Ukrainska Amelia sjöng sin väg till finländarnas hjärtan – se bilder från fredsevenemanget i Helsingfors

På lördagen ordnades fredsevenemanget #wemustNOTforget på Senatstorget i Helsingfors för att stödja Ukraina.

Under dagen hördes tal, dikter och musik. Vid domkyrkans trappor uppträdde också sjuåriga Amelia Anisovych, som sjöng Frozen-låten Let It Go i ett bombskydd i Ukraina i fjol våras och har sedan dess blivit internationellt känd.

Yle Uutiset fick en kort pratstund med Anisovych innan det var dags att stiga upp på scenen.

Helsingforspolisen uppskattar att ungefär 1 500 personer deltog i fredsmarschen, som startade från Riksdagshuset och avslutades vid Senatstorget.

Ungefär lika många deltog i evenemanget på Senatstorget efteråt.

Bildtext Paraden startade från Riksdagshuset och avslutades vid Senatstorget. Bild: Jaani Lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina,Pekka Haavisto,Olga Dibrova

Bildtext På plats var bland annat Ukrainas ambassadör i Finland Olga Dibrova och utrikesminister Pekka Haavisto. Bild: Jaani Lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina,Pekka Haavisto,Olga Dibrova

Bildtext Apulanta uppträdde också på evenemanget. Bild: Jaani Lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina,Pekka Haavisto,Olga Dibrova

Utrikesminister Haavisto: "Vi kommer inte att glömma Ukraina"

Utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna) sa i sitt tal på Senatstorget att Finland stöder Ukraina och kommer att delta i återuppbyggnaden av landet.

– Kriget kan dra ut på tiden, men vi kommer inte att glömma Ukraina. Finland fördömer Rysslands attack, försäkrade Haavisto.

– 13 miljoner ukrainare har flytt från sina hem och behovet av humanitärt bistånd är stort när vintern närmar sig. Att förlora sitt hem är en fruktansvärd tragedi, det vet vi finländare, fortsatte Haavisto.

Bildtext Fler är 35 000 ukrainska flyktingar finns just nu i Finland. En tredjedel av dem är ukrainska barn. Bild: Jaani Lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina,Pekka Haavisto,Olga Dibrova

Bildtext Enligt Helsingforspolisen var ungefär 1 500 människor på plats. Bild: Jaani Lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina

Ukrainas ambassadör i Finland, Olga Dibrova, höll ett känslosamt tal och påminde oss alla om vad det ryska anfallskriget förstör. Hon räknade upp byggnader, allt från kyrkor, bibliotek och skolor till sjukhus och hem.

– Vi kämpar för frihet och demokrati. Men vi ber att vapnen ska tystna och att vi kan leva tillsammans i fred. Snälla hjälp Ukraina. Slava Ukraini! Heja Finland!

Ukrainska mammor: "Tack Finland för ert stöd"

Under dagen talade också ukrainska mammor som fått komma till Finland.

Bildtext Ukrainska sjuksköterskan och mamman Julia Pivovari tackade finländarna för det fina stöd och välkomnande hon fått. Bild: Jaani Lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina

Bildtext Om mammorna skulle fått bestämma skulle inget barn behöva gå i krig och dö, sa en annan mamma under evenemanget. Bild: Juho Liukkonen / Yle demonstrationer,Helsingfors,Ukrainakrisen,Fredsdemonstration

Vi ekar återigen mödrarnas rop: nog är nog! Det är nog att offra våra barn för krig och bomba oskyldiga civila! Vi vill bara ha en sak: fred! ― ropade mamman Baba Lybeck på Senatstorget

Bildtext Många mammor och mormödrar deltog i evenemanget för att visa sitt stöd. Bild: Jaani lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina,Olga Dibrova

Antti Kuronen: "Ryssland skjuter mot civila"

Yles reporter Antti Kuronen har under det gångna året rapporterat från Ukraina ett flertal gånger. I går kom han hem från sin senaste utrikesresa i landet och talade under lördagens fredsevenemang.

Han berättade att han besökt Nikopol som ligger nära det ockuperade kärnkraftverket i Zaporizjzja och en liten by i Cherson, där den ukrainska motoffensiven precis börjat.

Bildtext Ukraina behöver vårt stöd, säger Antti Kuronen, nyss hemkommen från Ukraina. Bild: Jaani Lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina

Enligt Kuronen är ukrainarnas försvarsvilja fortfarande mycket stark.

– Men de behöver vårt stöd. Slava Ukraini!

Bild: Jaani Lampinen / Yle Fredsdemonstration,Helsingfors,2022,september,Ukraina,Ukrainakrisen,ryskt anfall mot Ukraina

Här nedan kan du se direktsändningen i sin helhet: