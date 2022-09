Vilken är Finlands linje i den europeiska energidebatten? Stora utskottet möts inför Europeiska unionens energiråds krismöte

Europeiska unionens energiråd möts för ett extrainsatt krismöte om unionens energipolitik i slutet av veckan. Idag möts riksdagens stora utskott för att slå fast Finlands linje inför mötet.

Höstterminen i riksdagens stora utskott kör igång med en rivstart idag, då utskottet hör både finansminister Annika Saarikko (C) och näringsminister Mika Lintilä (C). Båda ministrarna hörs inför EU-möten som hålls i slutet av veckan. Finansministrarna håller ett inofficiellt möte på fredag och lördag, och EU:s energiråd har prickat in ett extrainsatt krismöte angående det energipolitiska läget i Europa och unionen på fredag.

EU:s energiråd består bland annat av medlemsländernas energiministrar och representanter för EU-kommissionen.

Agendan för onsdagens möte i stora utskottet är i första hand att slå fast Finlands linje i frågor som berör energipolitiken, och hur unionen ska göra för att förhindra en energikris i vinter. Rådet kommer också att gå igenom beredskapen inom unionen inför vintern.

Bland annat väntas rådet att på fredagens möte diskutera ett möjligt pristak på gas och el. Priset på naturgas steg kraftigt i början av veckan då ryska Gazprom meddelade att de inte kommer att leverera gas genom gasledningen Nord Stream 1, som går mellan Ryssland och Tyskland, förrän västvärlden häver sina sanktioner mot Ryssland.

