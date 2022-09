Färre cykelturister, men ungefär lika många bilturister som i fjol – så här såg turismsäsongen i skärgården ut i år

Årets turismsäsong i den åboländska skärgården gick lite sämre än i fjol, men resultatet är ändå bättre än innan coronapandemin.

Färsk statistik från Skärgårdens ringväg visar att det var färre cyklister i år, medan bilturisterna var ungefär lika många som i fjol.

Mängden besökare varierar också mycket beroende på turismföretag. En del företagare har haft betydligt färre besökare i år, medan andra haft en lika bra säsong som under fjolåret.

En av de som märkt att besökarna minskat är företagaren Linnéa Walldén, som driver ett bed and breakfast i Korpo. Hon tog över stället av sina föräldrar i fjol våras.

– Om man jämför med i fjol så har vi haft betydligt färre övernattare. Juni var jättelugn, men juli var helt okej. Men om jag jämför med tidigare år då mina föräldrar hade företaget, så ligger vi ändå över övernattningsstatistiken. Så på det sättet blir det bättre hela tiden och mer folk hittar hit, säger Walldén.

Bildtext Linnéa Walldén är glad att allt fler turister hittar till skärgården, även om hon själv hade lite färre besökare den här sommaren. Bild: Carmela Johansson / Yle Korpo, Pargas,turismföretagare

Både slopade restriktioner och ekonomisk osäkerhet kan påverka

Exakt vad det beror på att färre turister besökt Åbolands skärgård i år kan Walldén inte säga.

– Jag tror att folk passar på att resa utomlands nu när världen har öppnat igen. Sen är det mycket som händer i världen och priserna stiger, så folk kanske sparar lite pengar också, säger Walldén.

Även Jenny Terävä som driver ett bed and breakfast i Nagu har märkt att det är färre turister i år.

Både Terävä och Walldén har många cykelturister som kunder. De konstaterar att det i år var väldigt få besökare som dök upp utan att ha bokat övernattning på förhand.

– I fjol då det var fullbokat överallt dök det upp många som inte hade bokat sin övernattning. Det blev ett tråkigt problem då vi visste att alla har fullt, men vi försökte hjälpa dem så gott vi kunde, säger Walldén.

Bildtext Övernattningsstatistiken i Finland räknar inte in inkvartering som har färre än 20 bäddplatser, vilket gör att många mindre företag i skärgården inte syns i statistiken. Bild: Carmela Johansson / Yle Korpo, Pargas,rum och frukost,säng,turism

"I år har det gått märkbart bättre än i fjol"

Men det finns också turismföretagare som inte har märkt att antalet besökare skulle ha minskat.

Hotellföretagaren Mikael Granqvist i Nagu säger att han har haft en ungefär lika bra säsong i år som i fjol. Och på Kasnäs säger hotellchef Tanja Liljeqvist att säsongen till och med gått ännu bättre i år.

– I fjol hade vi en rekordsommar och i år har det gått märkbart bättre än i fjol. Vi har haft full beläggning under hela sommaren och långa köer till hotellet varje dag, säger Liljeqvist.

Även gästhamnen i Kasnäs har haft flera övernattningar i år, medan karavanområdet haft lite färre besökare den här säsongen.

En orsak till att det gått extra bra för Kasnäs kan bero på att de i år öppnat en ny restaurangbyggnad med café och fiskdisk.

– Nog tror jag att nyhetens behag har stor betydelse, man vill komma och se hur det utvecklas. Vår största kundgrupp är familjer, så att det finns aktiviteter omkring är också väldigt viktigt, säger Liljeqvist.

Bildtext I Kasnäs ville säkert många besökare se den nya restaurangbyggnaden. Bild: Jesper Alm / Yle Kasnäs,Kimitoön

Skärgården har mycket dagsbesökare

En undersökning av Visitory visar att övernattningarna i Pargas gått ner med 10 procent sedan början av året och i juli minskade övernattningarna med nästan 22 procent för Pargas del. Också på Kimitoön har övernattningarna minskat med 4,5 procent på hela året och med drygt 24 procent i juli.

Främst är det de finländska turisterna som blivit färre, medan utländska besökare och affärsresenärer ökat.

Pargas stads turismchef Benjamin Donner säger att de här siffrorna ändå ska tas med en nypa salt, eftersom statistiken inte räknar in inkvarteringsföretag som har mindre än 20 bäddplatser och verkar året runt.

Dessutom har skärgården många dagsbesökare. År 2020 gjordes en undersökning tillsammans med Nordiska skärgårdssamarbetet där man undersökte mobildata i Skärgårdshavet på öar som saknar fast vägförbindelse.

– Undersökningen av mobildata visade att det 2020 var 3,2 miljoner människor som besökte skärgården och det är en helt annan siffra än vad inkvarteringsstatistiken berättar, säger Donner.

Bildtext Skärgården har många dagsbesökare. Bild: Lassi Lähteenmäki / Yle Skärgårdens ringväg,landsvägscykling

Mindre cykelturister i år

Den statistik som är mest pålitlig när det gäller skärgården är statistik som gäller Skärgårdens ringväg och Lilla ringvägen.

– Jag har just fått in den senaste rådatan gällande Skärgårdens ringväg och den visar att bilmängden på Skärgårdens ringväg ligger över resultatet från 2019, medan andelen cyklister i år har minskat till en nivå som är under den vi hade 2019, säger Donner.

Varför just cyklisternas andel har minskat igen, vet Donner inte.

– Vädret inverkar väldigt mycket och det kan vi inte styra över, men det finns säkert flera orsaker. Samtidigt har coronapandemin lett till att nya målgrupper har hittat Åbolands skärgård och de besökarna spenderar mer pengar på plats.

För tillfället planerar Pargas stad tillsammans med NTM-centralen en cykelväg längs med Lilla Ringvägen. För Pargas del gäller det avsnittet från färjfästet i Prostvik till Nagu centrum. Hur cykelvägen ska finansieras är ännu oklart, men Donner tror att det kommer att lösa sig.

– Det kommer att ske, men vi kommer att sprida ut arbetet på flera år. Det talas mycket om att det behövs en cykelväg längs Skärgårdens ringväg också, men de planerna är ännu på is.

Bildtext Benjamin Donner tror att folk kommer att fortsätta resa i hemlandet också i framtiden. Bild: Carmela Johansson / Yle Pargas,turism

Pargas samarbetar med flera aktörer både i Finland och utomlands för att fler turister ska hitta den åboländska skärgården.

– Ser man på internationell forskning har resandet i hemlandet blivit en trend. Det är en utveckling som händer oavsett, men vi måste se till att fånga dem som vill göra det här, säger Donner.