Många av dem som jobbar på dagis har inte rätt utbildning – Kristinestad en av få kommuner där alla lärare är behöriga

De är svårt att hitta behörig personal till småbarnspedagogiken i kommunerna. Variationen är ändå stor i de Österbottniska kommunerna.

En enkätundersökning som Svenska Yle har skickat till chefer för småbarnspedagogik i Svenskfinland visar att många av tjänsterna och vikariaten inom kommunernas småbarnspedagogik är tillsatta med personer som är obehöriga, alltså inte har rätt utbildning.

Yle Österbotten har ringt runt till cheferna för småbarnspedagogiken för att höra hur läget ser ut på daghemmen i regionen. Rundringningen visar att det finns en stor variation i de olika kommunerna. En del kommuner kämpar för att hitta barnskötare med rätt utbildning, i andra kommuner är det svårt att anställa lärare inom småbarnspedagogik.

Svårt att hitta vikarier på våren i Jakobstad

I Jakobstad är Matilda Engström chef för småbarnspedagogiken och enligt henne påverkas nog verksamheten inom småbarnspedagogiken av att all personal inte är behörig.

– Jag tror inte att barnen märker av det. Du har ju mera kunskap om du har en utbildning, annars skulle vi ju inte ha utbildningar. Då det i personalen finns en obehörig krävs det mer av både ledarna och resten av gruppen innan den obehöriga är insatt i hur man jobbar inom småbarnspedagogiken, säger Engström.

Bildtext Matilda Engström chef för småbarnspedagogiken i Jakobstad. Bild: Yle/Mikaela Löv dagvård,småbarnsfostran,matilda engström

Engström berättar att på hösten brukar vikarieläget vara ganska bra, men på våren är det svårare att hitta vikarier.

– Vi tar alltid i första hand behöriga. Vi har också närvårdare som ska studera vidare, men som inte har kommit in på utbildningen. Då kan de jobba hos oss ett år och vara behöriga i alla fall.

Bildningschefen i Malax: hård kamp mellan kommunerna

Catharina Gullfors är chef för småbarnspedagogiken i Malax och trots att personalläget där är ganska bra finns det för få lärare inom småbarnspedagogiken.

– Det är en hård kamp mellan kommunerna för att få den som är behörig att jobba hos sig.

I Malax försöker man locka till sig personal genom att erbjuda bra anställningsförhållanden, gemenskap och fina lokaler.

Bildtext Arkivbild. Solhagens daghem i Malax. Bild: Yle/ Malin Hulkki österbotten,daghem,malax,solhagen,solhagens dagis

– Malax är med i Unicefs försök ”Barnvänlig kommun” och vi satsar mycket på barnen. Vi hoppas att det också lockar personal.

Enligt Gullfors varierar åldern bland dem som jobbar inom småbarnspedagogiken i Malax mycket.

– Den absolut bästa personalsättningen är när det är någon från alla årtionden. Då kan man dra nytta av varandra. De som har mycket erfarenhet och de som kommer in med ny kunskap, då de samspelar med varandra brukar det bli jättefina resultat.

Malin Stenman som är chef för småbarnspedagogiken i Larsmo säger att bristen på behörig personal gör att de som har rätt utbildning kan välja var de vill jobba.

– Just nu är det arbetstagarens arbetsmarknad. Det finns mycket att välja mellan och det är inte alltid en självklarhet att man jobbar med det som man har utbildat sig till, säger Stenman.

Svårare att hitta personal sedan utbildningen flyttade från Jakobstad

Matilda Engström berättar att det har blivit svårare att hitta lärare inom småbarnspedagogik i Jakobstad sen utbildningen flyttade därifrån till Vasa för några år sedan.

– De bodde ju här då de studerade och stannade kanske kvar i några år innan de flyttade, säger Engström.

Engström berättar att hon har märkt att då Jakobstad eller någon av grannkommunerna letar efter en ordinarie anställd får den tjänsten betydligt fler sökande än då man letar efter en vikarie.

– Egentligen har ju alla kommuner samma läge, då man hittar en behörig lärare som är duktig så får den genast jobb, säger Engström.

Kristinestad lyckligt lottade

Kristinestad är en av få kommuner i Svenskfinland där alla lärartjänster inom småbarnspedagogiken är besatta med behörig personal.

– Det är vi väldigt glada och tacksamma för. Vi har lyckats bra med rekryteringen de senaste åren. Vi har haft många som gått i pension och vi har kunnat ersätta med behörig personal, säger Annika Heikkilä, chef för småbarnspedagogiken i Kristinestad.

Bild: Yle/Juho Teir Kristinestad,daghem,småbarnsfostran,barn (åldersgrupper)

Enligt Heikkilä kan det vara många saker som gynnat Kristinestad i jakten på behörig personal. Hon nämner bland annat närheten till studieorten Vasa, men också det samarbete man har med Åbo Akademi.

Två av daghemmen i staden fungerar som övningsdaghem för dem som utbildar sig till lärare inom småbarnspedagogik på Åbo Akademi i Vasa.

– I våras anställde vi faktiskt vår första lärare inom småbarnspedagogik som har varit här på praktik via övningsdaghemmet. Hon är icke-ortsbo men valde att flytta hit i och med att hon lyckats få en fot in via praktiken och lärde känna stället.

– Det är ganska nytt det här med övningsdaghem ännu, så många studerar fortfarande och är på väg att bli dimitterade så småningom, så då hoppas vi att de söker sig hit.

I framtiden behövs fler lärare än barnskötare

Då det gäller barnskötare är dock läget det samma som på många andra orter. I Kristinestad är ungefär var sjätte barnskötare obehörig.

– Just nu är det den vägen, lite omvänt faktiskt att det råkar vara barnskötarna som inte är behöriga. Vi har en hel del barnskötare som flyttat över från vårdsidan till oss, så de är utbildade närvårdare, men inte med inriktning på barn, konstaterar Heikkilä.

Men i och med en lagändring kommer det i framtiden att behövas fler lärare än barnskötare. Tidigare har det varit två barnskötare och en lärare per avdelning, nu håller det på att ändra så att det ska vara två lärare och en barnskötare per avdelning.

I Kristinestad har man gjort det så att vartefter barnskötare går i pension så har befattningarna omvandlats till lärarbefattningar.

– Under våren kommer vi att lediganslå både någon lärarbefattning och speciallärare inom småbarnspedagogik i stället för folk som går i pension, men som det ser ut just nu så har vi redan sökande som väntar på att det ska bli lediganslaget. Det känns bra.