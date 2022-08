Samtliga Finlands matcher på Yles kanaler – här spelschemat och sändningstiderna för basket-EM

Under de första veckorna i september är det basketfest i Europa. Europamästerskapet äger rum och Finland är ett av 24 länder som deltar. Yle kommer att sända mycket från EM.

EM arrangeras i fem städer. Finland kommer att spela sina gruppspelsmatcher i Prag. Laget kommer i tur och ordning att möta Israel, Polen, Serbien, Tjeckien och Nederländerna. De övriga värdstäderna är Tbilisi, Köln, Milano och Berlin.

Yle kommer att sända samtliga Finlands matcher i mästerskapet med svenskspråkig kommentator. Dessutom sänder Yle varje dag en toppmatch från EM.

Finland går in i EM med åtta mästerskapsdebutanter. Shawn Huff, Sasu Salin, Petteri Koponen och Lauri Markkanen är de enda som spelat mästerskap för Finland på seniornivå tidigare.

Finlands EM-trupp: Öppna 1 Miro Little

7 Shawn Huff

9 Sasu Salin

11 Petteri Koponen

14 Henri Kantonen

18 Mikael Jantunen

19 Elias Valtonen

20 Alexander Madsen

21 Edon Maxhuni

23 Lauri Markkanen

35 Ilari Seppälä

41 Topias Palmi

Den första matchen som Yle sänder är Slovenien mot Litauen den 1 september. Finland går in i mästerskapet följande dag.

De fyra bästa lagen i varje grupp går vidare till slutspelet som avgörs i sin helhet i Berlin.

Spelschema och sändningstider:

Torsdag 1 september

Grupp A: Spanien–Bulgarien, kl. 14.30 (Tbilisi)

Grupp B: Bosnien-Hercegovina–Ukraina, kl. 15.30 (Köln)

Grupp A: Turkiet–Montenegro, kl. 17.15 (Tbilisi)

Grupp B: Slovenien–Litauen, kl. 18.15 (Köln) TV2/Yle Arenan

Grupp A: Belgien–Georgien, kl. 20 (Tbilisi)

Grupp B: Frankrike–Tyskland, kl. 21.30 (Köln)

Fredag 2 september

Grupp D: Israel–Finland, kl. 15.00 (Prag) TV2/Yle Arenan

Grupp C: Ukraina–Storbritannien, kl. 15.15 (Milano)

Grupp C: Kroatien–Grekland, kl. 18.00 (Milano)

Grupp D: Polen–Tjeckien, kl. 18.30 (Prag)

Grupp C: Italien–Estland, kl. 22.00 (Milano)

Grupp D: Serbien–Nederländerna, kl. 22.00 (Prag)

Lördag 3 september

Grupp A: Montenegro–Belgien, kl. 14.30 (Tbilisi)

Grupp D: Finland–Polen, kl. 15.00 (Prag) TV1/Yle Arenan

Grupp C: Storbritannien–Kroatien, kl. 15.15 (Milano)

Grupp B: Tyskland–Bosnien-Hercegovina, kl. 15.30 (Köln)

Grupp A: Bulgarien–Turkiet, kl. 17.15 (Tbilisi)

Grupp C: Estland–Ukraina, kl. 18.00 (Milano)

Grupp D: Tjeckien–Serbien, kl, 18.30 (Prag)

Grupp B: Litauen–Frankrike, kl. 18.45 (Köln)

Grupp A: Georgien–Spanien, kl 20.00 (Tbilisi)

Grupp B: Ungern–Slovenien, kl. 21.30 (Köln)

Grupp C: Grekland–Italien, kl. 22.00 (Milano)

Grupp D: Nederländerna–Israel, kl. 2200 (Prag)

Söndag 4 september

Grupp A: Bulgarien–Montenegro, kl. 14.30 (Tbilisi)

Grupp B: Litauen–Tyskland, kl. 15.30 (Köln)

Grupp A: Spanien–Belgien, kl. 17.15 (Tbilisi) TV2/Yle Arenan

Grupp B: Slovenien–Bosnien-Hercegovina, kl. 18.45 (Köln)

