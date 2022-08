Ny byggnad och ny rektor – mycket nytt att ta in för högstadieelever i Närpes

Skolåret har inletts igen och för högstadieeleverna i Närpes har det inletts i en helt ny skola. Eleverna börjar känna sig hemmastadda även om alla detaljer inte ännu är på plats.

För två veckor sedan fick elever och personal inleda läsåret i en splitterny högstadieskola i Närpes. Även om allt inte riktigt ännu är klart, lovordar eleverna den nya skolan.

– Det är så mycket mera utrymme och fräschare. Extremt mycket fräschare, konstaterar niondeklassaren Emilia Filpus.

– Jag älskar att man kan kolla ner från andra våningar ner till de nedre, säger klasskamraten Amanda Forsén.

I två veckor har de nu fått bekanta sig med den nya skolan som togs i bruk inför det här läsåret. Forsén medger att det inte alltid varit så lätt att hitta rätt i den stora skolan.

– I början var det svårt, men nu går det nog bra. Jag hittar nog dit jag ska.

En annan som också haft svårt att orientera sig i skolan är den nya rektorn Johan Gulin.

– Första dagarna gick jag och trevade mig fram med en karta i handen. Sakta men säkert har jag lärt mig hela stället.

– Det är tre stora våningar med ett stort antal rum, både större och mindre med olika funktioner. Sedan har vi ett stort lärarrum så det är mycket att lära sig. Det gäller nog att vandra runt i huset för att lära sig hela huset.

Bildtext Tf rektor Johan Gulin säger att det ännu finns en del att fixa i skolan, men är ändå nöjd med hur skolan ser ut. Bild: Juho Teir / Yle Närpes,högstadiet,högstadie- och gymnasieskolor,rektorer

Även om byggnaden är ny, är skolan ändå bekant för Gulin från tidigare. Han har själv gått i Närpes högstadieskola som elev och han jobbade där som lärare fram till årsskiftet.

Efter en kort sejour som bildningsdirektör i Korsnäs är han nu tillbaka i Närpes och ser framemot jobbet som rektor.

– Spännande men också väldigt utmanande i och med att det är väldigt många elever, lärare och övrig personal. Det är ett stort helhetsarbete som jag försöker få min touch på och få allting att klaffa.

Någon större vision för hur han kommer att leda högstadieskolan har han inte ännu.

– De här första veckorna går åt till att försöka få det administrativa att löpa. Men sedan då jag blir lite varmare i kläderna så kommer jag att ha de här visionerna som sträcker sig ganska långt in i framtiden.

Men precis som Gulins visioner är inte heller skolbyggnaden riktigt klar ännu. All AV-utrustning är inte ännu installerad och på vissa håll ligger ännu ouppackade lådor kvar.

Och för Amanda Forsén och Emilia Filpus är det klart vad som ännu saknas i skolan.

– Målningar på väggarna eller något på väggarna. Men det kommer väl, säger Filpus.

– Jag saknar målningarna på väggarna också. Det ger en personlighet till skolan, säger Forsén.

Enligt Gulin kommer det att komma in inredningsdetaljer i ett senare skede, men just nu gäller det bara att bo in skolan och se vad som behöver införskaffas. När allt är klart tror Gulin att Närpes kommer att ha en modern högstadieskola för flera generationer framåt.

– Om den förra högstadieskolan byggdes någon gång på 1970-talet, så nog kommer det här bygget att stå sig minst lika länge.

– Det här bygget är mer rustat för framtida pedagogiska funderingar och det är ganska lätt att ändra om så det anpassas till modern pedagogik. Jag tror nog det här bygget kommer att stå väldigt länge.