Hur högt smäller det? Behöver vi dubbla hörselskydd, frågade jag.

– Vet inte, jag har jobbat inom försvaret i över 20 år men jag har aldrig varit med om sådant här, löd svaret.

Kort därpå fick vi bevittna den lyckade avfyrningen av en sjömålsrobot, som svepte in strandklipporna på Russarö i ett vitt rökmoln.

Bildtext Sjömålsrobot (RBS 15) avfyras på Russarö. Bild: Petteri Juuti / Yle försvarsmakten,sjömålsrobot

Sjömålsrobotarna är dyrbara, och skarpa avfyrningar äger därför rum högst en gång per år.

Men just den här veckan i maj, då Finland beslöt att ansöka om Natomedlemskap och marinen samtidigt hade en storövning på gång med Sverige och USA, då sparade man inte på krutet.

Exceptionell övningssommar

I efterhand kan man konstatera att där på Russarö gick startskottet för en militär övningsaktivitet som aldrig tidigare skådats i Finland i fredstid.

Parallellt med att Finland ansökte om Natomedlemskap beslöt regeringen också att snabbt öka antalet internationella försvarsövningar. Sommaren har därmed varit exceptionellt intensiv för både armén, flygvapnet och särskilt marinen.

Bildtext Brittiska soldater flögs in med Chinook-helikoptrar till Finland på övningsuppdrag. Bild: Antti Eintola / Yle Birkala,Birkaland,armeer,flygvapnet,armén (landstridskrafter),Transport helicopter,Brittiska flygvapnet,Boeing Vertol CH-47 Chinook

Listan över utländska truppförband som besökt Finland i olika sammansättningar de senaste månaderna är alltför lång för att återges här. I korthet kan man säga att den Nato-kompatibilitet som Finland byggt upp med åren nu har fått en mycket konkret innebörd.

Tydlig markering av USA

Den sannolikt mest uppseendeväckande övningen har ägt rum på Finska viken och norra Östersjön under de två senaste veckorna, då finländska kustförband har samövat med amerikanska flottan och marinkåren.

Bildtext Landstigningsfartyget USS Kearsarge besökte Helsingfors i början av augusti. Bild: Antti Haanpää / Yle USS Kearsarge,Nato,Natostyrkorna,USA:s flotta,auxiliary vessel,Samarbete med Nato,Finlands natoansökning

Marinkåren deltog med en landstigningsstyrka på omkring 2 300 man, plus helikoptrar och andra fordon, ombord på tre större fartyg som har rört sig i Östersjön i olika repriser under våren och sommaren.

För USA är det här ett tydligt sätt att visa sitt stöd för Finland som blivande Nato-medlem: we got your back, ni kan lita på oss och vi sätter värde på er.

För Finland gäller det förstås i det läget att visa vad man går för. Övningen i fråga planerades och genomfördes på bara några veckor, och allt tyder på att bägge parter är nöjda med resultatet.

Då vi journalister fick följa med en av anfallsövningarna i Obbnäs i Kyrkslätt denna vecka var de finländska officerarna särskilt imponerade av de amerikanska Osprey tiltrotor-flygplanen, som nästan oavbrutet dånade över övningsområdet.

– En helikopter som också är ett flygplan, där har ingenjörerna haft ett och annat att fundera på, löd en av kommentarerna.

Finländska kustjägare hade visserligen redan tillfälle att bekanta sig med Osprey-planen under Natos storövning i Norge hösten 2018. Frågan är hur länge det dröjer innan Finland får vara värdland för en motsvarande övning.

Hurdana Nato-medlemmar vill vi vara?

Då Finland och Sverige väl är Nato-medlemmar och omfattas av alliansens gemensamma försvarsplanering, kommer det också att finnas nya övningsbehov.

Sjömålsroboten på Russarö smällde inte särskilt högt, vanliga öronproppar räckte mer än väl. Men visst kan det vara bra att ha en påse i beredskap på båten eller stugan hädanefter.

Bildtext Amerikanska marinkåren övade anfall och evakuering med Kustbrigaden i Obbnäs. Bild: Jari Kärkkäinen / Yle marinkår,USA:s marinkår,försvarsmakten,armeer,Finlands försvarsmakt

Försvarsminister Antti Kaikkonens (C) senaste bedömning är att Finland i bästa fall kan vara fullvärdig Nato-medlem vid årsskiftet. För vår regering och försvarsledning – och i förlängningen för var och en av oss – är det skäl att redan nu fundera över hurdana Nato-medlemmar vi vill vara.

Då Finland i framtiden skickar trupper eller fartyg på Nato-uppdrag utomlands kommer det också att ligga en hel del signalpolitik i det: var och hur vill vi signalera att we got your back och att vi ställer upp för hela alliansen?