Grupp A: Turkiet–Georgien, kl. 20.00 (Tbilisi)

Grupp B: Frankrike–Ungern, kl. 21.30 (Köln)

Måndag 5 september

Grupp D: Polen–Israel, kl. 15.00 (Prag)

Grupp C: Kroatien–Estland, kl. 15.15 (Milano)

Grupp C: Storbritannien–Grekland, kl. 18.00 (Milano)

Grupp D: Tjeckien–Nederländerna, kl. 18.30 (Prag)

Grupp C: Ukraina–Italien, kl. 22.00 (Milano)

Grupp D: Serbien–Finland, kl. 22.00 (Prag) TV2/Yle Arenan

Tisdag 6 september

Grupp A: Belgien–Turkiet, kl. 14.30 (Tbilisi)

Grupp D: Nederländerna–Polen, kl. 15.00 (Prag)

Grupp C: Estland–Storbritannien, kl. 15.15 (Milano)

Grupp B: Bosnien-Hercegovina–Frankrike, kl. 15.15 (Köln)

Grupp A: Montenegro–Spanien, kl. 17.15 (Tbilisi)

Grupp C: Grekland–Ukraina, kl. 18.00 (Milano)

Grupp B: Ungern–Litauen, kl. 18.15 (Köln)

Grupp D: Finland–Tjeckien, kl. 18.30 (Prag) TV2/Yle Arenan

Grupp A: Georgien–Bulgarien, kl. 20.00 (Tbilisi)

Grupp B: Tyskland–Slovenien, kl 21.30 (Köln)

Grupp C: Italien–Kroatien, kl. 22.00 (Milano)

Grupp D: Israel–Serbien, kl. 22.00 (Prag)

Onsdag 7 september

Grupp A: Turkiet–Spanien, kl. 14.30 (Tbilisi)

Grupp B: Litauen–Bosnien-Hercegovina, kl. 15.30 (Köln)

Grupp A: Bulgarien–Belgien, kl. 17.15 (Tbilisi)

Grupp B: Frankrike–Slovenien, kl. 18.15 (Köln)

Grupp A: Georgien–Montenegro, kl. 20.00 (Tbilisi)

Grupp B: Ungern–Tyskland, kl. 21.30 (Köln) TV2/Yle Arenan

Torsdag 8 september

Grupp D: Finland–Nederländerna, kl. 15.00 (Prag) TV2/Yle Arenan

Grupp C: Kroatien–Ukraina, kl. 15.15 (Milano)

Grupp C: Estland–Grekland, kl. 18.00 (Milano)

Grupp D: Tjeckien–Israel, kl. 18.30 (Prag)

Grupp C: Storbritannien–Italien, kl. 22.00 (Milano)

Grupp D: Serbien–Polen, kl. 22.00 (Prag)

Lördag 10 september

Åttondelsfinal B2–A3 (Berlin)

Åttondelsfinal A1–B4 (Berlin)

Åttondelsfinal B1–A4 (Berlin)

Åttondelsfinal A2–B3 (Berlin)

Yle sänder en åttondelsfinal

Söndag 11 september

Åttondelsfinal C1–D4 (Berlin)

Åttondelsfinal D2–C3 (Berlin)

Åttondelsfinal C2–D3 (Berlin)

Åttondelsfinal D1–C4 (Berlin)

Yle sänder en åttondelsfinal

Tisdag 13 september

Kvartsfinal: Vinnare B2/A3–Vinnare C1/D4 (Berlin)

Kvartsfinal: Vinnare A1/B4–Vinnare D2/C3 (Berlin)

Yle sänder en kvartsfinal

Onsdag 14 september

Kvartsfinal Vinnare B1/4–Vinnare C2/D3 (Berlin)

Kvartsfinal Vinnare A2/B3–Vinnare D1/C4 (Berlin)

Yle sänder en kvartsfinal

Fredag 16 september

Semifinal

Semifinal

Yle sänder båda matcherna

Söndag 18 september

Bronsmatch, kl 18.15

Final, kl. 21.30

Yle sänder båda matcherna