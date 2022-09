Danmark skruvade ner på humorn i allvarlig elsparkampanj: dusha kort och torka tvätten utomhus

Danskarna är känsliga för order från myndigheterna. Därför används ofta humor i den samhälleliga kommunikationen. Men inte den här gången. Energistyrelsen ville ge danskarna en allvarsam kampanj om att spara energi, eftersom läget är allvarligt.

Allt fler europeiska länder uppmanar medborgarna att spara energi. Tillsvidare är det frivilligt. I Finland startar en kampanj under energisparveckan med mottot "Snäppet svalare".

I Danmark pekar man också på ett grönt ansvar. Hittills är det hushållen som fått sparråd, men i höst når kampanjen företagen. Elräkningen kan ge mest motivation för sparandet.

Mottot i den danska kampanjen till hushållen är "En ting er sikkert – og det er grönt". Danskarna ska visa samhällsansvar och spara energi med tanke på både klimatförändringen och energiförsörjningen. Rysk gas borde undvikas också på grund av kriget i Ukraina, det är en åsikt som delas av många danskar.

Under sommaren uppmanades de danska hushållen att spara energi. Många råd gavs om kortare duschtider, att tvätta kläder på lägre värme och lufttorka den utomhus i stället för att använda torktumlare.

Allvarligt läge

Danskarna är känsliga för order från myndigheterna och därför används ofta humor i den samhälleliga kommunikationen. Men inte den här gången. Energistyrelsen ville ge danskarna en allvarsam kampanj utan humor, eftersom läget är allvarligt.

– Vi har faktiskt valt bort humorn. Det vill vi inte använda i den här situationen. Det är allvarligt nu, och det kan bli ännu allvarligare, säger vicedirektör Stine Leth Rasmussen.

I stället försöker man visa att både samhället, klimatet och danskarna personligen har nytta av att spara energi just nu.

Det fanns också ett stort intresse för energibesparande åtgärder i de danska hemmen. Det intresset uppges ha ökat under det senaste halvåret.

Bildtext Stine Leth Rasmussen är vicedirektör på den danska energistyrelsen Bild: Energistyrelsen, Danmark energisparande

Energistyrelsen ville ge en handlingsanvisande kampanj som ger redskap för danskarna att hjälpa sig själva från hårresande elräkningar. Till hösten blir budskapet att titta igenom om bostaden är tillräckligt isolerad. Energirenovering rekommenderas också i Danmark.

– Spara på vattnet. Det varma vattnet utgör typiskt en tredjedel av en värmeräkning, påpekar Stine Leth Rasmussen. Hon uppmanar också att spara på strömmen speciellt vissa tider på dygnet. Hon rekommenderar att flytta på förbrukningen till den tid när priset är billig.

– På den nordiska elbörsen är strömmen billig när vindkraften är igång. Då går det att spara pengar samtidigt som man gör något grönt.

Här några av de danska spartipsen Förkorta din tid i bad och dusch. Tvätta i låga temperaturer och fyll maskinen helt. Det är hälften så billigt att tvätta i 20-30 graders temperatur jämfört med 40-60 grader. Lufttorkning utomhus är gratis, i motsats till torktumlaren. Ladda elbilen och cykeln på natten, när energi är grönare och billigare. Använd elström när den är billigast, det vill säga när den produceras i stora mängder, med sol och vind. Den dyraste elektriciteten används mellan klockan 17 och 20. Energirenovering ger en god investering, också de små energioptimerande åtgärderna. Täck hål och sprickor i huset, täta fönster och dörrar. Företagen borde spara på belysning, värme, ventilation och stänga maskiner som inte är i bruk. Företagen uppmanas snabbast möjligt konvertera till grönare och billigare energi, från gas till andra energiformer.

Svårare för företagen att spara

Hittills har man vänt sig till hushållen i Danmark. Inom kort startar en ny kampanj som vänder sig mer till företagen, samtidigt som rekommendationerna är säsongbetonade både till hushåll och näringsliv.

Det handlar fortfarande mycket om det personliga ansvaret och agerandet. Det är svårt för industrin att göra snabba åtgärder, de överväger kanske att växla från gas till annan energi. Om företagen tvingas skära ner sin energiförbrukning måste de också minska produktionen, säger vicedirektör Stine Leth Rasmussen.

Arbetsplatserna får fundera på hur man försäkrar sig om energibesparing. Alla kan släcka lampor och värme på sin arbetsplats, och tänka på hur man tar sig dit; med egen bil, kollektivt, eller med cykel.

Svårmätt effekt

Energistyrelsens vicedirektör Stine Leth Rasmussen tror kampanjen har effekt och energiförbrukningen minskar i Danmark. Men det kan vara svårt att mäta kampanjeffektiviteten.

Den viktigaste målsättningen för danskarna kan ändå vara att få ner gas- och elräkningarna. Därför är det också svårt att säga om kampanjen har någon effekt. Man kan inte veta om det är kampanjens förtjänst om danskarna minskar energiförbrukningen, eller om det är gas- och elräkningarna som avskräcker.

Danmark har mycket egen energiproduktion i vindkraftverk, biogas och egna gasfält på Nordsjön. Men på Tyra-feltet pågår underhållsarbete, som har ökat Danmarks beroende av rysk gas.

Det färska beskedet under helgen om att Ryssland inte matar någon gas via Nordstream just nu gör inte att Energistyrelsen omedelbart utlyser nödläge.

Redan i juni deklarerade Danmark en "early warning" – en tidig varning – om gasberedskapen, för att trygga gasleveranser till de viktigaste danska mottagarna.

Men Energistyrelsen hotar inte med ransonering, elstopp eller andra åtgärder, säger Stine Leth Rasmussen, inte i det här skedet.

– Det gör vi inte, vi är inte där. Men vi säger till danskarna att försörjningssituationen är allvarlig, säger Stine Leth Rasmussen.

Tillsvidare hoppas Energistyrelsen på frivilliga sparinsatser med en ökad dansk krismedvetenhet.

Bildtext Utsikt från Christiansborg - den danska Folketingsbyggnaden. Bild: Bengt Östling / Yle Köpenhamn,Christiansborgs slott,Danmark

Politisk hetta

Det väntas bli val inom kort till det danska Folketinget. Partiet Radikale Venstre har hotat med misstroende när Folketinget samlas den 4 oktober. Energipolitiken kan ha sin inverkan på valkampanjen och valet. Stine Leth Rasmussen på Energistyrelsen tror att alla partier är eniga om behovet för danskarna att spara energi.

Däremot kan det finnas olika åsikter om hur man ska tackla de ökade kostnaderna för el, gas och värme. Det finns många politiska bud om vad man ska göra i den svåra situationen. Den danska regeringen har velat hjälpa medborgarna med de största kostnadsökningarna.

I augusti utbetalades en skattefri "värmecheck" på 6 000 danska kronor till de som anses ha drabbats mest. Den automatiska engångsutbetalningen riktades till 400 000 hushåll, oberoende av boende- eller ägoform. Huvudsaken var att hushållen uppvärmdes med naturgas eller elektricitet.

Det har redan kommit mycket kritik mot utbetalningen, som inte ansågs vara speciellt träffsäker eller pålitlig. Frågan kan bli viktig i en kommande valkampanj, och utreds redan av Riksrevisionen.