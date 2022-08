Sami Sykkö är universitetsvärldens nya scrollkarl: "Jag kan kombinera dans och information"

Finlands första "Tiktokprofessor" Sami Sykkö vill föra den akademiska världen närmare vanliga människor. Själv funderar han länge innan han postar ett inlägg: "Minst en timme."

Har du också märkt att Instagram håller på att förändras? Det senaste åren har vi vant oss vid det enorma bildflödet, där influencers och företag byggt upp sin image kring fotografier där man kunnat tagga företag och skriva en kort text kring ämnet.

Nu satsar Meta, företaget bakom Instagram och Facebook, allt mer på kortare videomaterial istället för bilder i spåret av Tiktok, något som megainfluencers som Kim Kardashian kritiserat.

Men Sami Sykkö, nyutnämnd arbetslivsprofessor vid Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet LUT, bekommer förändringen inte. Själv vill han bli Finlands första "Tiktokprofessor", trots att han precis grundat ett konto. Exakt vad det innebär är något han ännu håller på att luska ut.

– Alla unga är på Tiktok, så jag tänkte jag att det är var jag också måste vara för att nå dem som funderar vilket universitet de ska välja, säger han då vi träffas i hans stora ljusa jugendlägenhet i Helsingfors centrum.

Idéen föddes egentligen under Helsingfors internationella balettävling i somras, dit Sykkö bjöds in för att sprida synlighet för tävlingarna via sitt Instagramkonto, som han haft i många år.

– En av deltagarna hade 200 000 följare på Tiktok och jag funderade på vad hemligheten bakom hans stora följarskara var. Då tänkte jag att jag kunde utnyttja det här i min nya tjänst.

Bildtext Sami Sykkö i sitt hem i centrala Helsingfors. Bild: Jenny Jägerhorn / Yle Sami Sykkö,Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Sociala medier så fort han vaknar

Sykkö är med sin följarskara på nästan 35 000 på Instagram själv en influencer. Han har jobbat länge som tv-journalist och är lika bekväm med videoformatet som att posera för foton.

– Det första jag gör när jag vaknar är att titta på sociala medier, efter det på riktiga nyheter.

Influencers må reta sig på de sociala mediernas förändrade logik och algoritmer, men vanliga människor behöver inte bry sig om det, menar han.

– Sociala medier är en kanal som bjuder oss på nöje, njutning och vackra saker. Men jag förstår de stora stjärnorna, om logiken ändras måste de lära sig nya sätt att fungera på sociala medier.

Länk mellan forskning och arbetsliv

Sykkö, som är journalist, ekonom och mediepersonlighet inleder sin nya 3,5 år långa befattning vid LUT-universitet i september. Den engelskspråkiga titeln för en arbetslivsprofessor är professor of practice, vilket Sykkö själv ser om en mer beskrivande titel.

Ofta fungerar arbetslivsprofessorerna som en länk mellan den akademiska forskningen och arbetslivet. Till exempel den amerikanska programledaren Jamie Hyneman, känd från tv-programmet Mythbusters, utnämndes i fjol till samma position.

Inledningsvis kommer Sykkö till exempel att inleda en intervjuserie med företagsledare för att studenterna ska få mer praktisk information om hur man tänker i företagsvärlden.

– Ofta kommer många arbetslivsprofessorer från företagsvärlden, men jag som har jobbat länge som journalist tänkte att jag alltid kan fråga dem som vet bättre än jag själv.

Olika universitet har olika kriterier för uppdraget och vissa kräver till exempel doktorsexamen. Själv ser Sykkö som sin viktigaste målsättning att hjälpa studenter att komma i kontakt med arbetslivet och företagen i området.

– Jag vill också hjälpa universitet och föra den akademiska världen närmare vanliga människor, ja alla. Och kanske också hitta nya ämnen för forskare och akademiska professorer att forska i.

Bildtext Sami Sykkö dansar gärna på sociala medier. Bild: Jenny Jägerhorn / Yle Sami Sykkö,Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Frågar de som kan

För att luska ut hur han ska bära sig åt på Tiktok vänder han sig till dem som kan: Youtubestjärnan Jaakko Parkkali, som har många följare också på Tiktok.

– Jag är beskyddare för operafestivalen Helsingfors operasommar och ska ta honom till operan, så att han kan ge mig tips för hur man ska bete sig på Tiktok. Och LUT-dekanens 16-åriga dotter har lovat visa mig vilka inom den akademiska världen hon följer.

Tiktok användes i början av tonåringar främst för att dela dansvideor, men idag har appen över en miljard användare, i Finland över en miljon månatliga användare. Att dansa är inget problem för Sykkö, som deltagit i den populära tv-serien Dansar med stjärnor.

Kan man via dansen förmedla kunskap om arbetsliv och ekonomi?

– Om det är vad unga vill, så kan jag kombinera information med dans. Jag gör vad som behövs för att få igenom budskapet.

På Tiktok är det idag i första hand humorn som styr. Det Sykkö sett handlar inte så mycket om information.

– Jag upplever att Instagram är lite mer seriöst än Tiktok.

Det vackra livet utan sorger

Influencers må vara de som styr trender, men sociala medier är ändå inget utan vanliga människor, och ingen vet vem som blir nästa stjärna, påpekar Sykkö.

– Vi har ingen kompass för vad som är intressant för andra människor.

Finns det någon gräns mellan ditt privata och offentliga jag på ditt eget konto?

– Bra fråga! Det som styr mitt konto är bilder som jag tagit på något vackert. Jag skriver inget om sorg. Det finns redan tillräckligt med sorg och hemska saker i världen.

Hur lång tid lägger du på att göra ett inlägg?

– Massor! Folk tror att det tar några minuter, men jag kan lägga en timme på att skriva mina texter eller göra en bildkarusell. Mina vänner som reser med mig är jättetrötta när jag tar fram min telefon, för jag gör det hela tiden, och frågar om råd vilken bild jag ska välja, säger Sykkö med ett skratt.

Sykkö, Marin och offentlighetsbilden

Sykkö har jobbat som barnmodell ännu som 19-åring och ville inte bli längre än 152 cm för att kunna fortsätta. På sociala medier ger han ofta ett ganska lättsamt och ytligt intryck. Kan man samtidigt vara både Peter Pan och professor?

– Det är en bra fråga. Mitt liv hittills har ändå tagit mig till tjänsten som arbetslivsprofessor. Men i fortsättningen måste jag fundera på hur jag ska fortsätta på sociala medier. Jag har redan fått fundera på det här angående några inlägg, säger den idag 52-åriga Sykkö.

Frågan om offentliga personers roller har aktualiserats igen i och med statsminister Sanna Marins festvideor. Kan man vara både statsminister och influencer? Självklart, menar Sykkö.

– Sanna Marin är en influencer när det gäller mode, utseende och hur man kan vara en ung, kvinnlig politiker idag. Men gränsen mellan hennes privata och offentliga jag är stor på hennes eget Instagramkonto, där vi inte ser något festande.

– På två dagar efter att festvideon publicerade växte hennes följarskara på instagram med 60 000 och har bara fortsatt att växa. Men på samma sätt som jag måste hon kanske fundera mer på vad hon gör i framtiden.

Kan man förstå dagens värld och samhälle om man inte hänger på sociala medier?

– Man kan, men inte den delen som händer där. Jag känner många som inte finns på sociala medier, och de lever ett fullt och gott liv men de missar naturligtvis en del. Om jag själv inte jobbade inom media skulle jag kanske inte vara med där. För mig är det ett sätt att hålla kontakt med människor, jag får lära mig om deras liv och de om mitt.

Bildtext Modeexperten Sami Sykkö säger att finländarna inte behöver oroa sig för sin klädkonsumtion. Bild: Jenny Jägerhorn / Yle Sami Sykkö,Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Synliggör opera och balett

Sykkö tar ofta upp högkultur som opera och balett i sina inlägg, högkultur som kanske inte annars får så mycket synlighet.

– Många av mina följare har kanske inte möjlighet att se opera eller balett men jag kan berätta om dem.

Förutom balett och operafantast har Sykkö också gjort sig känd som modeexpert och har ofta synts i rutan när det gäller att kommentera till exempel slottsbalen, balett eller konståkning. De senaste åren har han jobbat som verksamhetsledare på modebranschens intresseorganisation Fashion Finland och Föreningen för specialhandel i Finland, ETU.

Modebranschen med den snabba konsumtionen är något man förhållit sig ganska negativt till i Finland av klimatskäl. Men Sykkö menar att vi finländare inte behöver bekymra oss så mycket.

– Rent statistiskt hör vi till de länder i Europa som köper minst kläder. Bakom oss ligger bara de forna östblocksländerna, om man jämför vår klädkonsumtion med bnp. När det gäller skor är det bara Island som ligger efter oss. Jag tycker vi lugnt kan fortsätta köpa kläder.

En av hans uppgifter är att koppla ihop LUT-, modeindustrin och studerande. Enligt honom är finländarna bra på praktisk och ansvarsfull design.

Finland har stora möjligheter inom modebranschen på grund av våra innovationer med ekologiska lösningar, enligt Sykkö.

– Det kan växa hur stort som helst. Om vi kan hålla produktionen här och utveckla den till produkter, kommer Finland att visa vägen och det är min dröm, säger han och fortsätter:

– Vi är ju en förebild för andra länder när det gäller skolor. Jag hoppas att vi blir det också när det gäller hur man kan producera och använda mode på ett hållbart sätt. Det passar så bra vår mentalitet: vi är praktiska, och vi älskar second hand.

Hur noga har du själv planerat vad du ska ha på dig idag inför den här intervjun?

– Jag planerar och tänker noggrant på hur jag ska klä mig varje dag, vissa dagar flera gånger om dagen. I dag är det jättevarmt i Helsingfors och jag har tänkt också på det, jag är ju finsk så jag måste tänka praktiskt.

Han är klädd i en vit, vid skjorta från Italien, shorts av ett modeföretag, vita, bekväma sneakers som matchar skjortan och en tjock guldring formad som ett bröst på ovansidan.

– Den tyckte jag passar till outfiten. Jag har lärt mig att man måste klä sig i något som inte rör kroppen när det är varmt.

Reporterns outfit analyseras naturligtvis också, på det smickrande sätt och positiva sätt Sykkö ofta gör.

– Du ser också jättestilig ut, finska färger, blåvit klänning. Jag älskar den, det ser bekvämt ut men proffsigt! Och dina stora örhängen är jättefina. Och vi har likadana skor! Men du har alltid bra stil, så det är ingen överraskning.

Hur kommer du att sprida den här intervjun på sociala medier?

– Vi ska ta ett foto tillsammans, så att din mikrofon syns på bilden och så ska jag sätta den i mina stories, tagga ditt namn och Svenska yle.

I äkta Instagram-anda åker en kort videopuff om att intervjun för Svenska Yle har gjorts iväg direkt och försvinner sedan inom 24h. Det som finns kvar är vår gemensamma selfie.